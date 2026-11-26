Aportes que no se computaron, aumentos omitidos y remuneraciones mal calculadas pueden afectar el haber. Cómo detectar errores y reclamar ante ANSES

Si el reclamo administrativo no prospera o se discuten criterios, la vía judicial es una alternativa posible.

El organismo permite solicitar una revisión gratuita del haber, identificando el error y presentando la documentación de respaldo.

Los jubilados y pensionados pueden cobrar menos de lo que les corresponde si ANSES cometió errores al calcular o liquidar sus prestaciones. El organismo contempla un trámite gratuito para solicitar la revisión de un haber ya otorgado y percibido, cuando existen diferencias en los períodos de aportes, las remuneraciones consideradas, los aumentos aplicados o la fecha desde la que comenzó a pagarse el beneficio.

Para que ANSES modifique una prestación debe comprobarse que existió un error que afectó el cálculo o la liquidación. Por eso, antes de iniciar el trámite, se debe identificar qué concepto podría estar mal y reunir la documentación que permita respaldar el pedido.

Qué errores pueden hacer que ANSES pague menos jubilación

ANSES contempla distintos motivos para solicitar una revisión. Uno de ellos es la falta de aplicación de aumentos o de determinados períodos de servicios. Esto puede ocurrir cuando el organismo no computó correctamente años trabajados o no consideró información que debía integrar el cálculo del haber.

Otro posible inconveniente está relacionado con las remuneraciones certificadas. Si los salarios utilizados para determinar la jubilación no coinciden con los que correspondían considerar, el monto inicial de la prestación puede presentar diferencias.

También pueden existir errores en las categorías de trabajadores autónomos o en el cálculo de beneficios que combinan aportes en relación de dependencia y como autónomo. Los descuentos también forman parte de los conceptos que pueden revisarse.

El trámite contempla posibles errores en la deducción de conceptos y cuotas de moratoria. Si el beneficiario considera que se aplicó un descuento incorrecto, puede presentar la documentación correspondiente para solicitar que ANSES analice la liquidación.

Por último, el organismo permite reclamar cuando existe un error en la fecha inicial de pago. Entre los motivos figuran una determinación incorrecta de la fecha de cese laboral, del momento en que se adquirió el derecho a la prestación o de la fecha del hecho que dio origen al beneficio, como una invalidez o un fallecimiento.

Cómo detectar si la jubilación está mal liquidada

El primer paso es revisar la información previsional y compararla con los antecedentes laborales y la documentación del beneficiario. No alcanza con observar que el haber parece bajo o que aumentó menos de lo esperado, sino que se debe identificar específicamente un posible error concreto en los datos utilizados para calcularlo o en los conceptos que integran la liquidación.

Por ejemplo, quienes trabajaron en relación de dependencia pueden revisar si los períodos de servicios y las remuneraciones que figuran en sus antecedentes coinciden con los certificados laborales y los registros de aportes.

En el caso de los autónomos, conviene verificar las categorías y los períodos considerados. También es importante controlar si se aplicaron los aumentos correspondientes y si los descuentos de moratoria coinciden con los que deberían efectuarse.

La resolución mediante la cual se otorgó la jubilación y los recibos de haberes son documentos útiles para analizar el caso. Si aparecen diferencias entre los antecedentes laborales y los datos considerados por ANSES, esa información puede servir como respaldo para solicitar una revisión.

Cómo reclamar un reajuste de jubilación ante ANSES

El organismo dispone de un trámite específico para solicitar la revisión de una prestación cuando se detectan errores en la liquidación o en la fecha inicial de pago. Es gratuito, requiere contar con la Clave de la Seguridad Social y se realiza de manera presencial con turno previo.

Para iniciar el pedido, el jubilado o pensionado debe:

Identificar el error: determinar si el reclamo se relaciona con los aportes, las remuneraciones, los aumentos, los descuentos o la fecha inicial de pago Reunir la documentación: preparar los comprobantes vinculados con el motivo del pedido, como recibos de haberes, certificados de servicios y remuneraciones o antecedentes previsionales Solicitar un turno: gestionar una cita para realizar el trámite en una oficina de ANSES Presentarse en la oficina: concurrir el día asignado con la Clave de la Seguridad Social y la documentación respaldatoria

ANSES indica que, una vez solicitado el turno, se puede consultar el día y el lugar de atención y, si fuera necesario, modificarlo o cancelarlo. La documentación específica dependerá del motivo por el que se solicita el reajuste.

Qué pasa si ANSES no reconoce el error

El reclamo administrativo y el juicio por reajuste son vías diferentes. El primero busca que el organismo revise una prestación por posibles errores en su liquidación o en la fecha inicial de pago. La vía judicial, en cambio, permite cuestionar determinados aspectos del cálculo previsional o de las normas aplicadas cuando existe un fundamento jurídico para hacerlo.

Un antecedente reciente muestra cómo estos planteos pueden llegar a los tribunales: la Justicia declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria de 2021 a 2024 y ordenó recalcular el haber de una beneficiaria. Es importante aclarar que la resolución alcanza directamente a ese expediente y no a todos los jubilados.

Si el planteo requiere discutir los criterios utilizados para determinar o actualizar el haber, puede ser necesario analizar la posibilidad de iniciar una demanda. En esos casos, un abogado previsionalista puede evaluar la documentación, la fecha de otorgamiento del beneficio y las normas que se utilizaron para calcular la prestación.

Si un juicio termina con una sentencia favorable, la Justicia puede ordenar que ANSES recalcule el haber y abone las diferencias retroactivas que correspondan.