El proyecto exige autorización para cubrir puestos vacantes y establece límites a las dotaciones estatales. Qué organismos quedan exceptuados

El Presupuesto 2027, que aún se encuentra en fase de proyecto, incorpora nuevas disposiciones para mantener bajo control la cantidad de empleados de la Administración Pública Nacional. Entre ellas, establece límites a las dotaciones de personal de cada organismo y exige autorización previa de la Jefatura de Gabinete para cubrir los puestos vacantes, tanto los que ya existen como los que se generen durante el año.

Las restricciones aparecen en los artículos 6 y 7 del dictamen que obtuvo respaldo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Presupuesto 2027: qué pasará con las vacantes del Estado

El artículo 6 establece que cada jurisdicción y entidad de la Administración Pública Nacional tendrá una cantidad determinada de cargos y horas de cátedra. Los organismos no podrán superar esos límites, excepto que obtengan una autorización fundada del jefe de Gabinete, con intervención previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

El artículo 7 establece una condición adicional y consiste en que los organismos no podrán cubrir los cargos que estén vacantes cuando entre en vigencia la ley ni aquellos que queden libres posteriormente sin autorización previa de la Jefatura de Gabinete. Esto alcanza, por ejemplo, a los puestos que queden disponibles por renuncias o jubilaciones.

Las autorizaciones que se otorguen tendrán vigencia durante el ejercicio fiscal correspondiente y el siguiente, en los casos en que las vacantes aprobadas no puedan cubrirse dentro del primer período.

Qué empleados públicos quedan exceptuados de las restricciones

El proyecto contempla excepciones tanto para los límites de las dotaciones como para la autorización para cubrir vacantes. Entre los puestos alcanzados por las excepciones del artículo 7 aparecen:

Autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional

Incorporaciones vinculadas con cursos de capacitación específicos de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales

Profesionales de establecimientos hospitalarios, asistenciales e institutos de investigación y producción dependientes del Ministerio de Salud

Personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego

Cargos de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría General de la Nación

Puestos del Centro Nacional de Ciberseguridad

Incorporaciones necesarias para cumplir sentencias judiciales firmes

Funciones ejecutivas comprendidas en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

La lista también contempla particularidades para determinados regímenes de incorporación. Por eso, no todos los organismos ni todas las funciones quedan alcanzados de la misma forma.

El antecedente del Gobierno sobre la autorización para cubrir vacantes

La exigencia de autorización previa para cubrir puestos vacantes no aparece por primera vez en el Presupuesto 2027. La Ley 27.798, correspondiente al Presupuesto 2026, ya había establecido un mecanismo similar en su artículo 7. También se habían contemplado excepciones para determinados sectores y funciones de la Administración Pública Nacional.

La iniciativa para 2027 busca darle continuidad a ese esquema, aunque incorpora una lista de excepciones que contempla, entre otros casos, a las fuerzas de seguridad, profesionales de hospitales públicos, organismos del Ministerio Público y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Además, el artículo 6 del nuevo proyecto fija límites a la cantidad de cargos y horas de cátedra por organismo. El texto también obliga a las jurisdicciones y entidades a informar a la Secretaría de Hacienda sobre sus plantas de personal y contrataciones. Hacienda deberá publicar esos datos en su sitio web hasta el quinto día hábil posterior al cierre de cada trimestre.

Cuántos empleados públicos tiene el Estado nacional

La iniciativa llega en un contexto de reducción de las dotaciones estatales. Según los últimos datos del INDEC, en septiembre de 2026, la dotación de personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado sumaba 266.205 trabajadores.

Un año antes eran aproximadamente 283.471, mientras que en agosto último llegaban a 268.404. Esto representó una reducción interanual del 6,1% y mensual del 0,8%.

En comparación con noviembre de 2023, cuando el mismo universo registraba 343.357 empleados, la reducción llegó a 77.152 puestos, equivalente al 22,5%. La Administración Pública Nacional concentró 53.702 de esas bajas. Asimismo, las empresas y sociedades estatales registraron 23.450 trabajadores menos, una caída del 21,3%.

La reducción no tuvo el mismo impacto en todas las dependencias. ARCA, ANSES y CONICET estuvieron entre los organismos que más puestos de trabajo perdieron, según un relevamiento que también identificó fuertes recortes en empresas estatales como Correo Argentino y Operadora Ferroviaria.