Usuarios seleccionados podrán recibir un importante reembolso al abonar combustibles este mes con tarjetas y cuentas de determinados bancos

Cargar combustible representa un gasto cada vez más presente en el presupuesto de quienes utilizan el auto a diario. Sin embargo, durante noviembre hay distintas promociones bancarias y de billeteras virtuales que permiten recuperar parte del dinero y reducir el costo de llenar el tanque. Entre las opciones disponibles, BBVA ofrece uno de los reintegros mensuales más altos: hasta $100.000 para los clientes que tienen contratado el paquete Black+.

El beneficio consiste en un 20% de descuento todos los días y se puede utilizar en estaciones de servicio YPF, Shell, Axion, Puma Energy y Gulf. Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar consumos por $500.000 durante el mes, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.

La verdad es que no todos los clientes del banco pueden acceder a esta propuesta. El descuento está reservado exclusivamente para quienes tienen el paquete Black+ y utilizan una tarjeta Visa Black para pagar el combustible. Es un requisito que conviene tener presente antes de organizar las próximas cargas.

Además, hay otras entidades financieras y billeteras virtuales que ofrecen descuentos durante noviembre. Algunas permiten ahorrar un 30%, mientras que otras tienen promociones del 20% o del 10%, con distintos topes de devolución y días habilitados.

Por eso, conocer las condiciones de cada alternativa puede marcar una diferencia en el gasto mensual. No siempre el porcentaje más alto representa el mayor ahorro: también hay que mirar cuánto dinero devuelve cada entidad y qué requisitos exige.

BBVA ofrece hasta $100.000 de reintegro para cargar nafta

La promoción de BBVA es una de las alternativas con mayor límite de devolución mensual para quienes necesitan cargar combustible. El banco ofrece un 20% de descuento todos los días en estaciones de servicio adheridas, con un tope de $100.000 por cuenta y por mes.

Para acceder al beneficio hay que cumplir tres condiciones: tener contratado el paquete Black+, utilizar una tarjeta Visa Black y realizar el pago en alguna de las estaciones de servicio incluidas en la promoción.

Las petroleras alcanzadas por el descuento son:

YPF

Shell

Axion

Puma Energy

Gulf

El cálculo para llegar al reintegro máximo es sencillo. Como la devolución representa el 20% de las compras, se necesitan consumos por $500.000 para recuperar los $100.000.

Por ejemplo, un cliente que realiza una carga de combustible por $50.000 puede recibir un reintegro de $10.000. Si durante noviembre acumula compras por $250.000, el ahorro llega a $50.000. Para completar el beneficio y alcanzar el límite mensual, deberá realizar otros $250.000 en consumos.

Hay un detalle que no conviene pasar por alto: el tope de $100.000 se aplica por cuenta y por mes. Una vez alcanzado ese importe, las siguientes cargas dejan de generar devoluciones dentro de esta promoción.

La principal restricción es el tipo de paquete bancario. Los clientes de BBVA que no tienen contratado Black+ no pueden acceder a este descuento, aunque tengan una tarjeta de crédito emitida por la entidad.

Qué bancos ofrecen descuentos para cargar combustible en noviembre

BBVA no es la única entidad que tiene promociones para cargar nafta durante noviembre. Otros bancos y billeteras virtuales también ofrecen reintegros en estaciones de servicio, aunque las condiciones cambian bastante de una propuesta a otra.

En algunos casos, los descuentos están disponibles determinados días de la semana. En otros, el acceso depende de pertenecer a una categoría específica de clientes, tener una cuenta sueldo o utilizar una tarjeta de crédito determinada.

Estas son las principales promociones para tener en cuenta durante el mes.

Banco Macro: 30% de descuento con un tope de $90.000

Banco Macro ofrece un 30% de descuento para los clientes de cartera Selecta Nivel 4. La promoción tiene un límite de reintegro de $90.000 mensuales y se puede utilizar para cargar combustible en estaciones YPF.

Para acceder al beneficio, los clientes deben pagar mediante MODO o utilizar una tarjeta Visa Crédito Black, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Con este porcentaje de ahorro, es posible alcanzar el tope mensual con consumos por $300.000. Una vez agotado el límite de devolución, las siguientes compras dejan de generar nuevos reintegros.

Brubank: 30% de ahorro en Axion

Los usuarios de Brubank que tienen contratado el plan Ultra pueden acceder a un 30% de descuento todos los días en estaciones de servicio Axion.

En este caso, el límite de devolución es de $6.000 por día. La particularidad de esta promoción es que no establece un único tope mensual, sino que permite distribuir las cargas durante distintos días.

Esto puede resultar conveniente para quienes utilizan el vehículo con frecuencia y necesitan cargar combustible varias veces por semana. De todos modos, antes de pagar es necesario comprobar los requisitos del plan Ultra y las condiciones de la promoción.

Banco Nación: descuentos del 20% los viernes

Banco Nación mantiene una promoción del 20% de descuento los viernes en distintas compañías petroleras.

El beneficio se obtiene pagando mediante MODO y utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard habilitadas para la promoción. El tope de reintegro es de $10.000 por semana.

La propuesta permite organizar las cargas para los viernes y aprovechar la devolución semanal. Por ejemplo, quienes suelen llenar el tanque los fines de semana pueden adelantar la operación para coincidir con el día habilitado.

De todas formas, es necesario consultar cuáles son las estaciones adheridas y verificar que el medio de pago utilizado esté contemplado.

Banco Ciudad: 20% para clientes con cuenta sueldo

Banco Ciudad ofrece un 20% de descuento los domingos para quienes tienen acreditado el sueldo en la entidad.

La promoción establece un tope de reintegro de $20.000 mensuales. El ahorro final dependerá del importe de las cargas realizadas durante los días habilitados y de que se respeten las condiciones de la propuesta.

En este caso, el requisito principal es contar con una cuenta sueldo en el banco. Por eso, no todos los usuarios de la entidad pueden aprovechar el beneficio.

Banco Columbia: 20% de descuento los viernes

Banco Columbia también tiene una promoción para quienes cargan combustible los viernes. El beneficio consiste en un 20% de descuento, con un tope de devolución de $16.000 por mes.

Para acceder, es necesario pagar mediante MODO con tarjetas Visa o Mastercard contempladas en la promoción.

El límite mensual permite distribuir las cargas durante los viernes de noviembre. Sin embargo, conviene revisar cuánto reintegro queda disponible antes de realizar una nueva compra, especialmente si ya se utilizaron otros beneficios del banco.

Mercado Pago: 10% de descuento en Gulf

Mercado Pago ofrece un 10% de descuento los martes y jueves en estaciones de servicio Gulf.

La promoción tiene un tope de reintegro de $7.000 mensuales y establece un requisito de compra mínima de $40.000.

Este último punto es importante: no alcanza con realizar una carga de cualquier importe para obtener el beneficio. La operación debe llegar al mínimo establecido y cumplir con las condiciones de pago previstas por la plataforma.

Para quienes utilizan Gulf habitualmente, puede ser una alternativa para recuperar una parte del gasto, aunque el límite mensual es menor al que ofrecen algunos bancos.

Naranja X: descuentos durante los fines de semana

Los clientes de Naranja X también pueden acceder a una promoción para cargar combustible en estaciones Gulf.

El beneficio consiste en un 10% de descuento los sábados y domingos, utilizando la tarjeta de crédito de la entidad.

El tope es de $3.000 por operación. Esto significa que el importe que se puede recuperar depende del valor de cada carga y del límite establecido para cada transacción.

Qué descuentos ofrecen YPF, Shell, Axion y Puma en noviembre

Además de las promociones bancarias y de las billeteras virtuales, las principales compañías petroleras cuentan con programas propios de beneficios.

Estas alternativas permiten acceder a descuentos y otras ventajas mediante aplicaciones móviles o sistemas de fidelización. Y es que, para quienes cargan combustible de manera habitual en una misma cadena, consultar las promociones de la propia estación también puede representar un ahorro.

Las principales opciones son:

YPF: ofrece beneficios mediante App YPF y su programa ServiClub. Los usuarios pueden consultar las promociones disponibles, las condiciones de utilización y los descuentos asociados a las compras de combustible

ofrece beneficios mediante App YPF y su programa ServiClub. Los usuarios pueden consultar las promociones disponibles, las condiciones de utilización y los descuentos asociados a las compras de combustible Shell: cuenta con Shell Box y programas vinculados a su sistema de beneficios. A través de sus canales digitales, los clientes pueden consultar las promociones vigentes y los requisitos para acceder a ellas

cuenta con Shell Box y programas vinculados a su sistema de beneficios. A través de sus canales digitales, los clientes pueden consultar las promociones vigentes y los requisitos para acceder a ellas Axion: dispone del programa ON, mediante el cual los usuarios pueden acceder a beneficios asociados a las compras en sus estaciones de servicio

dispone del programa ON, mediante el cual los usuarios pueden acceder a beneficios asociados a las compras en sus estaciones de servicio Puma Energy: ofrece promociones a través de Puma Pris, su programa de fidelización, que permite consultar los descuentos y beneficios disponibles para los clientes

La conveniencia de cada alternativa depende de varios factores: la frecuencia con la que una persona carga combustible, la estación que utiliza habitualmente y los medios de pago que tiene disponibles.

Por ejemplo, un conductor que carga siempre en YPF puede consultar los beneficios de App YPF y compararlos con los descuentos que ofrece su banco. Si las condiciones permiten acumular promociones, incluso podría conseguir un ahorro mayor. Lo mismo ocurre con quienes utilizan habitualmente Shell, Axion, Puma Energy o Gulf.

Cómo calcular cuánto se puede ahorrar con los descuentos en nafta

Para determinar qué promoción conviene utilizar, no alcanza con comparar los porcentajes anunciados. También hay que considerar los topes de reintegro, la frecuencia de uso y los requisitos de cada entidad.

Un descuento del 30% puede parecer más conveniente que uno del 20%. Sin embargo, si tiene un límite diario o está reservado para un grupo específico de clientes, el ahorro efectivo puede terminar siendo diferente.

El caso de BBVA permite verlo con claridad. Su reintegro del 20% tiene un tope mensual de $100.000 y requiere consumos por $500.000 para alcanzar ese importe. En Banco Macro, en cambio, el descuento del 30% permite llegar al límite de $90.000 con compras por $300.000.

También influye la periodicidad de las promociones. Algunas funcionan todos los días, mientras que otras están disponibles únicamente los viernes, sábados o domingos.

Para quienes realizan varias cargas durante el mes, organizar los pagos puede ayudar a aprovechar los días con descuentos y evitar superar los límites de devolución sin obtener un beneficio adicional.

Un ejemplo concreto: una persona que carga combustible todos los viernes puede evaluar la promoción de Banco Nación o Banco Columbia, siempre que reúna los requisitos. Si además tiene acceso a otro beneficio durante el resto de la semana, puede distribuir sus consumos para aprovechar ambas alternativas.

Qué hay que revisar antes de aprovechar los descuentos en combustible

Antes de cargar nafta y elegir un medio de pago, conviene consultar las condiciones particulares de cada promoción. Las diferencias entre bancos y billeteras virtuales pueden modificar el importe final del ahorro.

Hay cinco aspectos que merece la pena revisar: tope de reintegro (determina cuánto dinero se puede recuperar por día, por operación, por semana o por mes), días habilitados, medios de pago, tipo de cliente (ciertos beneficios están reservados para quienes tienen paquetes bancarios, planes especiales o cuentas sueldo) y estaciones adheridas.

Otro punto que conviene tener presente es la diferencia entre un descuento aplicado en el momento de la compra y un reintegro posterior. En el primer caso, el importe se reduce directamente al pagar. En el segundo, el cliente abona el total y recibe la devolución después, de acuerdo con los plazos establecidos por el banco o la billetera virtual.

También es recomendable revisar si existe un monto mínimo de compra y si el límite de devolución se comparte con otras promociones de la entidad. Son detalles que pueden pasar inadvertidos al momento de pagar, pero que terminan influyendo en el ahorro.

Durante noviembre, las alternativas para ahorrar al cargar combustible incluyen descuentos del 30% en determinados bancos y planes, beneficios del 20% en otras entidades y promociones del 10% en billeteras virtuales.

Entre todas estas opciones, BBVA ofrece hasta $100.000 mensuales de reintegro, aunque el acceso está limitado a los clientes que tienen contratado el paquete Black+. La elección dependerá de los servicios bancarios de cada conductor, la petrolera que utilice y el volumen de combustible que necesite cargar durante el mes.