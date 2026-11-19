El indicador que elabora JP Morgan escaló más del 7% este jueves a un nuevo récord en el año. Los ADR caen hasta 6% en Wall Street

El riesgo país argentino volvió a subir este jueves y superó los 900 puntos básicos, en una jornada marcada por las caídas de los bonos soberanos en dólares y las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street.

El indicador elaborado por el banco JP Morgan avanzó 7,3% este jueves hasta los 910 puntos básicos y alcanzó un máximo desde fines de octubre del 2025.

La suba se produjo en un contexto de volatilidad internacional y retrocesos en los principales índices de Wall Street. También persisten las dudas de los inversores sobre la capacidad financiera de la Argentina para afrontar sus compromisos de deuda y sostener el programa económico del Gobierno.

Bonos y acciones argentinas en caída libre

Los bonos soberanos argentinos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraban una caída promedio del 1,5%. La tendencia negativa contrastaba con la recuperación que habían conseguido durante la rueda del miércoles.

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas muestran mayoría de pérdidas. Entre las bajas más destacadas aparece Banco Supervielle, que cae 6,3%.

En el mercado local, el índice S&P Merval opera una leve caída de 0,1%.

El debut bursátil que movió los mercados internacionales

La jornada financiera estuvo atravesada por movimientos cambiantes en los mercados internacionales. Durante la preapertura, los principales índices de Wall Street anticipaban subas, impulsados por las expectativas que generó la salida a bolsa de Anthropic, la compañía desarrolladora del chatbot Claude.

La empresa concretó una oferta pública inicial que recaudó u$s107.000 M, en una operación que concentró la atención de los inversores.

Sin embargo, con las operaciones en marcha, los principales indicadores de Nueva York pasaron a terreno negativo. El Dow Jones registraba una baja cercana al 1%, mientras que los activos argentinos acompañaban la tendencia.

Las variables que siguen de cerca los operadores

En el frente político, el oficialismo consiguió avanzar en el Senado con el dictamen para suspender las PASO de 2027, después de retirar del proyecto las listas colectoras. La iniciativa deberá continuar su tratamiento legislativo.

En paralelo, los inversores siguen la evolución de las variables económicas locales y las perspectivas financieras del país, en particular la capacidad de conseguir los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzaba hasta los $1.563, mientras que el minorista se ubicaba en $1.585 para la venta.

Por su parte, el dólar blue alcanzaba los $1.640, en una jornada en la que las cotizaciones paralelas también mostraban movimientos alcistas.

La evolución de los dólares financieros y la brecha cambiaria se mantiene entre las variables observadas por los operadores, junto con el comportamiento de los bonos y la trayectoria del riesgo país.