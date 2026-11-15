La suba será del 2,2% y alcanzará a jubilados y pensionados. Quienes cobran los haberes más bajos recibirían un bono de $70.000 y el SAC

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en diciembre de 2026 para jubilados y pensionados. La actualización será del 2,2%, en línea con la inflación registrada en octubre, y llevará la jubilación mínima a $453.929,95.

El incremento también alcanzará al resto de las prestaciones previsionales, incluida la jubilación máxima, que superará los $3 millones. Además, durante el último mes del año se pagará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), por lo que los beneficiarios recibirán un ingreso adicional junto con sus haberes habituales.

La suba se determinó a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el jueves 12 de noviembre. De esta manera, quedó definido el porcentaje de movilidad que ANSES utilizará para actualizar los importes correspondientes a diciembre.

Cuánto aumenta la jubilación mínima de ANSES en diciembre

El aumento previsional de diciembre será del 2,2% y se calculará sobre los haberes vigentes durante noviembre. Así, la jubilación mínima pasará de $444.158,45 a $453.929,95.

En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene otorgando a los jubilados con menores ingresos, quienes perciben el haber mínimo cobrarán $523.929,95 entre jubilación y refuerzo, sin contar el aguinaldo.

Los principales valores de las prestaciones previsionales para diciembre quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $453.929,95.

Jubilación mínima con bono: $523.929,95.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96.

PUAM con bono: $433.143,96.

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $317.750,96.

PNC por invalidez o vejez con bono: $387.750,96.

El refuerzo extraordinario de $70.000 está destinado a quienes cobran los haberes más bajos. Para los jubilados y pensionados que superan la mínima, pero no alcanzan el límite establecido, se aplica un esquema proporcional. Por eso, no todos los beneficiarios reciben necesariamente el importe completo del adicional.

Por qué aumenta la jubilación de ANSES en diciembre

La actualización responde al mecanismo de movilidad previsional establecido por el Decreto 274/2024, que comenzó a aplicarse en marzo de 2024.

El sistema determina que las jubilaciones y pensiones se ajusten mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes. Por ese motivo, la inflación de octubre define el porcentaje de aumento que se aplica en diciembre.

Con este esquema, los haberes previsionales dejan de actualizarse mediante la fórmula de movilidad anterior y pasan a tener incrementos mensuales vinculados directamente con la evolución de los precios.

El porcentaje de diciembre, del 2,2%, se aplica tanto sobre la jubilación mínima como sobre los restantes beneficios alcanzados por el régimen de movilidad.

De cuánto será la jubilación máxima en diciembre

Los jubilados que perciben los haberes más elevados del sistema también recibirán el incremento del 2,2%.

En noviembre, la jubilación máxima se ubicó en $2.988.765,84. Con la actualización correspondiente al último mes del año, el importe ascenderá a $3.054.518,67.

La diferencia representa una suba de aproximadamente $65.752,83 respecto del mes anterior.

El ajuste también repercute sobre otras prestaciones previsionales que tienen sus propios parámetros de cálculo. En particular, la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez y vejez representan el 70% de ese haber.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados en diciembre

Diciembre también será un mes particular para los beneficiarios de ANSES porque se acreditará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al segundo semestre de 2026.

El aguinaldo de los jubilados se calcula como el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. Se liquida por separado de la prestación habitual y se acredita de acuerdo con el cronograma de pagos del organismo previsional.

De esta manera, los jubilados y pensionados recibirán durante diciembre tres conceptos: el haber mensual actualizado, el aguinaldo y, en los casos que corresponda, el bono extraordinario.

La combinación de estos importes representará un ingreso superior al habitual para los beneficiarios, especialmente para quienes cobran la jubilación mínima y acceden al refuerzo completo.

ANSES organiza las acreditaciones según la terminación del DNI de cada titular, por lo que las fechas de cobro se distribuyen a lo largo del mes.