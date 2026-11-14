Melconian descartó la baja de inflación antes de las elecciones: "Quedará para el próximo"

El economista, que anunció que será candidato en las presidenciales del año que viene, aseguró que Milei no tiene posibilidad de eliminar la inflación

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, sostuvo este sábado que la administración de Javier Milei enfrenta un límite técnico para profundizar la desaceleración de los precios y vaticinó que la eliminación definitiva de la inflación "quedará para el próximo gobierno". En declaraciones brindadas a radio Splendid AM 990, el analista argumentó que el Ejecutivo carece actualmente del instrumental necesario para perforar el piso inflacionario actual sin provocar costos severos en otras variables de la economía.

Según el diagnóstico planteado por Melconian, resulta inviable alcanzar simultáneamente una caída drástica de los precios, estabilidad en el frente cambiario y un repunte en el nivel de actividad de cara al año electoral. "Esa tarea tomada a pecho queda para el próximo gobierno, no hay mucho por hacer ahí porque no hay instrumental y hay lo que se llama en economía muchos trade-offs; si quiero una cosa pierdo otra", advirtió, tras considerar que cualquier intento oficial por acelerar la desinflación en el corto plazo se reducirá a simples "parches" sin un cambio de régimen estructural.

Melconian: críticas al modelo económico y reclamo por el crecimiento

Las definiciones técnicas de Melconian se producen en un contexto en el que el propio economista confirmó su lanzamiento a la arena electoral. Días atrás, en una entrevista televisiva con la señal TN, anunció su decisión de ser candidato en los próximos comicios con el objetivo de liderar una alternativa política que supere la polarización y coloque la recuperación del crecimiento en el centro de la agenda.

En su análisis sobre la situación social y productiva del país, Melconian cuestionó que la política económica actual se concentre exclusivamente en el equilibrio fiscal y monetario, advirtiendo que existe una marcada disparidad en el impacto de las medidas:

Situación de los hogares: Afirmó que la economía argentina se encuentra estancada en niveles similares a los de 2011, pero con un agravante distributivo donde, según su lectura, "el 15% de este país está bien y el 80% está mal".

Tres ejes prioritarios: Planteó que la estabilidad macroeconómica debe complementarse de manera urgente con la generación de empleo genuino, la recomposición del poder adquisitivo de los salarios y la reactivación del crédito para familias y empresas.

Cuestionamiento a la conducción: Si bien reconoció que Milei logró instalar un debate necesario sobre el tamaño del Estado, sostuvo que el esquema libertario tampoco ofrece una salida sostenible a largo plazo y reclamó mayor articulación política: "En algún momento, dejá la motosierra y agarrá una batuta".

La apuesta política frente al "agotamiento de los extremos"

A diferencia de su rol en la campaña presidencial de 2023 —cuando acompañó la candidatura de Patricia Bullrich como referente económico—, Melconian anticipó que buscará encabezar un proyecto propio basado en la percepción de que la ciudadanía demanda un cambio de clima político.

"Nosotros vivimos un extremo. Y ahora estamos viviendo otro extremo. Y ninguno de los dos dio resultado", señaló el exfuncionario al justificar su salto directo a la competencia electoral, aunque evitó por el momento precisar el cargo específico al que aspirará o la estructura partidaria con la que competirá el próximo año.