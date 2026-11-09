Cuánto mermó la "bazuka de dólares" de Milei en plena suba del riesgo país

El "efecto Trump" agravó las sospechas que ya había en el mercado respecto de las dificultades para contener una turbulencia cambiaria durante 2027

Hay muchas formas de interpretar la escapada del índice de riesgo país: para muchos -incluyendo al gobierno-, se trata del temor a un regreso del populismo; pero también son cada vez más los que creen que el mercado le está diciendo a Javier Milei que no cree en su "bazooka de dólares" para blindar el 2027 electoral.

Lo cierto es que ya cuando el presidente se refirió por primera vez a ese poder de fuego para responder a una eventual corrida cambiaria, ya hubo cuestionamientos por parte de los economistas, que lo acusaban de estar sobre estimando las divisas disponibles.

Milei hablaba, a inicios de octubre, de u$s75.000 millones, pero los analistas señalaron que se estaba sobreestimando los ingresos, tanto en lo que respecta al saldo de cuenta corriente, como en la disponibilidad de asistencia externa en forma de swaps con Estados Unidos y China -que podrían aportar, respectivamente, u$s9.000 millones y u$s8.000 millones, dado que hay tramos ya usados-.

Es así que economistas influyentes, como Marina dal Poggetto, directora de Eco Go, habían estimado que, en realidad, el poder de fuego del gobierno sería de u$s25.000 millones, y que sólo si se activaran los swaps se podría alcanzar u$s45.000 millones.

Fue entonces cuando el ministro de economía, Toto Caputo, salió a dar detalles sobre la cuenta que hizo el presidente: u$s20.000 millones corresponderían a las compras del Banco Central, que aprovecha el boom exportador, otros u$s40.000 millones entrarían por la suma de los swaps, mientras que unos u$s15.000 millones no serían estrictamente dólares, sino la capacidad de intervención del BCRA para vender coberturas en el mercado de futuros.

Ya ese cálculo generaba polémica, cuando dos semanas más tarde Milei volvió a referirse a la "bazooka", pero esta vez agrandó el cálculo a u$s125.000 millones.

"Los dólares nos salen por las orejas. Los dólares que no se pueden seguir por el lado financiero nos están saliendo por las orejas por el lado real", graficaba el presidente, quien dijo que, al cálculo de los dólares que ya compró el BCRA se debería agregar el superávit de la balanza comercial esperado para 2027 por u$s30.000 millones, más los dólares por inversión externa directa en el marco del RIGI.

Y también explicó que unos u$s25.000 millones del calendario de vencimiento de la deuda durante el año próximo tienen el "rolleo" asegurado porque se trata de bonos que están en manos de inversores locales.

Se achica la bazooka

Si ya en ese momento el cálculo de la "bazooka" generaba dudas, después de la elección de medio término en Estados Unidos el descrédito se agigantó.

Para empezar, porque pocos en el mercado creen que pueda repetirse el salvataje del US Treasury, que en 2025 compró pesos argentinos en el momento más turbulento de la campaña electoral, cuando la dolarización alcanzaba a casi la mitad de la base monetaria argentina.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había sido muy criticado por habilitar la línea de swap por u$s20.000 millones con Argentina. En su defensa, alegó que, por la vía de comprar pesos, lo que hizo fue "tenderle un puente al gobierno argentino para ayudarlo a ganar la elección, y en esa operación le hicimos ganar plata al gobierno de Estados Unidos".

Pero, además, dijo que había resultado un buen negocio, dado que compró pesos argentinos en su momento de menor valuación y luego los revendió más caros.

Esa argumentación, sin embargo, no es compartida por la oposición demócrata, que considera que el secretario del US Treasury puso en riesgo recursos de los contribuyentes estadounidenses para ayudar a gobiernos de derecha pero, sobre todo, como salvataje para fondos de inversión amigos.

Quien lideró las críticas fue la senadora demócrata Elizabeth Warren, a quien Bessent calificó como "american peronist". El temor en el mercado argentino, es que, tras la victoria demócrata, avance el proyecto de ley que prohíbe al US Treasury nuevos salvatajes del peso argentino.

Ahorristas del colchón versus BCRA

Pero eso no es lo único que cambió en los últimos días. Sobre todo, hay una percepción de que, además de sobre estimar los ingresos, el gobierno subestima la demanda de dólares por parte de los pequeños ahorristas.

Hasta ahora, el ritmo de compra de billetes verdes en los bancos se ubica en torno de u$s2.800 millones mensuales. Pero el antecedente de la elección legislativa de 2025 muestra que el potencial dolarizador es superior a u$s5.000 millones.

Y los economistas disienten con Caputo, que afirmó que el año próximo no se producirá una dolarización masiva. En el sentido contrario, un informe de Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, indica que los ahorristas podrían captar u$s30.000 millones durante 2027. Y, de ese monto, al menos un tercio irían a engrosar "el colchón", lo que implica que saldrían temporariamente de circulación.

Es decir que el BCRA tendrá que competir con los ahorristas por los dólares de la balanza comercial. Pero ahí hay otro problema. Primero, porque está por verse que el superávit sea tan elevado como piensa el gobierno, dado que otro efecto de la derrota electoral de Trump es una caída en la cotización del petróleo y la soja, los dos principales productos de exportación argentinos.

Además, el superávit comercial siempre queda recortado por el déficit de la cuenta de servicios y turismo, que es crónicamente deficitario. De hecho, el propio gobierno, en su proyecto de ley presupuestaria 2027, había previsto que el saldo real de dólares sería de u$s15.560 millones.

Es decir, la mitad de la cifra a la que hace referencia Milei. Es por eso que hay escepticismo respecto de que el BCRA pueda seguir comprando dólares al ritmo de este año.

"Los 16 mil millones de dólares que lleva comprados el Banco Central en lo que va de 2026 constituyen un techo, no un piso, para las proyecciones de 2027. Dependiendo de los escenarios, la diferencia puede alcanzar varios miles de millones de dólares", advierte Vasconcelos.

Respondiendo a la desconfianza

Hay más divergencias que aparecieron en los últimos días sobre la cuenta de la "bazooka". Una es la referida al flujo de dólares como consecuencia de la emisión de Obligaciones Negociables de empresas privadas y la emisión de deuda de los gobiernos provinciales.

Desde las elecciones legislativas de 2025, ingresaron por esa vía unos u$s15.000 millones, y el BCRA estima que están pendientes de entrar otros u$s4.400 millones. Pero los economistas que siguen este mercado se muestran escépticos sobre que ese ritmo se vaya a sostener en un clima de incertidumbre política.

Y, para completar, también quedaron dudas tras la presentación del secretario de Finanzas, Federico Furiase, respecto de cómo se hará frente al exigente calendario de vencimientos de deuda en pleno año electoral. Sólo el Tesoro deberá cancelar o renovar u$s24.000 millones, mientras que el BCRA tendrá vencimientos por unos u$s4.000 millones.

Por ejemplo, el informe prevé que parte del fondeo provenga de emisiones de bonos para el mercado doméstico por u$s5.000 millones, pero lo cierto cuando en este momento esos bonos quedaron suspendidos porque Toto Caputo considera que los inversores le exigen una tasa de interés demasiado cara, superior a 12%.

También se cuenta un ingreso de u$s1.500 millones provenientes de privatizaciones, u$s2.100 millones de otras fuentes no especificadas y unos u$s4.900 millones provenientes del superávit fiscal primario. Es decir, situaciones que están en el papel pero todavía no ocurrieron, y que podrían verse afectadas ante cualquier volatilidad del mercado.

El mercado financiero está mostrando su desconfianza sobre las cuentas de Milei por varias vías: la más obvia es la disparado del riesgo país, pero también se está encareciendo el Credit Default Swap -una especie de seguros contra impagos-. Y, además, el diferencial de tasa entre los bonos que vencen antes y después de 2027 está alcanzado niveles récord.

Pero, sobre todo, hay un síntoma inconfundible: los ahorristas argentinos compran cada vez más dólares.