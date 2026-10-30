Morosidad: proponen eliminar el IVA para créditos que refinancian deudas familiares

La Fundación Mediterránea propone eximir del IVA a los intereses de créditos para refinanciar la deuda de las familias en situación de mora

Es el primer paso para ampliar el mercado crediticio, con una ley nacional.

La Fundación Mediterránea propone eximir de IVA y tributos a la refinanciación de deudas en mora.

La Fundación Mediterránea planteó una reducción impositiva a las operaciones para refinanciar deudas en mora, con la eliminación del IVA sobre los intereses de esos préstamos. La iniciativa busca abaratar el costo de los nuevos créditos, facilitar los acuerdos entre bancos y deudores, y contribuir a reducir los niveles de morosidad de las familias.

La consultora no propone, en esta primera etapa, eliminar el IVA de todos los créditos personales ni bajar su alícuota general del 21%. Si apunta a la baja del costo impositivo en la medida que se desarrolle el mercado crediticio.

Qué proponen para el IVA en los préstamos de refinanciación

El informe Fundación Mediterránea, analiza distintas alternativas para enfrentar el crecimiento de los incumplimientos en los créditos y facilitar que los hogares puedan regularizar sus compromisos financieros, con una exención específica de IVA para los intereses de los préstamos destinados a refinanciar deudas.

El objetivo es que la carga tributaria no encarezca una operación cuyo propósito es precisamente permitir que los deudores recuperen capacidad de pago.

La entidad considera que esta medida debería complementarse con la eliminación de otros impuestos que también inciden sobre el costo de las refinanciaciones, entre ellos Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y las tasas municipales.

Cuál es el diagnóstico de Fundación Mediterránea

El informe parte de un diagnóstico: el aumento de la morosidad se concentra principalmente en los préstamos a las familias, mientras que el incumplimiento entre las empresas es considerablemente más moderado.

Entre las causas menciona las elevadas tasas de interés reales, la pérdida del efecto de licuación de las cuotas que generaba la inflación y el deterioro del mercado laboral.

Sin embargo, el estudio aclara que la situación no representa, por el momento, un riesgo para la estabilidad del sistema financiero. Según sus estimaciones, el 87% del monto de los créditos otorgados a las familias continúa pagándose regularmente, frente al 96% en el caso de los préstamos a empresas.

Frente a este escenario, la Fundación Mediterránea considera que el Estado debería facilitar los acuerdos voluntarios entre bancos y deudores, en lugar de intervenir directamente en las condiciones de los contratos originales.

En ese sentido, destaca que varias provincias ya comenzaron a implementar medidas para reducir el costo de las refinanciaciones. Entre ellas menciona a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pampa y Neuquén, que aplicaron beneficios impositivos sobre los préstamos, mediante reducciones o exenciones de Ingresos Brutos y Sellos.

La propuesta es avanzar con una ley nacional que permita extender ese alivio tributario y coordinar las medidas de los distintos niveles de gobierno.

Cómo funcionaría la eliminación del IVA

El principal cambio que propone el informe es que los intereses de los créditos otorgados para refinanciar deudas en mora queden exentos del 21% de IVA.

La medida alcanzaría inicialmente a los nuevos préstamos que se otorguen para cancelar y reemplazar obligaciones que se encuentran en situación irregular. No se trataría, por lo tanto, de una eliminación general del IVA sobre los intereses de todos los créditos ni de una reducción de la alícuota del impuesto.

La Fundación Mediterránea sostiene que la exención debería estar condicionada a que las provincias y los municipios también reduzcan la carga tributaria que aplican sobre esas operaciones.

En concreto, las provincias deberían eliminar Ingresos Brutos y el impuesto de Sellos, mientras que los municipios tendrían que dejar sin efecto las tasas o contribuciones que gravan la intermediación financiera.

El argumento es que una exención limitada al IVA nacional tendría un efecto menor si los restantes tributos continúan encareciendo el financiamiento. Por eso, el informe propone que el beneficio para los deudores se aplique únicamente cuando las tres jurisdicciones acompañen la medida.

La entidad también considera que esta iniciativa tendría un costo fiscal reducido para la Nación, porque las deudas que permanecen en mora no generan actualmente la misma recaudación que los créditos que se pagan regularmente.

El impacto en las cuotas: una simulación con una deuda de $1 millón

Para medir el efecto de las medidas, el informe presenta un ejercicio sobre una deuda de $1 millón refinanciada a 36 meses. Compara distintos escenarios de financiamiento y calcula cuánto podría reducirse el costo de las cuotas.

En el escenario inicial, se supone un préstamo a tasa fija del 65% nominal anual (TNA), alcanzado por todos los impuestos considerados: IVA del 21%, Ingresos Brutos del 8,5%, Sellos del 1,2% y una tasa municipal del 7%.

Con esa estructura tributaria, el costo financiero total (CFT) llega al 119%. La primera cuota asciende a unos $75.000 y luego desciende hasta aproximadamente $64.000 hacia el final del período de amortización.

Si se mantiene el mismo plazo y la misma tasa de interés, pero se eliminan todos los impuestos, el CFT baja del 119% al 75%. En ese caso, la cuota inicial se reduce un 25% respecto del escenario original.

Un tercer escenario con actualización UVA

El informe plantea un tercer escenario, que combina la eliminación de los impuestos con un préstamo ajustado por UVA y una tasa de interés del 7,5%.

Para esta simulación, los investigadores toman como referencia las proyecciones de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central hasta diciembre de 2028 y, para los meses posteriores, suponen una inflación mensual del 0,8%.

Bajo esas condiciones, el alivio inicial sería todavía mayor: la primera cuota se reduciría un 58% respecto del escenario base. Incluso hacia el final del crédito, la diferencia seguiría siendo significativa, con una cuota 24% inferior a la del préstamo original.

La Fundación Mediterránea advierte que se trata de un ejercicio hipotético y que los resultados dependen de los supuestos utilizados, especialmente de la evolución futura de la inflación.

No obstante, considera que la combinación de beneficios impositivos y financiamiento UVA puede mejorar sustancialmente las posibilidades de que las familias cumplan con las nuevas obligaciones.

Una propuesta para ampliar el crédito

El informe plantea que las medidas para aliviar la morosidad deberían servir también para abordar un problema estructural de la economía argentina: el escaso desarrollo del mercado de crédito.

En esa línea, propone generar incentivos para que las entidades financieras amplíen la oferta de refinanciaciones mediante préstamos UVA, en lugar de recurrir exclusivamente a créditos a tasa fija.

Para facilitar esa expansión, también sugiere explorar una reducción de los encajes bancarios, condicionada a que los recursos liberados se destinen a financiar estas operaciones con actualización UVA y una tasa de interés moderada.

El objetivo es que las entidades puedan contar con mejores condiciones de fondeo y ofrecer préstamos con cuotas iniciales más accesibles.

La conclusión es que la eliminación coordinada de impuestos sobre las refinanciaciones podría ser el primer paso de una política más amplia para reducir el costo del crédito en la Argentina. La idea es comenzar por las deudas en mora y, posteriormente, avanzar gradualmente hacia una reducción de la carga tributaria sobre el financiamiento, a medida que se expanda el mercado crediticio.