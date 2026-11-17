El Índice de Precios mayoristas aumentó 1,6% en octubre, muy por debajo del 3,2% registrado en septiembre. Los mensajes de Milei y Caputo

La inflación mayorista fue del 1,6% en octubre, lo que representó una desaceleración de 1,6 puntos porcentuales frente al 3,2% registrado en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La menor suba frente al mes previo se explicó por la desaceleración en el valor del crudo, que en septiembre se había disparado.

Con este resultado, el índice acumuló un incremento del 24,8% entre enero y octubre, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,8%.

En las tres mediciones, los precios mayoristas avanzaron por debajo de la inflación minorista. De acuerdo con los datos oficiales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,2% en octubre, acumuló un 26,3% en los primeros diez meses del año y registró un aumento interanual del 33,1%.

De esta manera, la inflación mayorista quedó 0,6 puntos porcentuales por debajo del IPC en la comparación mensual, 1,5 puntos en el acumulado de 2026 y 3,3 puntos en la medición interanual.

Qué productos impulsaron la inflación mayorista en octubre

El avance del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) estuvo explicado principalmente por los aumentos en combustibles, productos químicos y energía.

Según el relevamiento del Indec, los productos nacionales registraron una suba del 1,6%, mientras que los importados avanzaron un 0,9%.

Dentro de los rubros que componen el índice, los productos refinados del petróleo tuvieron la mayor incidencia, con un aporte de 0,58 puntos porcentuales al incremento general.

También contribuyeron a la suba los aumentos en sustancias y productos químicos, petróleo crudo y gas, vehículos automotores, carrocerías y repuestos, y productos agropecuarios.

Así, pese a la desaceleración respecto de septiembre, los precios mayoristas mantuvieron una evolución alcista durante octubre, aunque con incrementos inferiores a los registrados en el índice de precios al consumidor.

El festejo de Milei y el mensaje de Luis Caputo

El mensaje de Javier Milei tras el dato de inflación mayorista

Javier Milei celebró la desaceleración del índice de precios mayoristas. Sobre un mensaje de Luis Caputo, el presidente escribió en mayúsculas: "Fuerte caída de la inflación mayorista".

En tanto, el mensaje de Caputo fue más analítico y desglosó las principales variables publicadas por el INDEC.

"En el mes, los productos nacionales registraron una suba de 1,6% y los importados de 0,9%. Dentro de los productos nacionales, los productos primarios se incrementaron 1,1%, los manufacturados 1,8% y la energía eléctrica no presentó variaciones", sostuvo.

Y agregó: "Los productos refinados del petróleo tuvieron una suba de 4,6% en el mes, que significó una incidencia de casi 0,6 p.p. en la variación del nivel general".

"Por su parte, el Índice del Costo de la Construcción en el GBA (ICC) registró una suba de 1,7%, desagregada en un incremento de 1,5% en materiales, 1,8% en mano de obra y 1,8% en gastos generales", concluyó.

Qué pasará con la inflación para los próximos meses, según la City

Las perspectivas de las consultoras para la inflación minorista de los próximos no anticipan un cambio sustancial.

De acuerdo a la Fundación Capital, para este mes se proyecta una inflación del 1,8%, seguida por una aceleración al 2,1% en diciembre, impulsada especialmente por los aumentos estacionales.

En tanto, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, la inflación de noviembre se ubicará en 1,7%, mientras que para diciembre se estima en 1,8%. Para enero del 2027, se volvería a dar un 1,7% y cedería al 1,6% en febrero.

Según señalan analistas, el turismo y la recreación comenzarían a ejercer mayor presión sobre los precios a medida que se acerquen las vacaciones de verano.

También habrá que prestar atención a la carne, que suele registrar sus mayores aumentos entre noviembre y marzo.

A eso se suman los ajustes de servicios públicos y privados. Este mes corren incrementos de entre el 2,5% y el 3% en prepagas y telecomunicaciones, además de aumentos previstos del 3,6% en electricidad y del 2,3% en gas y agua.

Existe, además, una presión menos visible. El costo de la electricidad para comercios e industrias aumentó un 35% en apenas tres meses y acumuló una suba interanual del 86% hasta septiembre. Parte de esos mayores costos termina trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

¿Nuevo piso inflacionario?

Una de las razones para explicar la resistencia inflacionaria es que numerosos precios continúan ajustándose en función de la inflación pasada, independientemente de lo que suceda con el dólar o con el nivel de actividad.

Por ejemplo, las tarifas de agua incorporan ajustes vinculados con la evolución de precios y salarios. Algo similar sucede con las tarifas de luz y gas. Los colectivos de la CABA aumentan según una fórmula que contempla la inflación más dos puntos porcentuales. Y determinados contratos de alquiler siguen mecanismos de actualización que reflejan aumentos anteriores.

A eso se suma otro problema: las expectativas tampoco ayudan. Según el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada para los próximos doce meses alcanza el 30%, por encima del 25% que se proyectaba en diciembre pasado.

Es decir, empresas y consumidores siguen esperando aumentos elevados, lo que dificulta quebrar la dinámica de remarcaciones.