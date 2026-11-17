Conocé qué familiares tienen derecho al beneficio, qué documentación deben presentar y cómo se calcula el haber según el vínculo con el fallecido

El trámite requiere documentación específica y puede iniciarse online o presencialmente tras 10 días hábiles. Ante denegaciones, la Justicia suele amparar derechos frente a criterios administrativos.

Los beneficiarios incluyen cónyuges, convivientes e hijos menores o con discapacidad. El monto se distribuye según porcentajes legales, recalculándose si los derechohabientes cambian con el tiempo.

Familiares de jubilados o trabajadores fallecidos pueden solicitar una pensión en ANSES. El acceso depende del vínculo legal y del cumplimiento de requisitos previsionales del titular.

Cuando una persona jubilada, un trabajador en actividad o un beneficiario de un retiro por invalidez fallece, determinados familiares pueden solicitar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) una pensión por fallecimiento.

La prestación está destinada al cónyuge, conviviente previsional y a los hijos que reúnan las condiciones establecidas por la Ley 24.241. Según la situación previsional del fallecido, puede tratarse de una pensión derivada -cuando cobraba una jubilación o retiro por invalidez- o de una pensión directa, cuando todavía estaba afiliado al sistema y cumplía los requisitos de aportes.

El acceso al beneficio depende del vínculo familiar, las condiciones previsionales del causante y la documentación que deben presentar los solicitantes.

Quiénes pueden cobrar una pensión por fallecimiento de ANSES

El artículo 53 de la Ley 24.241 establece quiénes son los familiares con derecho a solicitar una pensión por fallecimiento. Los beneficiarios pueden ser:

Cónyuge: la persona que estaba legalmente casada con el fallecido al momento de su muerte

la persona que estaba legalmente casada con el fallecido al momento de su muerte Conviviente previsional: quien pueda acreditar una unión convivencial pública, estable y notoria durante el período exigido por la normativa

quien pueda acreditar una unión convivencial pública, estable y notoria durante el período exigido por la normativa Hijos menores de 18 años: deben ser solteros y no percibir otra jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que opten por el beneficio correspondiente

deben ser solteros y no percibir otra jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que opten por el beneficio correspondiente Hijos con discapacidad: pueden acceder sin límite de edad cuando se encontraban incapacitados para trabajar al momento del fallecimiento o al cumplir los 18 años, y estaban a cargo del causante

Cuando existen varios familiares con derecho a la prestación, ANSES distribuye el haber de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley.

Cuáles son los requisitos para cobrar la pensión según el vínculo familiar

Las condiciones para acceder a la pensión por fallecimiento dependen del parentesco con el causante.

Cónyuge: debe presentar la partida de matrimonio actualizada. ANSES establece que debe haber sido emitida hasta un año antes de la solicitud y no más de seis meses antes del fallecimiento

debe presentar la partida de matrimonio actualizada. ANSES establece que debe haber sido emitida hasta un año antes de la solicitud y no más de seis meses antes del fallecimiento Conviviente: debe acreditar cinco años de convivencia inmediatamente anteriores al fallecimiento . El plazo se reduce a dos años cuando existen hijos reconocidos por ambos integrantes de la pareja

debe acreditar . El plazo se reduce a integrantes de la pareja Hijos menores de edad: deben tener menos de 18 años, ser solteros y no percibir otra prestación previsional o no contributiva, salvo que opten por la pensión

deben tener menos de 18 años, ser solteros y no percibir otra prestación previsional o no contributiva, salvo que opten por la pensión Hijos con discapacidad: no existe límite de edad, pero deben acreditar que estaban incapacitados para trabajar y que dependían económicamente del fallecido

La convivencia puede demostrarse mediante documentación y otros elementos probatorios que permitan acreditar que existió una relación pública, estable y notoria.

Qué documentación se necesita para solicitar la pensión de ANSES

La documentación varía según el vínculo familiar y la situación del titular fallecido.

Del causante:

Partida de defunción

Formulario de Información Bancaria PS 6.76, únicamente si los datos bancarios no están registrados en ANSES

Del cónyuge o conviviente:

DNI

Partida de matrimonio, cuando corresponda

Formulario PS 6.9, Declaración Jurada del artículo 1 de la Ley 17.562

Formulario PS 6.284, declaración jurada sobre la eventual percepción de prestaciones en provincias no adheridas al SIPA o en las Fuerzas Armadas o de Seguridad

Formulario PS 6.279, cuando el jubilado fallecido se hubiera retirado mediante la moratoria de la Ley 24.476 y existieran cuotas pendientes de pago

De los hijos con discapacidad:

Formulario PS 6.9

Formulario PS 6.12, declaración jurada de dependencia económica del titular

Formulario PS 6.13, declaración jurada testimonial de dependencia económica

Documentación médica que permita acreditar la incapacidad para trabajar

En caso de tutela o curatela, testimonio judicial correspondiente

ANSES puede requerir documentación adicional para acreditar los vínculos familiares o las condiciones de acceso al beneficio.

Cuánto se cobra por la pensión por fallecimiento

El monto de la pensión se calcula sobre el haber que percibía el jubilado o beneficiario de un retiro por invalidez al momento de su fallecimiento. El artículo 98 de la Ley 24.241 establece los siguientes porcentajes: 70% para el cónyuge o conviviente cuando no existen hijos con derecho a pensión; 50% para el cónyuge o conviviente cuando existen hijos con derecho al beneficio; y 20% para cada hijo.

La suma de las prestaciones no puede superar el 100% del haber que cobraba el causante. Si los porcentajes individuales exceden ese límite, se recalculan proporcionalmente, manteniendo las proporciones correspondientes.

Además, cuando uno de los beneficiarios pierde el derecho a cobrar la pensión, se recalculan los haberes de los restantes.

Por ejemplo, si el jubilado cobraba $600.000 y deja una esposa y un hijo menor de edad, los porcentajes iniciales serán del 50% para la cónyuge y del 20% para el hijo. Esto representa $300.000 y $120.000, respectivamente, antes de los descuentos que pudieran corresponder.

Si el hijo cumple 18 años y deja de reunir las condiciones para cobrar, se recalcula la prestación de la cónyuge sobreviviente.

Cómo hacer el trámite de pensión por fallecimiento en ANSES

Para iniciar la solicitud deben haber transcurrido al menos 10 días hábiles desde el fallecimiento.

El trámite puede realizarse online o presencialmente, según las condiciones de cada solicitante.

Cómo solicitar la pensión por Mi ANSES

El cónyuge o conviviente puede iniciar la gestión online cuando hayan transcurrido entre 10 días hábiles y seis meses desde el fallecimiento.

Los pasos son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados

Seleccionar la opción "Solicitud de prestaciones"

Ingresar en "Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado"

Completar los datos solicitados y adjuntar la documentación correspondiente

Una vez iniciado el trámite, se puede consultar su estado desde Mi ANSES a partir de las 72 horas. El organismo también informa el resultado mediante correo electrónico.

Cómo hacer el trámite de manera presencial

Cuando transcurren más de seis meses desde el fallecimiento, la solicitud debe realizarse presencialmente en una oficina de ANSES.

Para eso, es necesario solicitar un turno y concurrir con la documentación que corresponda según el vínculo familiar.

La gestión es gratuita.

Qué pasa si otro familiar ya cobra la pensión por fallecimiento

Que ANSES haya otorgado inicialmente la pensión a uno de los familiares no significa que los demás queden automáticamente excluidos.

Por ejemplo, si al momento del fallecimiento existían hijos menores de edad y el organismo les concedió la prestación, el cónyuge o conviviente también puede reclamar su derecho si reúne los requisitos legales.

La distribución del haber debe ajustarse a las condiciones de todos los derechohabientes reconocidos. Cuando uno de ellos deja de tener derecho, se recalculan las participaciones de los restantes, conforme al artículo 98 de la Ley 24.241.

Pensión directa: qué requisitos de aportes debe cumplir un trabajador fallecido

Cuando fallece un trabajador que todavía no se había jubilado, sus familiares pueden solicitar una pensión directa. Para acceder al beneficio, el causante debe cumplir determinados requisitos de aportes.

Según ANSES, se contemplan las siguientes situaciones:

Aportante regular: debe registrar al menos 30 meses de aportes dentro de los últimos 36 meses anteriores al fallecimiento

debe registrar al menos anteriores al fallecimiento Aportante irregular con derecho: debe acreditar al menos 18 meses de aportes dentro de los últimos 36 meses

debe acreditar al menos Otra condición de aportante irregular: puede acceder quien tenga 12 meses de aportes dentro de los últimos 60 meses anteriores al fallecimiento y reúna, además, la mitad de los años de servicios exigidos por el régimen común o diferencial

Para esta última alternativa, ANSES contempla la posibilidad de completar los años de aportes mediante servicios regularizados por alguna de las moratorias previsionales, cuando corresponda.

La documentación también depende de la situación laboral del fallecido. En trabajadores en relación de dependencia se solicitan formularios y comprobantes de servicios; para autónomos y monotributistas se requieren constancias de inscripción y pagos previsionales.

Un fallo sobre monotributistas y la declaración jurada de salud

El 12 de noviembre de 2026, la Cámara Federal de Córdoba, Sala B, confirmó una sentencia que reconoció el derecho de una mujer a cobrar la pensión directa por el fallecimiento de su conviviente, quien era monotributista.

En la causa "Pesci, Silvia Mónica c/ ANSES s/ Pensiones", expediente FCB 004328/2023/CA001, el organismo había rechazado la solicitud porque el trabajador no había presentado la Declaración Jurada de Salud exigida por el Decreto 300/97.

La Cámara aplicó el criterio establecido en un fallo plenario del 14 de abril de 2026, según el cual la falta de presentación de esa declaración no constituye por sí sola un impedimento para acceder a una pensión por fallecimiento o a un retiro por invalidez, mientras ANSES no implemente mecanismos adecuados de notificación y un procedimiento claro para exigir su presentación.

El tribunal confirmó la orden de otorgar la prestación y pagar los haberes retroactivos desde el 10 de febrero de 2022.

Separación de hecho: cuándo la Justicia reconoce el derecho a cobrar la pensión

La separación de hecho entre los cónyuges puede generar controversias cuando uno de ellos fallece y el otro solicita una pensión derivada.

La Ley 24.241 contempla determinadas situaciones en las que el cónyuge sobreviviente puede quedar excluido del beneficio. Sin embargo, la separación por sí sola no implica necesariamente la pérdida del derecho.

En febrero de 2026, una jueza federal de Bahía Blanca dejó sin efecto una resolución de ANSES que había rechazado la pensión solicitada por una mujer separada de hecho de su esposo.

La decisión fue dictada el 11 de febrero de 2026 por María Gabriela Marron, titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, en la causa "S.M.M. c/ ANSES s/ Pensiones".

La pareja se había casado el 13 de diciembre de 1996 y el matrimonio permanecía vigente al momento del fallecimiento del hombre, ocurrido el 30 de abril de 2019. Aunque existía una separación de hecho desde 2013, la mujer sostuvo que habían retomado la convivencia a comienzos de 2018.

ANSES había otorgado inicialmente la pensión al hijo menor del matrimonio. Cuando el joven cumplió 18 años y cesó su beneficio, la mujer solicitó la prestación como cónyuge supérstite. El organismo rechazó el pedido por considerar que no se había acreditado suficiente convivencia retomada ni dependencia económica.

La magistrada entendió que la separación de hecho no era suficiente para excluir el derecho de la mujer y que correspondía a ANSES demostrar la culpabilidad del cónyuge sobreviviente en esa separación.

En consecuencia, dejó sin efecto la resolución administrativa y ordenó reconocer el derecho previsional reclamado.

La Corte Suprema estableció que tener domicilios diferentes no alcanza para rechazar una pensión

El 20 de agosto de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también se pronunció sobre el derecho a una pensión derivada en un caso de separación de hecho.

En la causa "Bustos, Cristina del Valle c/ ANSES s/ Pensiones", la Corte consideró arbitraria la sentencia que había rechazado el beneficio porque los cónyuges tenían domicilios diferentes al momento del fallecimiento.

El máximo tribunal sostuvo que esa circunstancia constituye una presunción, pero no demuestra por sí misma que existió una separación de hecho ni que la cónyuge sobreviviente fuera culpable de ella.

Además, señaló que no corresponde exigirle a la viuda que acredite una situación de dependencia económica o desamparo como condición adicional para obtener la pensión, cuando no se demostró una causal legal de exclusión.

La Corte dejó sin efecto el pronunciamiento de la Cámara y ordenó que se dicte una nueva sentencia conforme a esos criterios. No concedió directamente el beneficio.

El fallo, registrado como 349:844, establece un criterio relevante para los reclamos de pensión en los que ANSES invoca la separación de hecho como motivo para rechazar la solicitud.

Convivencia: qué pruebas pueden permitir acceder a una pensión por fallecimiento

La acreditación de la convivencia también fue analizada por la Cámara Federal de la Seguridad Social en noviembre de 2026.

En la causa "Arcidiacono, Marisol c/ ANSES s/ Pensiones", expediente CSS 032551/2024/CA001, la Sala I confirmó la sentencia que había reconocido el derecho de una mujer a cobrar la pensión por fallecimiento de su conviviente.

La Cámara consideró que las partidas de nacimiento, la documentación incorporada al expediente y las declaraciones testimoniales permitían acreditar una convivencia pública, estable y notoria durante el período requerido.

De esta manera, confirmó el reconocimiento del beneficio y también lo resuelto sobre la fecha inicial de pago y la aplicación de la prescripción anual.

El antecedente muestra la importancia de reunir pruebas documentales y testimoniales para demostrar la convivencia cuando ANSES cuestiona el vínculo o rechaza la solicitud.