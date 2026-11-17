El economista prevé exportaciones por hasta u$s250.000 millones. Reclamó previsibilidad, infraestructura y competitividad para aprovechar el potencial

El desarrollo de la energía y la minería podría convertirse en uno de los principales motores de crecimiento de la economía argentina durante los próximos años. Sin embargo, para aprovechar esa oportunidad no alcanzará con disponer de recursos naturales: será necesario atraer inversiones, construir infraestructura y garantizar reglas de juego estables. Esa fue una de las principales advertencias del economista Ricardo Arriazu durante el lanzamiento del nuevo vertical Energía y Minería de Clarín.

En el encuentro, realizado en el Hotel Faena, el especialista presentó sus proyecciones sobre el potencial exportador del país y señaló las condiciones económicas e institucionales necesarias para transformar ese crecimiento en desarrollo sostenido.

"Argentina puede aprovechar la transición energética, los cambios tecnológicos y la demanda global de alimentos. Las oportunidades principales están en petróleo y gas, minería, industria del conocimiento y agro. Pero tener recursos no garantiza el desarrollo: hacen falta inversión, infraestructura, estabilidad y políticas que conviertan las exportaciones en crecimiento amplio y duradero", sostuvo Arriazu.

La presentación reunió a empresarios, directivos de compañías energéticas y mineras, consultores y funcionarios. También participaron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck; y San Juan, Marcelo Orrego, quienes expusieron sobre los proyectos y las oportunidades productivas de sus provincias.

Energía y minería, los motores del salto exportador argentino

En su análisis, Arriazu destacó especialmente las posibilidades que ofrece la expansión de Vaca Muerta, junto con las inversiones necesarias para ampliar la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos.

Según sus estimaciones, hacia 2035 las ventas externas del sector energético podrían alcanzar los u$s42.000 millones. Esa cifra podría elevarse hasta los u$s58.000 millones si Argentina consigue llegar a una producción de dos millones de barriles diarios y concreta grandes proyectos de gas natural licuado (GNL).

Para alcanzar esos objetivos, sin embargo, será necesario desarrollar infraestructura y movilizar un volumen significativo de capital.

"Para materializarlo se requieren infraestructura y cuantiosas inversiones, estimadas en unos u$s550.000 millones hasta 2045. El petróleo ofrece retornos relativamente rápidos; el gas necesita licuefacción y capacidad de transporte para acceder a mercados que buscan seguridad energética", explicó.

La minería también aparece como una actividad estratégica, aunque con características diferentes. Arriazu señaló que su desarrollo requiere mayores desembolsos de capital, plazos de maduración más extensos y, fundamentalmente, confianza en la estabilidad de las regulaciones.

En ese escenario, San Juan ocupa un lugar destacado por la concentración de algunos de los proyectos de cobre más avanzados del país. De acuerdo con las proyecciones mencionadas por el economista, las exportaciones mineras de esa provincia podrían ubicarse entre los u$s23.000 millones y los u$s35.000 millones.

El especialista también incorporó a la industria del conocimiento entre las actividades con potencial de expansión. En particular, mencionó la posibilidad de instalar centros de procesamiento de datos en la Patagonia, aunque advirtió que ese desarrollo dependerá de la existencia de reglas claras y del aprovechamiento de las capacidades técnicas locales.

La combinación de estos sectores con el crecimiento del agro podría modificar sustancialmente la inserción comercial argentina. Arriazu proyectó que las exportaciones totales podrían pasar de los actuales US$100.000 millones a unos US$250.000 millones, con la posibilidad de generar importantes superávits externos.

La advertencia de Ricardo Arriazu sobre la estabilidad económica y la confianza

Más allá de las oportunidades productivas, el economista puso el foco en las condiciones macroeconómicas necesarias para sostener inversiones de largo plazo.

En ese sentido, remarcó que el equilibrio fiscal, el control de la inflación y la reducción del riesgo país son factores centrales para que los proyectos energéticos y mineros puedan concretarse.

"La inflación erosiona los ingresos, destruye el crédito y dificulta la inversión; el riesgo soberano elevado encarece o vuelve inviables proyectos de largo plazo. La estabilidad macroeconómica no basta sin confianza en que las reglas y los compromisos se mantendrán", advirtió.

Arriazu también recordó que las crisis financieras argentinas estuvieron vinculadas, entre otros factores, con los desequilibrios de cuenta corriente, la desconfianza y la demanda de dólares.

En su diagnóstico, la dolarización de los ahorros de los argentinos reduce los recursos disponibles para financiar inversiones dentro del país. Además, consideró que los controles cambiarios no resuelven ese comportamiento, sino que desplazan parte de la demanda hacia los mercados informales.

Otro de los desafíos que identificó hacia adelante está relacionado con el impacto que podría tener el crecimiento de las exportaciones sobre el tipo de cambio real.

Una mayor entrada de divisas podría generar una apreciación cambiaria y afectar la competitividad de otros sectores de la economía. Frente a ese escenario, Arriazu planteó que la solución no debería pasar por recurrir a devaluaciones periódicas, sino por reducir los costos que enfrenta la producción.

Entre ellos mencionó los laborales, tributarios, financieros y regulatorios, además de aquellos derivados de las deficiencias de infraestructura.

También advirtió que la apertura económica puede generar oportunidades, pero al mismo tiempo afectar a determinadas actividades y puestos de trabajo.

Por eso, consideró necesario atender los costos de esa transición para evitar que el proceso de transformación productiva genere desequilibrios sociales que terminen comprometiendo su sostenibilidad.

Qué dijeron los gobernadores sobre el desarrollo de la energía y la minería

El encuentro también contó con las exposiciones de los mandatarios de Neuquén, Río Negro y San Juan, tres provincias que concentran proyectos estratégicos para el futuro energético y minero del país.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, sostuvo que Vaca Muerta representa una condición necesaria para el crecimiento provincial, aunque aclaró que por sí sola no garantiza el desarrollo.

"Su impacto depende de proveedores, trabajadores, infraestructura y cooperación entre provincias", afirmó.

Figueroa también se refirió a la posibilidad de conformar un fondo soberano con los recursos generados por la actividad hidrocarburífera. Sin embargo, aclaró que antes es necesario atender las obligaciones de deuda pública y resolver el déficit de infraestructura.

En ese contexto, mencionó que su administración trabaja en la conformación de ese instrumento y destacó las mejoras en indicadores sociales, la expansión de las escuelas técnicas y los programas de becas.

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, describió los proyectos de oleoductos y exportación de gas natural licuado que podrían convertir a la costa provincial en un centro energético internacional.

Para atraer inversiones de largo plazo, destacó la importancia de garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y previsibilidad tributaria.

También hizo referencia a las condiciones que su provincia exige para los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según explicó, el objetivo es que los beneficios de esas iniciativas tengan un impacto concreto en la economía local, mediante la generación de empleo y la participación de empresas proveedoras de la región.

En ese sentido, mencionó las metas de alcanzar un 80% de trabajadores locales y un 60% de proveedores locales.

Finalmente, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, puso el acento en el potencial cuprífero de la provincia y en las posibilidades de combinar la actividad minera con el desarrollo de energías renovables.

Al igual que sus pares, consideró indispensables la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica y la existencia de reglas claras para las inversiones. También reclamó obras viales, ferroviarias y eléctricas que permitan acompañar la expansión de los proyectos productivos.

"El éxito dependerá de la confianza, la educación y la capacidad de trabajar en equipo", concluyó.

Las exposiciones coincidieron en un punto central: Argentina cuenta con recursos y oportunidades para ampliar considerablemente su capacidad exportadora, pero el desafío será construir las condiciones económicas, institucionales y de infraestructura necesarias para convertir ese potencial en crecimiento sostenido.