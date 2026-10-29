En su informe trimestral, la entidad alertó sobre riesgos estacionales y de tarifas que podrían impactar en el costo de vida y la producción

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) señaló que la inflación promedio mensual bajó al 1,9% en el tercer trimestre de 2026, aunque advirtió que factores estacionales y ajustes de precios regulados podrían presionar sobre el índice en los últimos meses del año. En paralelo, registró una contracción de la actividad económica en el segundo trimestre, mientras continuaron la acumulación de reservas internacionales y la expansión del crédito bancario.

Los datos forman parte del Informe de Política Monetaria de septiembre de 2026, en el que la autoridad monetaria analiza la evolución de los precios, la actividad, las cuentas fiscales y las condiciones financieras, además de exponer los principales riesgos para los próximos meses.

La inflación descendió pero el BCRA alertó sobre nuevas presiones

Entre julio y septiembre, la inflación promedió un 1,9% mensual, una reducción de 0,3 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, concentrándose principalmente en los bienes. La inflación subyacente, que permite observar la tendencia de los precios al excluir componentes con comportamientos particulares, también descendió: promedió un 2% mensual, 0,1 puntos menos que en el segundo trimestre.

La desaceleración se concentró principalmente en los bienes. Los precios de los bienes subyacentes aumentaron un 1,7% mensual en promedio, mientras que los servicios subyacentes registraron una variación del 2,7%. Entre los factores que contribuyeron a moderar la suba se destacaron los alimentos envasados y las bebidas no alcohólicas.

En la comparación interanual, la inflación llegó al 33,6% en septiembre, en parte por el efecto de la base de comparación. Para los meses siguientes, el BCRA identificó posibles presiones derivadas de:

La estacionalidad de la carne

Los ajustes en las tarifas de gas tras la reducción de los subsidios de Zona Fría

Los aumentos de los combustibles registrados hacia fines de septiembre

La evolución internacional del petróleo que puede incidir sobre los precios locales

En cuanto a las perspectivas, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre proyectó:

Una inflación interanual del 30% para diciembre de 2026

Del 21,2% para diciembre de 2027

Del 15% para diciembre de 2028

La actividad económica cayó tras siete trimestres de expansión

El Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió un 0,6% en el segundo trimestre respecto de los tres meses anteriores, luego de siete trimestres consecutivos de expansión. Sin embargo, en la comparación interanual registró un crecimiento del 2%.

El desempeño de los componentes de la demanda mostró diferencias: las exportaciones aumentaron un 2,5% frente al trimestre anterior y un 13,7% interanual, mientras que el consumo privado cayó un 2,4% trimestral y la inversión se redujo un 0,8%.

Para los primeros ocho meses de 2026, el informe estimó un crecimiento de la actividad del 1,2% interanual. En sus proyecciones, el mercado esperaba una expansión del PIB del 1,5% para todo el año, del 2,5% en 2027 y del 3% en 2028.

El escenario internacional constituye uno de los factores de incertidumbre para esa evolución. El BCRA mencionó los conflictos en Medio Oriente, las variaciones de los precios de la energía, las condiciones financieras internacionales y la desaceleración de economías como Brasil y China.

El Banco Central compró más de 15.800 millones de dólares en el año

Durante el tercer trimestre, el BCRA compró u$s3.400 M en el mercado de cambios y acumuló adquisiciones superiores a u$s15.800 M desde el comienzo de 2026. El ritmo de las operaciones varió según la dinámica del mercado cambiario: en el trimestre hubo menores ingresos vinculados al financiamiento privado y una mayor demanda de divisas para dolarizar carteras, mientras que las compras volvieron a crecer en octubre.

Las reservas internacionales aumentaron u$s1.222 M entre julio y septiembre, pese a los mayores pagos netos de deuda del Tesoro. De acuerdo con el informe, hasta el 26 de octubre acumulaban una suba aproximada de u$s9.400 M desde el inicio del año.

La autoridad monetaria también destacó el aporte del superávit externo. Según el REM de septiembre, el mercado esperaba un saldo comercial positivo de u$s25.700 M para 2026.

La política monetaria se flexibilizó y el crédito continuó expandiéndose

El BCRA sostuvo que la política monetaria prudente y la disciplina fiscal contribuyeron a mantener las expectativas de desinflación. En el tercer trimestre, la base monetaria en términos reales creció un promedio mensual del 1,4%, después de 14 meses de contracción casi continua. A su vez, el agregado M2 privado transaccional aumentó un 0,7% real mensual promedio.

A fines de octubre, la tasa nominal anual de los adelantos en cuenta corriente se ubicaba en el 24,5%, mientras que la correspondiente a las operaciones de caución a un día era del 20,1%.

En el sistema financiero, el crédito al sector privado pasó de representar el 7,8% del PIB en diciembre de 2023 a aproximadamente el 14,5% en septiembre de 2026. Durante el tercer trimestre, los préstamos privados crecieron un 0,6% real mensual promedio, aunque el financiamiento destinado al consumo mostró una baja.

Uno de los datos destacados fue la evolución de los préstamos hipotecarios, que aumentaron un 21% en agosto y un 17% en septiembre. Al mismo tiempo, el informe señaló que la irregularidad de los créditos se mantuvo en torno al 7,7% durante tres meses.

En ese contexto, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) puso en marcha un programa de hasta $2 billones para facilitar el financiamiento, con dos licitaciones de $200.000 M cada una.

El superávit fiscal sostiene la política monetaria y se avanza con la reforma

En materia fiscal, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $6,4 billones durante el tercer trimestre. En términos desestacionalizados y anualizados, el resultado equivalió al 1,6% del PIB.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé para 2026 un superávit primario del 1,3% del PIB y para 2027 un superávit financiero del 0,2%. El BCRA vinculó la disciplina fiscal con la política monetaria, al considerar que la ausencia de financiamiento monetario al Tesoro contribuye a contener las presiones inflacionarias.

El informe también dedicó un apartado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que se encontraba en la etapa final de su tratamiento legislativo al momento de la publicación. La iniciativa propone establecer como mandato único la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento al sector público y limitar la distribución de utilidades a aquellas efectivamente realizadas y líquidas.

El objetivo declarado es dar sustento legal a la disciplina monetaria y evitar que futuros desequilibrios fiscales vuelvan a financiarse mediante emisión.