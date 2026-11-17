La escala salarial de noviembre trae ajustes que impactan según las funciones, la categoría del edificio y el acceso a vivienda del personal

Los sueldos varían por puesto, categoría de inmueble, si tienen vivienda y adicionales.

l Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) difundió la escala salarial correspondiente a noviembre de 2026 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 589/10). La planilla contempla los nuevos importes para las distintas funciones de la actividad, tanto para quienes trabajan con vivienda como para quienes no cuentan con esa prestación.

La actualización se enmarca en el acuerdo que la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) firmó el 4 de septiembre de 2026 con las entidades que representan a los empleadores, y alcanza las remuneraciones devengadas entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, inclusive.

La escala de noviembre incluye modificaciones en los salarios básicos y en los adicionales que integran la liquidación mensual. Entre los conceptos que figuran en la planilla se encuentran la antigüedad, el retiro de residuos, la limpieza de cocheras, el mantenimiento de piletas, los viáticos y el adicional remuneratorio mensual.

Los importes dependen del puesto que ocupa cada trabajador, de la categoría asignada al edificio y de las condiciones previstas en el convenio. Por ese motivo, no existe un único sueldo para todos los encargados de edificios.

Cuánto cobra un encargado de edificio en noviembre de 2026

La nueva escala salarial establece diferentes básicos para los encargados permanentes, según la categoría del inmueble y si el trabajador dispone de vivienda en el edificio.

Para los encargados permanentes con vivienda, los salarios básicos de noviembre quedaron establecidos de la siguiente manera:

Primera categoría: $1.365.810

Segunda categoría: $1.308.901

Tercera categoría: $1.251.992

Cuarta categoría: $1.138.175

En el caso de los encargados permanentes sin vivienda, los importes son los siguientes:

Primera categoría: $1.557.719

Segunda categoría: $1.492.814

Tercera categoría: $1.427.909

Cuarta categoría: $1.298.099

La diferencia entre ambas modalidades responde al tratamiento que el convenio establece para el uso de la vivienda destinada al trabajador. Por eso, al consultar la escala, es necesario identificar qué modalidad corresponde a cada relación laboral.

Los importes mencionados corresponden a los salarios básicos de convenio. A esos valores se deben incorporar los adicionales que correspondan por antigüedad, tareas específicas y demás conceptos previstos en la normativa laboral.

Sueldos de ayudantes permanentes y personal de media jornada

La planilla salarial de noviembre también contempla los haberes de los ayudantes permanentes y de quienes cumplen jornadas reducidas.

Para los ayudantes permanentes con vivienda, los básicos son iguales a los establecidos para los encargados permanentes bajo esa misma modalidad:

Primera categoría: $1.365.810

Segunda categoría: $1.308.901

Tercera categoría: $1.251.992

Cuarta categoría: $1.138.175

En cambio, los ayudantes permanentes sin vivienda perciben los siguientes importes:

Primera categoría: $1.557.719

Segunda categoría: $1.492.814

Tercera categoría: $1.427.909

Cuarta categoría: $1.298.099

Para los ayudantes de media jornada, la escala establece estos salarios básicos:

Primera categoría: $778.859

Segunda categoría: $746.407

Tercera categoría: $713.955

Cuarta categoría: $649.050

La planilla incluye también al personal asimilado, cuyos básicos se equiparan con los de los encargados permanentes y ayudantes permanentes, según corresponda a la modalidad con vivienda o sin vivienda.

Cuánto cobran los mayordomos y el personal con más de una función

Entre los puestos contemplados por el CCT 589/10 también se encuentran los mayordomos y los trabajadores que tienen asignadas más de una función dentro del edificio.

Para los mayordomos con vivienda, los básicos de noviembre son:

Primera categoría: $1.406.420

Segunda categoría: $1.347.818

Tercera categoría: $1.289.219

Cuarta categoría: $1.172.017

En la modalidad sin vivienda, los importes ascienden a:

Primera categoría: $1.610.256

Segunda categoría: $1.543.162

Tercera categoría: $1.476.068

Cuarta categoría: $1.341.880

Por su parte, el personal con más de una función tiene los mismos básicos que los encargados permanentes, de acuerdo con la modalidad de contratación:

Con vivienda: desde $1.138.175 hasta $1.365.810 , según la categoría

, según la categoría Sin vivienda: desde $1.298.099 hasta $1.557.719, según la categoría

Esta diferenciación permite identificar el salario básico correspondiente a cada puesto antes de incorporar los adicionales que establece el convenio colectivo.

Escala salarial de noviembre para vigiladores, intendentes y encargados no permanentes

La planilla también fija importes específicos para otros puestos de los edificios de propiedad horizontal. En estos casos, algunos salarios no dependen de la categoría del inmueble, sino que tienen un valor único.

Los básicos correspondientes a noviembre de 2026 son:

Intendente: $1.864.803

Encargado de guardacoches con vivienda: $1.191.112

Encargado de guardacoches sin vivienda: $1.274.000

Personal de vigilancia nocturna: $1.385.019

Personal de vigilancia diurna: $1.305.114

Personal de vigilancia de media jornada: $652.557

Encargado no permanente con vivienda: $762.675

Encargado no permanente sin vivienda: $810.901

También se establecen valores específicos para el personal que trabaja por hora o por día.

El personal jornalizado que cumple hasta 18 horas semanales tiene una tarifa de $14.263,30 por hora. En tanto, el suplente con horario percibe $62.283,90 por día.

Estos importes corresponden a las modalidades de contratación previstas en el convenio y deben considerarse de acuerdo con las tareas efectivamente desempeñadas.

Cuáles son los adicionales y pluses para encargados de edificios en noviembre

Además de los salarios básicos, la escala del SUTERH contempla una serie de adicionales remuneratorios y beneficios que pueden modificar el monto final de los haberes.

Uno de los conceptos incluidos es el adicional remuneratorio mensual de $45.000, proporcional a cada categoría. Se trata de una suma que debe considerarse junto con el básico correspondiente al puesto y la jornada laboral.

La planilla también establece los siguientes importes para los adicionales por tareas específicas:

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $2.552,20

Clasificación de residuos: $43.958,90

Limpieza de cocheras: $34.828,80

Movimiento de coches, hasta 20 unidades: $51.567,70

Plus por tareas de jardinería: $34.828,80

Limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $58.590,70

Viáticos: $96.998,60

El adicional por retiro de residuos se calcula por cada unidad destinada a vivienda u oficina dentro del edificio. Por lo tanto, el importe total depende de la cantidad de unidades que corresponda considerar en la liquidación.

En cuanto a la clasificación de residuos, la planilla identifica el concepto de acuerdo con la Resolución 243/2013 de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Este adicional tiene alcance en el ámbito establecido por esa normativa.

También se mantiene el adicional por título de Encargado Integral de Edificio, equivalente al 10% del salario básico correspondiente.

Cuánto se paga por antigüedad en noviembre de 2026

La antigüedad constituye otro de los componentes que deben contemplarse al calcular los haberes de los trabajadores de edificios.

La planilla de noviembre establece dos referencias para este concepto, según el régimen aplicable:

Antigüedad del 1%: $12.981 por año

Antigüedad del 2%, conforme al artículo 11 del CCT 589/10: $25.962 por año

El primer importe corresponde a los trabajadores comprendidos en los incisos d), e), h), n) y p) del artículo 7 del convenio, de acuerdo con la Resolución 106/09.

El segundo se aplica según el régimen general de antigüedad contemplado en el artículo 11. La diferencia entre ambos conceptos responde a las disposiciones que regulan cada modalidad de trabajo.

Por otra parte, el valor de la vivienda para el personal que cuenta con esa prestación quedó establecido en $9.376,20. Este concepto se incorpora en la liquidación conforme al tratamiento previsto en el convenio.

La planilla también mantiene el plus por zona desfavorable, que representa un 50% del salario básico para los trabajadores comprendidos en las zonas alcanzadas por ese adicional.

Es necesario tener en cuenta que estos conceptos no se aplican de manera automática a todos los trabajadores. Su liquidación depende de las funciones, la antigüedad, la ubicación del establecimiento y las condiciones particulares de cada puesto.

Cómo se determina el sueldo de un encargado según la categoría del edificio

Para interpretar correctamente la escala salarial del SUTERH es necesario conocer cómo se clasifican los edificios de propiedad horizontal.

El CCT 589/10 contempla cuatro categorías, que se determinan a partir de los servicios centrales y las características del inmueble. Esa clasificación incide directamente en los salarios básicos de los encargados, ayudantes y otros puestos cuyos importes varían según la categoría.

Por eso, dos trabajadores que desempeñan la misma función pueden percibir básicos diferentes si trabajan en edificios encuadrados en distintas categorías.

También debe considerarse si el puesto incluye vivienda. En la escala salarial, los básicos correspondientes a los trabajadores con vivienda son inferiores a los establecidos para quienes cumplen la misma función sin esa prestación.

La liquidación final surge de la combinación de estos factores y de los adicionales que correspondan en cada caso. Por esa razón, conocer únicamente el salario básico no alcanza para determinar cuánto cobra un trabajador durante el mes.

Los empleadores y administradores de consorcios deben utilizar la categoría y las condiciones laborales registradas para calcular los haberes, respetando los conceptos remuneratorios y no remuneratorios que establece el convenio.

Cuándo habrá una nueva revisión salarial para los encargados de edificios

El acuerdo firmado el 4 de septiembre de 2026 establece un período de actualización salarial que comprende las remuneraciones devengadas entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, inclusive.

El entendimiento fue suscripto por la FATERYH y, por el sector empleador, por tres entidades: la Unión Administradores de Inmuebles, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal.

En el acta, las partes ratificaron la vigencia de las cláusulas normativas y las obligaciones establecidas en el convenio colectivo de la actividad. Además, acordaron modificar las remuneraciones mediante los importes incluidos en las escalas salariales correspondientes.

El documento también establece una nueva instancia de negociación para diciembre de 2026. Durante ese mes, representantes sindicales y empleadores deberán reunirse para analizar una recomposición o un incremento salarial aplicable a los períodos siguientes.

Por el momento, el acta no determina un porcentaje ni una suma adicional para esa futura actualización. Esos valores dependerán de lo que acuerden las partes en la próxima negociación.

La publicación de la escala de noviembre permite conocer los básicos y adicionales que deben utilizarse para liquidar los haberes de ese período, mientras que la reunión prevista para diciembre será la próxima instancia para discutir la evolución de los salarios de los trabajadores de edificios.