Guía completa de descuentos en nafta para noviembre, conocé las promociones de YPF, Shell, Axion y Puma con tarjetas y billeteras virtuales

La combinación estratégica de estas ofertas, con bancos y billeteras, permite optimizar el gasto mensual.

Las principales estaciones y redes ofrecen múltiples descuentos diarios a través de apps y programas de fidelización.

El alto costo del combustible impulsa a los automovilistas a buscar alternativas de ahorro.

El mercado de combustibles transita un escenario complejo en el cual los automovilistas buscan alternativas para aliviar el impacto del alza que sufrieron este año la nafta y el gasoil en el presupuesto mensual. En este contexto, las principales redes de estaciones impulsan promociones cruzadas entre marcas, entidades bancarias y billeteras virtuales, con lo cual optimizar cada carga mediante la combinación de estas herramientas se convirtió en la estrategia principal para contener el gasto en movilidad.

A pesar de la desaceleración general en el ritmo de actualización de los valores de cartel, el peso de los tributos sobre los hidrocarburos continúa traccionando los importes finales en los surtidores de todo el país. Frente a esta presión fiscal sobre la economía diaria, el Gobierno nacional resolvió días atrás postergar por un mes más la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos, una medida destinada a evitar un traslado directo al precio que profundice la contracción del consumo interno.

Esta tregua impositiva se ensambla con un escenario sectorial donde, luego de siete meses, se dio un corte en la caída de ventas de combustibles, experimentando una recuperación impulsada principalmente por el dinamismo del gasoil. Mientras la demanda del sector productivo y el transporte agropecuario traccionó este repunte, el segmento de naftas mantiene una evolución más dispar, reflejando que el bolsillo de los automovilistas particulares continúa sintiendo el peso de la pérdida de poder adquisitivo.

Ante este panorama, la utilización de las aplicaciones móviles de las compañías refinadoras, sumada a los programas de fidelización y los convenios con entidades financieras, representa la vía más eficaz para acceder a rebajas que alcanzan hasta el 30% del valor total por ticket. Planificar los días de carga, aprovechar los beneficios por categoría de usuario y coordinar los medios de pago habilitados permite estructurar un esquema de ahorro mensual previsible en las principales redes del mercado.

¿Cómo ahorrar hasta 15% en YPF con su app y bancos?

La red de la mayor petrolera del mercado local articula gran parte de sus promociones a través de la App YPF, sumando beneficios específicos según el día de la semana y el canal de pago utilizado:

Ecosistema propio (App YPF y ServiClub): Dinero en cuenta: 10% de ahorro todos los días abonando con dinero en cuenta en App YPF (tope de $5.000 por semana), y hasta un 12% en días seleccionados en Infinia e Infinia Diesel. Descuento por día en Infinia: 15% de ahorro los días martes en combustibles Infinia e Infinia Diesel desde la app. Autodespacho y Carga Inteligente: 3% de rebaja al utilizar terminales de autodespacho y 6% adicional por carga en franja nocturna (de 00:00 a 06:00 hs) gestionada desde la plataforma. Puntos ServiClub: Canjes directos desde la app por crédito en surtidor con vouchers de $1.500 a $4.000 aplicables sobre el monto total de la carga. Automóvil Club Argentino (ACA): 5% de descuento todos los días para socios, acumulando un tope de hasta $18.000 mensuales.

Bancos provinciales y regionales: Banco Ciudad (App Ciudad / MODO): 10% de descuento para clientes generales los domingos (tope de $10.000 mensuales) y 20% de reintegro para quienes acrediten sueldo o haberes jubilatorios en la entidad (tope de $20.000 por mes) . Banco Provincia (Mastercard / App YPF): 10% de reintegro los días lunes en cargas desde $35.000 abonando a través de App YPF con tarjetas de débito o crédito Mastercard, con un tope semanal de $6.000 por usuario. Bancos del Grupo Petersen (San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz): 10% a 20% de reintegro los días viernes abonando con tarjetas de crédito o vía MODO, con topes mensuales de hasta $20.000 según el segmento.

Entidades nacionales, privadas y fintechs: Banco Nación (BNA+) : Los viernes brinda un 20% de descuento abonando desde la billetera BNA+ con QR y tarjetas de crédito Visa o Mastercard (o MODO BNA+), con un tope de reintegro de $10.000 por cliente por mes. Banco BBVA : Otorga un 20% de descuento los días sábados abonando desde App YPF con tarjetas de crédito vinculadas a MODO, con un tope de reintegro semanal de $8.000. Banco Macro : Los miércoles brinda un reintegro de entre 20% y 30% abonando con MODO desde la App Macro o App YPF, alcanzando topes mensuales de $8.000 para cartera general y hasta $20.000 para clientes Selecta. Banco Galicia : ofrece un 15% de ahorro los días lunes para clientes Éminent (tope de $15.000 al mes) y eleva la rebaja al 25% para quienes acrediten sueldo en la entidad (tope de $20.000 mensuales) pagando vía MODO desde App YPF. Banco Santander: El programa Sorpresa ofrece entre un 10% y 15% de descuento en días específicos o los jueves abonando con tarjetas Visa Crédito desde App YPF, requiriendo suscripción previa y alcanzando topes de hasta $20.000 al mes. Banco Patagonia: Hasta 25% de reintegro los jueves pagando con tarjetas de la entidad vía MODO, con topes de hasta $15.000 al mes. Banco Credicoop: 15% a 20% de reintegro los viernes abonando con tarjetas de la entidad mediante MODO. Banco Comafi: 10% a 20% los días lunes abonando con MODO, con límites de devolución de hasta $10.000 por semana. Fintechs y billeteras : Reintegros del 10% los días lunes (Prex) y martes (Brubank) en cargas mínimas desde $35.000 enrolando la tarjeta dentro de App YPF o vía MODO, con topes semanales de $6.000.



¿Qué días ofrece Shell hasta 20% de descuento con Shell BOX?

La red operada por Raízen combina beneficios exclusivos por tipo de combustible, programas de fidelización y alianzas con entidades financieras:

Descuentos directos por Shell Box: 10% de descuento los días miércoles en combustibles V-Power abonando desde la aplicación, con un tope semanal de $5.000 por compra.

Tarjeta 365 y Clubes de beneficios: De lunes a viernes, los suscriptores a Tarjeta 365 acceden a un 10% de rebaja en V-Power (tope semanal de $5.000) y a un 5% en nafta súper (tope semanal de $2.000). Asimismo, los jueves rige un 10% con Jumbo+ y Vea Ahorro, sumando un 5% extra al abonar con Cencopay.

Alianzas bancarias clave: Banco Ciudad: 10% los domingos con tarjetas de la entidad abonando con MODO o App Ciudad (tope de $10.000 al mes), elevándose al 20% para clientes con acreditación de haberes o jubilados (tope de $20.000 al mes) . Banco BBVA : 20% de reintegro los sábados pagando con tarjetas de crédito a través de MODO, con un tope semanal de $8.000. Banco Santander : Ofrece los jueves un 15% de reintegro para clientes Select pagando desde Shell Box con tarjetas Visa Crédito (tope mensual de $15.000). Banco Nación : Ofrece los viernes un 20% de reintegro pagando con BNA+ y tarjetas de crédito Visa o Mastercard (o vía MODO), con un tope mensual acumulado de $10.000. Banco Credicoop : Ofrece los martes un 15% de reintegro pagando con tarjetas de crédito o débito de la entidad vía MODO (tope semanal de $4.500) y un 20% para usuarios de Tarjeta Cabal (tope semanal de $6.000). Banco Galicia : Los días lunes un 15% de reintegro para clientes Éminent abonando desde Shell Box vía MODO (tope mensual de $15.000) y hasta un 25% con acreditación de haberes (tope de $20.000 al mes). Banco Macro : 20% de reintegro los días miércoles pagando desde Shell Box o App Macro vía MODO (tope mensual de $8.000), elevando la devolución al 30% con un tope de $20.000 mensuales para el segmento Macro Selecta. Banco Patagonia : Hasta 25% de reintegro los jueves pagando con débito o crédito vía MODO (tope mensual de $15.000). Banco Supervielle : 20% de reintegro los días domingos abonando desde Shell Box con tarjetas de crédito o débito a través de MODO, con un tope acumulado mensual de $15.000 para clientes Identité y de $10.000 para cartera general.

Puntos Shell Box: Acumulación continua de kilómetros por cada litro consumido, canjeables por saldo directo en playa o compras en tiendas Select.

¿Cómo obtener hasta 20% de rebaja en Axion con tarjetas y app?

Axion estructura su esquema de descuentos a través de su app ON, combinando niveles de fidelización con promociones bancarias directas:

Promociones por app ON : 10% de descuento los días lunes y viernes en combustibles Quantium y Quantium Diesel (topes mensuales de $7.000 a $14.000 según nivel de usuario). En nafta súper rige un 5% de rebaja todos los días para cargas desde 25 litros.

Acuerdos con bancos y fintechs: Banco Ciudad : 10% de descuento los domingos con MODO o App Ciudad (tope de $10.000), y 20% directo con acreditación de sueldo o jubilaciones abonando desde App Ciudad (tope de $20.000 al mes) . Banco Nación : Mantiene los viernes un 20% de descuento pagando desde la billetera BNA+ con tarjetas de crédito de la entidad, sujeto al tope de devolución de $10.000 mensuales por cliente. Banco BBVA : 20% de reintegro los sábados abonando con la app ON y tarjeta de crédito vinculada a MODO (tope semanal de $8.000). Banco Galicia : Los lunes un 15% de descuento para clientes Éminent y 25% para segmento sueldos pagando desde la app ON con MODO, alcanzando un tope acumulado de hasta $20.000 mensuales. Banco Macro : Los miércoles un 20% de descuento para cartera general y 30% para clientes Selecta abonando desde la app ON a través de MODO, con topes de $8.000 a $20.000 mensuales. Banco Santander : Reintegra un 15% los días jueves abonando desde la app ON con tarjeta de crédito (tope mensual de $15.000 para segmento Select). Banco Supervielle : 10% de reintegro los domingos con tarjetas de débito o crédito vía MODO, con un tope mensual de hasta $15.000 para clientes Identité. Banco Credicoop : Reintegra los martes entre un 15% y un 20% abonando desde la app ON a través de MODO, con topes semanales de hasta $6.000. Brubank / Brubank Ultra : 10% los martes con débito Visa Brubank (tope de $4.000 semanales) y hasta 30% los fines de semana para clientes del segmento Ultra. Banco del Sol : 20% los días jueves pagando con tarjeta de débito desde la app ON, con tope mensual de $6.000.

Programa ON: Las transacciones generan puntos aplicables en surtidor y en la red de tiendas de conveniencia On The Run.

¿Qué días aplica el 15% de descuento en Puma Energy?

La red de estaciones Puma consolida su propuesta de ahorro mediante la app Puma Pris y convenios estratégicos con billeteras y bancos: