Ya no sólo los opositores piden un tipo de cambio alto: también los liberales advierten que el dólar pierde eficacia como freno de los precios

Era inevitable: el mal dato del IPC de octubre puso de inmediato el foco en la política de ancla cambiaria, y tomaron fuerza los reclamos por una política que permita una mayor depreciación del peso argentino.

El razonamiento que hacen los economistas para hacer este reclamo es que, a esta altura, son mayores los costos de mantener el ancla cambiaria -que se ven en el estancamiento de la actividad y la pérdida de empleo registrado- que sus beneficios -la contención de los precios-.

El ministro Toto Caputo es el primero en sentir ese cambio de humor, y no por casualidad, retuiteó declaraciones de la vocera oficial del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, quien recomendó "no dar demasiada importancia a los movimientos de corto plazo" y focalizarse en "la solidez de los fundamentos económicos subyacentes en Argentina".

Para la funcionaria del Fondo, la reciente volatilidad financiera, sobre todo las caídas en la cotización de los bonos -y su reflejo en la suba del riesgo país-, no sólo no es culpa de la situación interna argentina sino que, por el contrario, es gracias al plan económico que la turbulencia no haya sido mayor.

En definitiva, el mercado decodificó el llamado a "seguir fortaleciendo la resiliencia económica de Argentina" como una confirmación de la austeridad fiscal y el ancla cambiaria. En cambio, no está claro si el apretón monetario seguirá con la tónica que tuvo todo el año o si, como se insinuó en la última licitación del Tesoro, habrá una incipiente remonetización para ayudar la recuperación del crédito.

Alerta de retraso cambiario

Lo cierto es que el clásico debate sobre el atraso cambiario se vio intensificado tras la constatación de que el dólar está perdiendo su eficacia como freno de la inflación. La mayoría de los economistas relativizó la "mitad del vaso medio llena" que explicó Caputo, al destacar que había bajado el IPC núcleo a 1,5%.

Por caso, la consultora LCG indicó en su reporte que "la meta de llegar a una inflación de 1% en los próximos meses será difícil de alcanzar aun cuando se sostenga el ancla cambiaria y la actividad se mueva tibiamente". Desde su punto de vista, las subas de productos regulados probablemente traigan efectos de segunda ronda que frenen la baja incipiente de la inflación núcleo.

En tanto, Marina dal Poggetto, que había sido muy criticada por Javier Milei -la había llamado "Dalpifieto" en sus discursos-, también destacó el desgaste del ancla cambiaria. "Hay una inercia inflacionaria que tiene que ver en parte con la necesidad de recomponer precios y tiene que ver con que parte de esos precios quedaron directamente atados a la inflación pasada, están indexados", advirtió.

Lo cierto es que, para el corto plazo, los pronósticos son de una inflación mensual levemente inferior a 2%, mientras el dólar se mueve a la mitad de esa velocidad. En lo que va del año, la suba acumulada del dólar fue de 6%, frente a un 26,3% de los precios internos. Esto significa que, medida en dólares, la inflación argentina fue de 19% -daría un 15% real cuando se descuenta la inflación estadounidense-.

Y ya hay economistas que hacen comparaciones entre el tipo de cambio actual y el que dejó Sergio Massa. Por caso, el consultor Christian Buteler destacó que desde ese momento la inflación acumulada fue de 412% frente a una suba del dólar de 323%. "En términos reales, el dólar hoy está más bajo que en noviembre 2023", sostiene.

Otros analistas influyentes vienen sosteniendo desde hace tiempo que el ancla cambiaria fracasará en su misión de bajar la inflación, pero dejará el lastre de llevar la economía a una recesión. Entre ellos, destaca Gabriel Rubinstein, ex viceministro en la gestión de Massa.

"Ante las importantes dificultades y tiempos requeridos para bajar en serio el 'costo argentino', ¿no sería momento de preguntarse si una suba significativa del TCRM podría hacer este trabajo?", planteó Rubinstein. Ante las críticas que le recordaron el nulo efecto de las devaluaciones ocurridas en su gestión, el ex funcionario argumentó que la clave de la reactivación es combinar el tipo de cambio alto con una apertura de la economía.

Por su parte, Carlos Melconian -que mantiene influencia por ser "ministeriable" de Patricia Bullrich- se quejó de la fuga de capitales e insinuó que está a favor de un dólar diferenciado con un impuesto para el turismo.

Voces contra el dólar ancla

Pero también se empezaron a sumar economistas de línea liberal al pedido de un dólar más alto. El veterano Miguel Broda había estimado en $1.750 el tipo de cambio ideal para que la economía rompiera su situación de estancamiento.

Uno de los que causó más revuelo fue Luciano Cohan, ex subsecretario de programación económica durante la gestión macrista: opinó que el BCRA debe acelerar la compra de reservas, sin temor a generar una suba del tipo de cambio. Más bien al contrario, sugirió que si el dólar pasara a la paridad de $1.800 no habría gran traspaso a la inflación y que, por el contrario, se acotaría la volatilidad de las tasas de interés.

Otro ex funcionario de la época macrista, Lucas Llach, que ocupó la vicepresidencia del BCRA, puso nuevamente el foco sobre un cambio de régimen, al plantear una nueva moneda, creada en base a una canasta de seis divisas más (real brasileño, sol peruano, guaraní paraguayo, peso colombiano, peso uruguayo y peso chileno).

Por su parte, Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea, consideró que inexorablemente habrá mayores presiones devaluatorias en el 2027, porque mientras el ingreso de dólares disminuirá -por ejemplo, se prevé menos emisión de deuda corporativa-, la demanda de billetes verdes por parte de los ahorristas podría llegar a u$s30.000 millones.

"Los 16 mil millones de dólares que lleva comprados el Banco Central en lo que va de 2026 constituyen un techo, no un piso, para las proyecciones de 2027. Dependiendo de los escenarios, la diferencia puede alcanzar varios miles de millones de dólares", advierte Vasconcelos.

¿La alternativa es más cepo?

El gobierno se niega de plano a aumentar el ritmo devaluatorio. Y también rechazó los pedidos para eliminar el cepo remanente -especialmente, la medida de la "restricción cruzada", que impide operar simultáneamente en el mercado de cambio y en el dólar "contado con liquidación"-. Esa negativa es una forma tácita de reconocer que la eliminación de todas las restricciones podría tener un efecto devaluatorio.

El argumento es siempre el mismo: si realmente hubiera atraso cambiario, no habría un superávit de la cuenta corriente, como el que se viene registrando en los últimos seis meses. En septiembre, la diferencia entre los dólares que entraron al país y los que salieron fue de u$s1.521 millones.

Pero no todos ven en ese dato una situación virtuosa. Más bien, consideran que esa diferencia es la contracara de la escasa inversión que hoy sufre el sector privado. "Los canales que deberían conectar el influjo de dólares con la demanda agregada no están funcionando y las medidas de estímulo que se anuncian son grageas que no mueven el agregado", apunta el último informe de Eco Go.

El debate promete hacerse más intenso en la medida en que la inflación no muestra una moderación de corto plazo, y sobre todo si la alta demanda de dólares para ahorristas significa una merma en la compra de divisas por parte del Banco Central. Es eso lo que lleva a algunos economistas a advertir que Toto Caputo deberá elegir entre devaluar o tener que endurecer el cepo cambiario.