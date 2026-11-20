Los créditos impagos disminuyeron por segundo mes consecutivo. Sin embargo, admitió un empeoramiento en el caso de las empresas

La morosidad de las familias prolongó su fase bajista por segundo mes consecutivo.

El descenso tiene matices. El propio Banco Central reconoce que detrás de la mejora aparecen las crecientes refinanciaciones de deudas y una práctica de las entidades financieras que permite retirar de sus balances parte de los créditos en situación irregular.

En otras palabras, la caída de la morosidad no necesariamente significa que las familias estén en mejores condiciones para afrontar sus compromisos financieros.

Los últimos números de morosidad en los bancos

Los datos surgen del último Informe sobre Bancos del BCRA, correspondiente a septiembre.

El relevamiento muestra que la irregularidad de los préstamos a las familias descendió al 12,20%, una disminución de 0,61 punto respecto de agosto.

Sin embargo, el indicador todavía se ubica 4,9 puntos por encima del nivel de un año atrás.

La situación es especialmente delicada en los préstamos personales y las tarjetas de crédito, donde la morosidad alcanza el 13,86%. Esto significa que prácticamente 14 de cada 100 pesos financiados mediante estas líneas presentan problemas de pago.

La explicación del BCRA: por qué baja la morosidad

El dato más revelador del informe aparece cuando el Banco Central explica los motivos de la disminución de los créditos irregulares.

Según el organismo, el saldo real de los préstamos a las familias en situación irregular se redujo 4,03% durante septiembre. Pero una parte importante de esa caída estuvo asociada al traslado de créditos problemáticos a partidas fuera de balance, una operación realizada por un conjunto de entidades financieras.

Se trata de préstamos que dejan de registrarse como activos en el balance bancario, aunque eso no implica necesariamente que los deudores hayan cancelado sus obligaciones.

A ese fenómeno se suma otro factor: el crecimiento de las refinanciaciones de deudas.

El propio BCRA reconoce que ambos mecanismos influyeron sobre la evolución del indicador. Es decir, la mejora de las estadísticas no puede atribuirse exclusivamente a una recuperación de la capacidad de pago de los hogares.

La morosidad de las empresas se duplicó en un año

Al revés de lo que sucede con las familias, las empresas muestran un incremento significativo de los incumplimientos. Aunque sus indicadores siguen siendo considerablemente inferiores a los del financiamiento destinado al consumo.

Según el BCRA, la morosidad empresaria alcanzó el 3,82% en septiembre, prácticamente sin variaciones frente al 3,80% registrado en agosto.

Sin embargo, la comparación interanual revela una situación bastante diferente.

En septiembre de 2025, la irregularidad de los créditos a las empresas rondaba el 1,62%. En apenas doce meses, el indicador aumentó 2,2 puntos porcentuales.

Esto significa que la proporción de préstamos empresariales con problemas de pago se multiplicó aproximadamente por 2,4 en el último año.

El dato resulta relevante en un escenario de dificultades para distintos sectores productivos y de estancamiento del crédito en pesos, cuyo saldo real no mostró variaciones significativas respecto de un año atrás.

De todos modos, el Banco Central observa que la probabilidad estimada de que los créditos empresariales regulares pasen a situación irregular se mantuvo prácticamente estable en septiembre, en el 1,17%.

A pesar de los problemas de morosidad, el informe oficial no presenta un panorama de fragilidad patrimonial del sistema financiero.