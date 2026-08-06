La planta estatal perdió 71.661 trabajadores entre diciembre de 2023 y junio de 2026. ARCA, ANSES y Correo Argentino estuvieron entre los más afectados

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el empleo público nacional se redujo en 71.661 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y junio de 2026, una caída del 21% de la planta estatal. El recorte alcanzó tanto a organismos de la Administración Pública Nacional como a empresas y sociedades del Estado, con ARCA, ANSES, CONICET, Correo Argentino y la Operadora Ferroviaria entre las dependencias más afectadas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos oficiales.

El relevamiento muestra que la cantidad total de trabajadores estatales pasó de 343.357 empleados en diciembre de 2023 a 271.696 en junio de 2026. Para el CEPA, esta evolución refleja un proceso de reducción de la estructura estatal que impactó en distintas áreas del sector público.

Empleo público en la era Milei: cuáles fueron los sectores del Estado que más puestos de trabajo perdieron

La baja del empleo público no se distribuyó de la misma manera entre todas las áreas. Según el informe, los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de puestos eliminados, con una reducción de 25.382 trabajadores.

En segundo lugar quedaron las empresas y sociedades del Estado, que registraron una caída de 22.765 empleados durante el período analizado.

También hubo recortes en la administración centralizada, con 17.974 trabajadores menos; en la administración desconcentrada, con una disminución de 3.745 puestos; y en otros entes, con una baja de 1.795 empleados.

Si se observa la variación porcentual sobre la dotación inicial de cada sector, la mayor reducción correspondió a la administración centralizada, que perdió el 32,18% de su personal.

Correo Argentino, Aerolíneas y Banco Nación, entre las empresas estatales con más bajas

Dentro de las compañías y sociedades estatales, el mayor recorte en cantidad de puestos se registró en Correo Argentino, que desde diciembre de 2023 redujo su planta en 5.578 trabajadores.

Le siguieron:

Operadora Ferroviaria S.E.: registró una disminución de 4.208 empleados.

registró una disminución de 4.208 empleados. Banco Nación: redujo su dotación en 2.363 puestos de trabajo.

redujo su dotación en 2.363 puestos de trabajo. Aerolíneas Argentinas: tuvo una baja de 1.990 trabajadores.

tuvo una baja de AySA: registró una reducción de 1.855 empleados.

El listado de empresas estatales con recortes también incluye a:

Casa de la Moneda: redujo su dotación en 717 puestos de trabajo.

redujo su dotación en 717 puestos de trabajo. Corredores Viales: registró una baja de 695 empleados.

registró una baja de 695 empleados. Agencia de Publicidad del Estado: tuvo una reducción de 639 trabajadores.

tuvo una reducción de 639 trabajadores. Belgrano Cargas: perdió 610 puestos.

perdió 610 puestos. Fabricaciones Militares: registró 465 empleados menos.

Además de la cantidad de empleados afectados, el informe analizó el impacto proporcional sobre cada organismo. Bajo ese criterio, la mayor reducción se dio en la Agencia de Publicidad del Estado (ex Télam), que perdió el 79% de su planta.

Detrás aparecen:

ENARSA Patagonia: registró una reducción del 66,7% de su personal.

registró una reducción del 66,7% de su personal. Educar S.A.: redujo su planta en 61,9%.

redujo su planta en 61,9%. Contenidos Públicos S.E.: tuvo una caída del 56% de sus trabajadores.

tuvo una caída del 56% de sus trabajadores. Casa de la Moneda: disminuyó su dotación en 50,8%.

ARCA, ANSES y CONICET, entre los organismos nacionales con mayores recortes

En el análisis de la Administración Pública Nacional, el CEPA identificó a ARCA como el organismo que registró la mayor reducción en términos absolutos, con 3.427 trabajadores menos.

Luego se ubicaron la ANSES, con una pérdida de 2.982 puestos, y el CONICET, con una disminución de 2.057 empleados.

El relevamiento también detectó bajas en otros organismos públicos. Entre ellos figuran:

Dirección Nacional de Vialidad: registró una reducción de 1.482 trabajadores.

registró una reducción de 1.482 trabajadores. Estado Mayor General de la Armada: tuvo una baja de 1.409 puestos.

tuvo una baja de 1.409 puestos. ENACOM : redujo su dotación en 872 empleados.

: redujo su dotación en 872 empleados. INTI : perdió 854 trabajadores.

: perdió 854 trabajadores. INTA : registró una disminución de 849 puestos.

: registró una disminución de 849 puestos. Fuerza Aérea: tuvo una baja de 798 empleados.

tuvo una baja de 798 empleados. Ejército: redujo su planta en 747 trabajadores.

Los entes con mayor caída proporcional de personal

El informe también midió qué dependencias tuvieron la mayor reducción si se compara la cantidad de bajas con el tamaño original de cada planta.

En ese ranking, el mayor descenso correspondió al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), cuya estructura se redujo cerca de un 62%.

También registraron fuertes caídas la Junta de Seguridad en el Transporte, con una baja del 53%, y el INAES, con una reducción del 46%.

La lista incluye además a organismos como la ANPIDTyI, el ORSNA, el ENACOM, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Fondo Nacional de las Artes, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Agencia de Acceso a la Información Pública, que también tuvieron disminuciones en sus dotaciones.