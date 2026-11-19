Afirmó que "van a quebrar un sistema previsional que ya venía golpeado" . Medida para "resguardar los derechos de trabajadores y jubilados"

El sindicato denuncia que es un "fondo empresarial" que quiebra la ANSES y afecta gravemente a los jubilados.

La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó a la Justicia Federal una medida cautelar para suspender la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), ante su puesta en vigencia a partir del 1° de diciembre. Según explicaron desde el sindicato, el objetivo es resguardar los derechos previsionales y de la seguridad social de millones de trabajadores activos, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Puntualmente solicitó que se suspenda la aplicación del artículo 76 de la Ley 27.802, del artículo 24 del Decreto 408/26 y del Decreto 1228/26, junto a otras resoluciones del ARCA, advirtiendo que esas normas reducen las contribuciones patronales y desfinancian al SIPA y a los regímenes de:

El INSSJP

El Fondo Nacional de Empleo

Las Asignaciones Familiares

Otros sistemas de seguridad social

El gremio denuncia un fondo de asistencia empresarial disfrazado

El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que "esto no es un Fondo de Asistencia Laboral, es un Fondo de Asistencia Empresarial financiado con la plata de los jubilados" y remarcó que "con el FAL van a fundir, van a quebrar un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos frente a un desfinanciamiento de la ANSES sin precedentes, multimillonario. La Justicia debe intervenir con urgencia en favor de los intereses de uno de los sectores más afectados por el ajuste de Milei, que son los jubilados".

Planteó que "a los jubilados ya les quitaron casi todo. Cobran la mínima, les sacaron los medicamentos del PAMI y ahora les quitan la plata para financiar los despidos de las empresas" y explicó que "los despidos los deberían pagar los bancos, las petroleras y las cerealeras, que han tenido ganancias siderales con el Gobierno de Milei".

La presentación del gremio exige la suspensión de los dos artículos que obligan a financiarlo con recursos de la Seguridad Social y que las patronales deben buscar otra forma de reunir esos fondos, pero que no pueden tomarlos del sistema previsional.

Cuánto costaría el FAL al sistema jubilatorio

Según ATE, una parte del dinero que hoy financia las jubilaciones "pasaría a cuentas que manejan las empresas a través de bancos y fondos de inversión", señalando que "ese dinero es en realidad parte del salario de los trabajadores, y debería seguir destinado a la seguridad social".

Argumentó además que, según las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la implementación del FAL significa un costo para la Seguridad Social de $4.296 billones tan solo en el primer año, equivalente a 744.300 jubilaciones mínimas anuales. Al tiempo que destacó que el impacto se produce en un contexto de pérdida de empleo e informalidad: en marzo de 2026, de 13.471.636 trabajadores ocupados, solo el 45,2% aportó al sistema previsional.

ATE sostuvo que las normas cuestionadas contradicen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social, en tanto que manifestó que vulneran el convenio 102 de la OIT (Parte V, Vejez; Ley 27.284), que según el gremio, tiene jerarquía superior a las leyes y decretos cuestionados y obliga al Estado a garantizar jubilaciones dignas con financiamiento sostenible.