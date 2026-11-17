El FMI proyecta una inflación del 32,5% para Argentina este año. El país integrará el grupo de las 8 economías con mayor suba de precios global

Argentina, pese a bajar su inflación, sigue entre las ocho más altas del mundo según el FMI.

Pese a que Argentina logró bajar la inflación en comparación con años anteriores como el 2023 y 2024, sigue siendo considerada dentro de las más altas del mundo. De hecho, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país se encuentra dentro de los ocho con mayor inflación a nivel mundial. El organismo estima que el aumento promedio de los precios rondará el 32,5% anual, ubicando al país en el cuarto lugar, por debajo de Venezuela (467,9%), Irán (78,6%) y Sudán (41,3%).

Detras de Argentina se ubican Turquía (31,2%), Sudán del Sur (27,6%), Malawi (21,9%) y Haití (21,5%). Las estimaciones provinenen del informe de Perspectivas Ecónomicas Mundiales (WEO) publicado en el mes de octubre y usan el mismo indicador para todas las economías.

Cómo se compara la inflación de Argentina con el promedio mundial y regional en 2026

Argentina se queda muy por encima del resto de las economías. El Fondo Monetario estima que la inflación promedio mundial será del 4,7% en 2026. En ese escenario, la estimación para Argentina es de casi siete veces el registro global.

La brecha también es muy amplia al comparar la inflación de Argentina con Sudamérica, excluyendo a Venezuela, ya que el promedio en la región ronda el 8,4% en 2026. De hecho, el 32,5% de Argentina casi cuadriplica ese valor y queda muy por encima de las estimaciones para Colombia (6%), Brasil (4,4%), Uruguay (4%), Perú (3,8%), Chile (3,7%) y Paraguay (3,1%).

Esta comparación también arroja otro dato. Mientras que la mayoría de los países de la región tienen un solo dígito anual, Argentina sigue teniendo una inflación de dos dígitos. Además, la inflación de un mes casi es el equivalente a la inflación anual de algunos de estos países.

En comparación, la mayoría de los países del resto del mundo tienen niveles de inflación inferiores al 20%, siendo lo más habitual cifras de un solo dígito para onas como Europa. Por eso, pese a que Argentina dejó atrás los años recientes de tres dígitos, sigue dentro de los países con mayor suba de precios.

Cómo evolucionó la inflación en Argentina entre 2023 y 2025

La inflación argentina atravesó una fuerte aceleración en el 2023, cuando el IPC acumuló un aumento del 211,4%. El proceso siguión en los primeros meses del 2024, cuando la variación interanual llegó a un máximo del 289,4% en abril, mientras que la suba mensual había alcanzado el 20,6% en enero.

Desde entonces, empezó una desaceleración pronunciada, que llevó el incremento mensual al 2,7% en diciembre y dejó el acumulado de todo el año en 117,8%. La tendencia descendente siguió en 2025.

Dicho año terminó con un 31,5%, muy debajo de los registros anteriores. No obstante, la disminución fue perdiendo velocidad, ya que, luego de tocar un mínimo mensual del 1,5% en mayo, el IPC empezó a mostrar subas más elevadas durante la mitad del año.

Como resultado, la inflación anual fue muy inferior a la del 2023 y 2024, pero todavía alta para los ingresos y el poder adquisitivo de las personas. Durante este año, la desaceleración de la suba de precios también tuvo dificultades.

La inflación mensual pasó del 1,7% en agosto al 1,9% en septiembre y 2,2% en octubre. En términos interanuales, el IPC llegó al 33,1% en octubre, frente al 21,5% con el que había terminado en 2025.

En este escenario, el BCRA advirtió sobre los principales riesgos para la baja de la inflación, entre ellos los ajustes tarifarios y la estacionalidad de algunos precios.

Qué inflación proyecta el FMI para Argentina en 2027

Las proyecciones del organismo muestran una desaceleración de cara al 2027. En concreto, estima que Argentina bajará del 32,5% previsto para este año a un 21,2% para 2027.

Esto implica una reducción de 11,3 puntos porcentuales, aunque el indicador todavía se mantendría por encima del 20%. Recientemente, el INDEC mostró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,2% en octubre, por lo que acumula un incremento del 26,3% para los diez primeros meses del años y registró una variación interanual del 33,1%.