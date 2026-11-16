La "bazuca de dólares" que ilusiona a Milei y los agujeros por donde se le pueden escapar

El semáforo cambiario rumbo al año electoral. Superávit comercial récord pero con una demanda de dólares que ya supera los u$s2.500 millones mensuales

La dolarización de ahorros y la incertidumbre electoral generarían escasez de dólares, desafiando su "bazuka".

Sin embargo, bancos podrían demandar divisas y los vencimientos de deuda corporativa/provincial reducirán la oferta financiera.

Milei confía en tener dólares por exportaciones récord en 2027, impulsadas por el campo, minería y petróleo.

Javier Milei está convencido -y lo ha dicho en reiteradas oportunidades en las últimas semanas- de que tiene los dólares necesarios para llegar a las elecciones presidenciales de 2027 sin sobresaltos cambiarios.

Incluso habló de una "bazuka" de u$s125.000 millones para enfrentar cualquier intento de desestabilización.

Cuando se abre el verdadero tablero de control de los dólares de la economía argentina, aparecen algunas luces verdes, otras amarillas y varias señales de alerta que el mercado financiero ya empezó a monitorear.

El punto central es que la Argentina llegaría al año electoral con exportaciones récord y un superávit comercial en torno a los u$s30.000 millones.

Y la paradoja es que, aun así, podría enfrentar una escasez de dólares en el mercado cambiario.

No se trata de una contradicción.

Hay dos cuestiones que empezaron a seguir de cerca los bancos de Wall Street; y también las mesas de dinero de la City porteña.

Refiere a que una cosa son los dólares que ingresan por el comercio exterior y otra, muy distinta, los que llegan a través del financiamiento de empresas, provincias y bancos. Y mucho más importante todavía: cuántos dólares van a demandar los argentinos a medida que se acerquen las elecciones.

La primera luz verde: el campo garantiza dólares

El sector agroexportador aparece como el principal sostén de la oferta de divisas para 2027.

Según las proyecciones de la consultora Eco Go, "el campo liquidaría u$s30.600 millones el próximo año, contra u$s29.400 millones previstos para 2026". Es decir, unos u$s1.200 millones adicionales. Un verdadero récord.

A ese aporte se sumaría el crecimiento de las exportaciones de petróleo y minería, dos actividades que vienen aumentando su capacidad productiva y que prometen convertirse en proveedores cada vez más importantes de dólares.

De hecho, las proyecciones de la consultora contemplan exportaciones totales de bienes y servicios por unos u$s131.000 millones durante 2027.

Son noticias muy favorables para Milei en el año electoral.

Sin embargo, la incógnita del tablero no está en el campo. Está en los dólares financieros.

La luz amarilla: los u$s15.000 millones que podrían desaparecer

Durante los últimos dos años, el crédito bancario en dólares aportó alrededor de u$s9.000 millones netos anuales al mercado cambiario.

Ese flujo fue fundamental para abastecer la demanda de divisas y permitir, simultáneamente, que el Banco Central comprara dólares.

Sin embargo, los economistas Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi advierten que durante 2027 ese comportamiento podría revertirse.

Si los bancos decidieran recomponer sus colchones de liquidez ante la incertidumbre electoral, el sistema podría pasar de aportar u$s9.000 millones a demandar unos u$s6.000 millones.

La diferencia sería de u$s15.000 millones. Una cifra capaz de modificar por completo el equilibrio del mercado cambiario, aun cuando las exportaciones sigan creciendo.

La otra incógnita está en las empresas. Durante 2026, las colocaciones de deuda corporativa y provincial fueron una fuente relevante en la oferta de dólares. Pero el año próximo habrá vencimientos por u$s10.800 millones, de los cuales unos u$s3.900 millones se concentran entre julio y septiembre.

La cuestión no se restringe a las necesidades de las compañías para refinanciar sus compromisos. También importa cuánto financiamiento nuevo conseguirán y qué proporción de esos fondos terminará ingresando efectivamente al mercado local.

Incluso con una refinanciación completa de los vencimientos, el aporte neto de dólares podría ser sensiblemente inferior al de este año.

La señal roja: cuántos dólares comprarán los argentinos en 2027

A este tablero hay que agregarle una variable que puede resultar decisiva para la estabilidad cambiaria: la dolarización de los ahorros.

En septiembre, a un año de las elecciones, la formación de activos externos de las personas alcanzó los u$s2.538 millones.

Si los ahorristas ya demandan semejante cantidad de dólares en una etapa relativamente temprana del calendario electoral, la pregunta es qué puede ocurrir cuando la campaña ingrese en su fase decisiva.

Una demanda mensual de u$s2.500 millones equivale au$s30.000 millones anualizados.

No todos esos dólares desaparecen del sistema: una parte vuelve como depósitos bancarios y alimenta el circuito de préstamos. Otra, en cambio, termina en cuentas del exterior o financiando consumos fuera del país.

El riesgo para Caputo es que la dolarización se acelere justamente cuando disminuya la oferta financiera.

El momento más peligroso: de julio a octubre

Para el tercer trimestre de 2027 habrá disminuido estacionalmente la liquidación de la cosecha gruesa, se concentrarán importantes vencimientos de deuda privada y provincial y la campaña electoral estará entrando en su etapa más caliente.

Es decir, podrían coincidir tres movimientos desfavorables: menos dólares comerciales, menor financiamiento privado y una mayor demanda de cobertura cambiaria.

El problema no sería la falta estructural de dólares de la Argentina, sino su disponibilidad en el momento preciso en que el Gobierno más los necesite.

La bazuka de Milei y la incógnita de Trump

Frente a semejante escenario, Milei apuesta a su poder de fuego financiero.

El Presidente elevó a u$s125.000 millones la capacidad potencial de intervención del Gobierno, incorporando distintas fuentes de financiamiento, reservas, líneas de swap y herramientas del Banco Central.

Pero no todos esos recursos son dólares líquidos disponibles para vender inmediatamente en el mercado.

A esto se agrega la incertidumbre sobre Estados Unidos.

La derrota electoral de Donald Trump y el avance demócrata en el Congreso introdujeron dudas sobre la capacidad política de Washington para repetir un salvataje financiero como el que respaldó a Milei durante 2025.

Por ahora, Scott Bessent continúa al frente del Tesoro estadounidense y el swap de u$s20.000 millones sigue vigente. ¿Estarán efectivamente en el 2027?