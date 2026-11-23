Un documento del Banco Provincia advierte sobre la pérdida del empleo registrado y fuerte caída del poder adquisitivo. Crecimiento de monotributistas

El debate sobre el sistema jubilatorio sigue en el centro de la escena, con el gobierno de Javier Milei insistiendo con una modificación profunda, impulsada a partir de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. Desde la Casa Rosada estiman que los cambios podrían darse recién el año próximo, en tanto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo presenta como uno de sus principales reclamos en el menú de recomendaciones para la Argentina.

En ese marco, un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, sostiene que se necesitan casi 30 monotributistas para igualar el aporte jubilatorio que realiza un trabajador en relación de dependencia, dejando a las claras las consecuencias del avance de modalidades laborales con menores contribuciones a la seguridad social.

Generación de empleo y fuerte caída de los salarios

El análisis se llevó a cabo en base a los datos del INDEC, que señala que entre el primer semestre de 2024 y el mismo período de 2026 se generaron 384.000 puestos de trabajo, mientras que entre 2016 y 2018 se contabilizaron 656.000 registrados y 780.000 correspondientes a 2020-2022.

El documento observa una reconversión del mundo laboral, con una caída de los puestos de empleados registrados y un crecimiento de 427.000 trabajadores no asalariados, principalmente en actividades de baja remuneración y escasa protección, como en el caso de las aplicaciones, personal de casas particulares, construcción y peones rurales.

Agregan a este escenario la pérdida salarial por el efecto inflacionario. Detalla que el ingreso promedio de los trabajadores registrados es de $1.200.000, en tanto que los cuentapropistas no registrados perciben alrededor de $400.000, por lo que se necesitan aproximadamente 2.800.00 trabajadores informales para equiparar el ingreso de un asalariado formal.

Sobre esos datos, el estudio del Banco Provincia advirtió que, para compensar los ingresos correspondientes a los 238.000 puestos registrados perdidos durante la gestión de Javier Milei, habría sido necesario generar unos 129.000 empleos por cuenta propia adicionales a los efectivamente creados.

Transformación del SIPA: aumento del cuentapropismo

Otro de los puntos que toca el documento es la transformación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), comparando los aportes y contribuciones de un trabajador asalariado con los pagos correspondientes al régimen simplificado, indicando que se necesitan casi 12 monotributistas para alcanzar una recaudación equivalente. Sin embargo, cuando se considera exclusivamente el componente previsional, la relación asciende a casi 30 trabajadores independientes por cada empleado registrado.

Avisa que el crecimiento del cuentapropismo también responde a las dificultades económicas que atraviesan los hogares. Más del 90% de los nuevos trabajadores independientes vive en familias donde existe al menos una persona ocupada, en tanto que cerca del 70% corresponde a cónyuges o hijos que se incorporan al mercado laboral. En cuanto a las mujeres, indican que hay un aumento del 55 por ciento de esta modalidad, con una expansión especialmente significativa entre los menores de 25 años y los mayores de 65.

La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia se refirió al desplazamiento hacia formas de contratación y ocupación más precarias, con menores ingresos y aportes previsionales, remarcando que esto genera un doble problema para el mercado laboral argentino: primero, por la pérdida de empleos registrados y del poder adquisitivo de los trabajadores y, en segundo término, el debilitamiento de los recursos que sostienen el sistema jubilatorio.

Como consejo final, sostiene que la generación de trabajo registrado y la recuperación de los ingresos son los factores determinantes para fortalecer la seguridad social y garantizar su financiamiento a largo plazo.