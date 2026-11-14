El máximo tribunal previsional ordenó recalcular los ingresos de retirados tras invalidar el método utilizado durante la gestión anterior

La fórmula de movilidad jubilatoria que rigió entre 2021 y mediados de 2024 fue declarada inconstitucional por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El mecanismo, aprobado mediante la ley 27.609 durante el gobierno de Alberto Fernández, deberá ser reemplazado por el esquema anterior, vigente bajo la presidencia de Mauricio Macri.

La resolución judicial lleva las firmas de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado. Ambos magistrados ordenaron recalcular los haberes de Carmen Galletta, la jubilada que inició la demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El fallo revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo y dispuso que el haber de la demandante sea reconstruido desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, aplicando retroactivamente la fórmula de Macri.

La decisión también establece que, una vez completado ese recálculo, deberá aplicarse el régimen de actualización mensual por inflación dispuesto a través del decreto 274/2024 del gobierno de Javier Milei.

Por qué la Justicia declaró inconstitucional la fórmula K

El argumento central de la Cámara Federal fue el deterioro sistemático que produjo la fórmula de movilidad sancionada en 2020 sobre los ingresos de los jubilados. El esquema combinaba la evolución de los salarios con la recaudación tributaria, pero no contemplaba ningún mecanismo de protección frente a una aceleración sostenida de los precios.

Los números del expediente son contundentes. El tribunal comparó la evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024.

Durante ese lapso, la movilidad jubilatoria acumuló un incremento del 553,55%. En ese mismo período, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1.129,07%.

La brecha entre ambas cifras representa una pérdida real del poder adquisitivo del 46,83%. Los magistrados también analizaron si los aumentos posteriores vinculados a la inflación lograron compensar el deterioro.

La conclusión fue negativa: esos ajustes se aplicaron sobre una base de haberes que ya había perdido valor significativo. En otras palabras, aunque hubo actualizaciones por IPC después de junio de 2024, partieron de un piso depreciado.

Por eso, según el tribunal, no alcanzaron para revertir el daño acumulado durante los tres años y medio de vigencia de la fórmula kirchnerista.

Cómo se recalcularán los haberes de la jubilada

Para determinar la recomposición del haber de Carmen Galletta, la Cámara ordenó utilizar la fórmula prevista por la ley 27.426. Ese mecanismo rigió durante el gobierno de Mauricio Macri.

El esquema establecía actualizaciones trimestrales. La combinación era la siguiente: 70% de la variación del IPC más 30% de la evolución de los salarios medida por el Índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El fallo también fijó criterios técnicos para calcular las diferencias que eventualmente deberá pagar la ANSES. Entre ellos, dispuso descontar los aumentos de movilidad, adelantos y bonos extraordinarios que la beneficiaria ya hubiera percibido.

El objetivo de esa deducción es evitar una doble contabilización de sumas que ya fueron liquidadas bajo el régimen anterior.

Por otra parte, el tribunal declaró inconstitucional el tope establecido en el artículo 9 de la ley 24.463. Pero solo en casos específicos: cuando su aplicación implique una quita igual o superior al 15% sobre el haber.

En cuanto a los intereses sobre las diferencias adeudadas, determinó que deberá utilizarse la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. Sin embargo, hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la ANSES.

Esa decisión limita el período por el cual podrán reclamarse diferencias retroactivas. No todos los años del deterioro podrán ser recuperados por la vía judicial, dependiendo de cuándo se inició cada reclamo.

A quiénes alcanza el fallo y qué pasa con el resto de los jubilados

La resolución tiene efectos directos únicamente sobre el expediente iniciado por Carmen Galletta. No establece un aumento automático para todos los jubilados y pensionados del país.

Sin embargo, sus fundamentos pueden ser invocados por otros beneficiarios que mantienen litigios contra la ANSES por la pérdida de poder adquisitivo durante la vigencia de la fórmula de movilidad de la ley 27.609.

En otras palabras: aunque la decisión puede convertirse en un antecedente relevante para otros reclamos previsionales, cada jubilado que quiera acceder al recálculo deberá iniciar su propio juicio.

El fallo no genera efectos colectivos ni habilita una recomposición masiva sin intervención judicial individual. Los abogados previsionalistas anticipan que la sentencia será citada en centenares de nuevos expedientes.

Mientras tanto, el régimen de actualización vigente desde julio de 2024 sigue siendo el decreto 274/2024, que ajusta los haberes mensualmente por inflación del mes anterior.