Advierten que el FAL le costará a la ANSES unas 700.000 jubilaciones mínimas

El fondo de desempleo entra en vigencia el 1 de diciembre. Duro análisis del CEPA, advirtiendo sobre el desfinanciamiento del ANSES.

Según un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ante la inminente implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), solo durante el primer año, el sistema trasladaría al sector privado -y al posterior pago de despidos- casi $4,3 billones que actualmente se utilizan para el pago de jubilaciones y pensiones; es decir, unas 700.000 jubilaciones mínimas.

El FAL entrará en vigencia el 1 de diciembre (tras una postergación dispuesta por el gobierno), y dispone que las empresas ya no tendrán que pagar indemnizaciones en caso de despedir sin causa. A partir del mes que viene, derivarán a compañías privadas una parte de los aportes que actualmente hacen a la ANSeS, y esos fondos podrán ser utilizados eventualmente para pagarles a los trabajadores y trabajadoras cesanteadas.

Comparación del FAL con las AFJP. Rechazo gremial

Asimismo, se determinó que mientras no se usen esos fondos, las administradoras privadas los tendrán en su poder y los invertirán, al modo de las AFJP de los años 90, medida que fue duramente cuestionada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma).

El documento del CEPA sostiene que solo en el primer año de vigencia del FAL, la desfinanciación de la seguridad social alcanzaría los $4.296.542 millones. De ese total, se estima que $3.472.969 millones corresponden a empresas pequeñas y medianas y $823.572 millones a grandes empresas.

A valores actuales, durante el segundo año (diciembre 2027 a noviembre 2028) la pérdida equivaldría a una suma aún mayor: $4.664.875 millones (es decir, casi $4,7 billones): $3.775.804 millones de pymes y $889.071 millones de grandes empresas.

Lo que deja de recaudar la seguridad social

El informe del CEPA, que dirige el economista Hernán Letcher, estima que, en los 24 meses, la Seguridad Social dejaría de recaudar $8.961.417 millones (casi $9 billones), advirtiendo que el FAL le quita a la ANSeS $373.392 millones por mes, con picos en los meses en que se liquida el aguinaldo.

Si se calcula en dólares, con el tipo de cambio mayorista estimado para noviembre ($1.542,8 por dólar), el costo del FAL para "la plata de los jubilados" sería de u$s2.785 millones en el primer año y de u$s3.024 millones en el segundo, con un promedio de u$s2.904 millones anuales.

Al respecto, indicó que "esto equivale al 7,2% de lo que la Seguridad Social recaudó en los últimos doce meses (u$s38.527 millones)". Al respecto, el centro de estudio destacó el costo de jubilaciones mínimas que el recorte representa. En ese caso, con trece haberes (incluido el aguinaldo), una jubilación mínima suma $5.772.360 y los $4.296.542 millones que el FAL le resta a la Seguridad Social en su primer año equivalen a unas 744.300 jubilaciones mínimas; en el segundo año, a unas 808.100.

Análisis incluyendo el pago del bono a jubilados

El trabajo añade que, si se incluye el bono de $70.000 en los doce meses, la jubilación mínima anual asciende a $6.612.360 y la equivalencia se ubica en 649.800 y 705.500 haberes, respectivamente.

El informe del CEPA también se ocupa de ver qué pasó con los adultos mayores que cobran una jubilación: Tomando los últimos doce meses con datos disponibles (de julio 2025 a junio 2026), se otorgaron unas 256.700 jubilaciones del régimen general: 157.004 en el segundo semestre de 2025 y 99.673 en el primero de 2026.

Al respecto, explicó que "sin embargo, ese número probablemente sobrestima lo que ocurrirá en 2027, porque el segundo semestre de 2025 todavía incluía trámites iniciados con la moratoria que venció en marzo de 2025. Si se anualiza solo el primer semestre de 2026, el ritmo actual es de alrededor de 200.000 altas por año, que constituye la mejor aproximación para 2027".