Con u$s10.061 millones de exportación, la balanza comercial dejó un superávit de u$s3.394 millones. El dato llega en una incipiente tensión cambiaria

No por ser un dato esperado, deja de impresionar: el volumen de exportación de octubre batió un nuevo récord, con un impactante nivel de u$s10.061 millones, una cifra que resalta, además, por registrarse en una época del año en la que suele haber un bajón de los embarques agrícolas.

El protagonista estelar fue nuevamente el petróleo, que aportó u$s1.734 millones -un crecimiento de 93,9% respecto del año pasado-, gracias al mix de un alto precio internacional y de un incremento en la producción del yacimiento Vaca Muerta.

La noticia llegó otra vez con un "timing" ideal para el Gobierno: justo cuando rebrotan las presiones cambiarias, influenciadas por la devaluación del real brasileño y por la escapada del dólar "contado con liqui", que ya agrandó hasta 12,7% su brecha respecto del tipo de cambio oficial.

El ministro de economía Luis Caputo se refiere casi a diario al tema, como en un reciente discurso ante un auditorio de empresarios, a quienes les pidió "cambiar el chip". El argumento del ministro es que la economía argentina está en una nueva etapa, en la cual ya no existe el clásico problema de la restricción externa, y por lo tanto resulta natural que el peso se aprecie en un contexto de estabilización macro.

De momento, puede seguir apelando a los números de la balanza comercial para contestar a quienes le sugieren la devaluación. El saldo de octubre fue de u$s3.394 millones, el segundo más alto del año después de mayo -un típico mes de elevado ingreso exportador, por coincidir con el momento de la cosecha gruesa-.

Y, en el acumulado de 10 meses, el superávit ya suma u$s24.568 millones, lo que implica que el año podría terminar con un saldo comercial en el entorno de los u$s30.000 millones. Son números que le permiten al gobierno encarar el 2027 con relativa calma, dado que este ingreso permite compensar el crónico déficit por servicios y turismo -que está en torno de u$s800 millones por mes- y, además, dejar una cantidad de divisas lo suficientemente grande como para que el Banco Central pueda seguir acumulando reservas.

El petróleo, la nueva estrella exportadora

El petróleo logró un hito que para el gobierno es un símbolo de un cambio estructural en la economía: destronó a la harina de soja como primer producto de exportación.

Un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que, en los últimos cinco años, el aporte del petróleo se multiplicó por 6,5 veces, mientras que la exportación de derivados de soja cayó un 25%, en un mercado global con mayor competencia.

Y agrega que actualmente el superávit comercial del rubro energía es el 44% del total del saldo comercial argentino. Es por eso que lo que ocurra con el petróleo es fundamental para saber si se puede preservar un superávit de la cuenta corriente por u$s7.000 millones -uno de los indicadores fundamentales para saber si se puede transitar el año electoral sin turbulencias cambiarias.

El sector se vio impulsado por los altos precios del mercado global -que se ubicaron un 56% por encima del nivel de hace un año-, pero también por el acelerado incremento de la producción, que está variando a una velocidad de 24,8% anual.

Por el rezago entre el momento en que se negocia el precio de exportación y el momento en que se concreta el embarque, la estadística de Indec para el mes de octubre refleja los precios de un mes y medio antes. Hablando en plata, se trata de ventas con una cotización promedio de u$s114 el barril Brent. Y eso implica que en los próximos meses seguirá sintiéndose el impacto de los altos precios, dado que todavía no se registró la venta con los precios de octubre, cuando se produjo en el mercado internacional un pico de u$s124.

¿Un 2027 con fin de fiesta?

El escenario optimista, sin embargo, no excluye una advertencia para el mediano plazo: las proyecciones de los expertos apuntan a una gradual normalización de los precios, que de aquí a un año podrían volver al nivel previo al ataque de Estados Unidos a Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.

Por lo pronto, la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, uno de los principales entes de información global para la industria petrolera, prevé que a mediados del año próximo los países de Medio Oriente -excepto Irán- normalizarán sus embarques. Hablando en números, se espera que el año próximo haya una producción diaria promedio de 28,4 millones por parte de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), lo que implica una suba de 16% respecto de este año.

Y, en lo que respecta a los precios, también se prevé una gradual baja: la referencia Brent, que hoy se ubica en u$s93, caerá hasta un nivel de u$s77 hacia el último trimestre del año próximo. Dicho en otras palabras, en la previa de las elecciones presidenciales, el precio que recibirá Argentina será un 17% menor que el de hoy.

Esto no necesariamente implica que haya una merma importante en el ingreso de "petrodólares" para la economía local, dado que también se espera que los volúmenes de exportación sigan aumentando a buen ritmo.

A juzgar por las proyecciones oficiales, el factor del volumen compensaría con creces la variación negativa de los precios, al punto tal que las exportaciones totales de 2027 puedan ser un 20% superiores a las de este año.

El aporte del campo

En lo que respecta al campo, también se registraron buenos números, tanto en por la venta de productos primarios como por derivados industriales, como aceites y harinas. Se descontaba que este mes se registraría una variación alta en términos interanuales, dado que en octubre del año pasado se habían registrado cifras modestas.

Esto fue consecuencia del bajón producido tras el "tax holiday" que el ministro Caputo decretó para las retenciones a la exportación en septiembre, con el objetivo de maximizar el ingreso de divisas en una situación de turbulencia financiera pre-electoral.

En un contexto de expectativas devaluatorias, Caputo decidió llevar a cero las retenciones -que en ese momento eran de 26% para la soja-, hasta lograr un ingreso de u$s7.000 millones, con lo que se reforzó la posición del BCRA. Luego de eso, se produjo el típico efecto "del día después", en el que los exportadores -la mayoría de ellos ya sin stock en los silobolsas-, retrajeron sus embarques.

Aquella experiencia sirvió para oxigenar al BCRA en una situación de emergencia, pero generó una tensión con el gobierno de Estados Unidos, que justo en ese momento estaba poniendo en práctica una asistencia financiera para Argentina. En aquel momento el secretario del US Treasury, Scott Bessent, le pidió a su colega Caputo que se comprometiera a no repetir las medidas de incentivo tributario, para que los "farmers" no se quejaran de una competencia desleal.

Eso fue lo que llevó a que este año, a diferencia de 2025, se haya registrado una exportación agrícola repartida de manera regular a lo largo del año, sin variaciones bruscas.

Signos vitales en la importación de maquinaria

Finalmente, la balanza comercial de octubre dejó otra buena noticia, pero esta vez en el lado de las importaciones: tras meses de cifras en rojo, volvieron a subir las compras de bienes de capital.

Se trata todavía de cifras modestas -una mejora de 2,9%-, pero el dato es seguido de cerca, dado que suele tomarse como predictor de un aumento en la actividad productiva, porque refleja una mayor inversión empresarial. También tuvieron una variación positiva las importaciones de bienes intermedios.

Y, por el contrario, las compras de automóviles y bienes para el consumo registraron caídas, aunque siguen representando, entre las dos, casi la cuarta parte de las importaciones, algo de lo cual se quejan los industriales que denuncian el ingreso de productos a precios de "dumping".

El incremento en la importación de maquinaria coincide con una mejora en el uso de la capacidad instalada de la industria, que en septiembre alcanzó un 60,1%, la mejora cifra del año, tras el mínimo de 53,8% registrado en diciembre del año pasado.