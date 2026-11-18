El nuevo marco legal habilita dividir períodos de descanso y fijar nuevas fechas, pero hay requisitos y excepciones que generan dudas

La enfermedad interrumpe las vacaciones con aviso y control médico. No se modificó la cantidad de días ni el método de pago.

El fraccionamiento exige acuerdo mutuo y periodos mínimos de siete días. La elección de fechas también requiere consenso.

La Ley 27.802 moderniza vacaciones: permite fraccionamiento y fechas flexibles fuera del período tradicional. Reduce el aviso previo a 30 días.

La Ley 27.802 de Modernización Laboral introdujo cambios en el régimen de vacaciones previsto en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Entre las principales modificaciones, habilitó el fraccionamiento de la licencia anual en períodos de al menos siete días corridos, permitió acordar fechas fuera del período tradicional de octubre a abril y redujo de 45 a 30 días el plazo general de aviso previo.

La reforma también incorporó expresamente un procedimiento para los casos en los que un trabajador se enferma durante sus vacaciones. Si se cumplen los requisitos de comunicación y control médico, la licencia se interrumpe y los días que quedaron pendientes deben reprogramarse.

Sin embargo, la normativa no modificó la cantidad de días que corresponden según la antigüedad, el mecanismo general para calcular la remuneración ni la obligación de pagar las vacaciones antes de que comience el descanso.

¿Cómo se pueden dividir las vacaciones con la reforma laboral?

Uno de los principales cambios de la Ley 27.802 fue la posibilidad de fraccionar las vacaciones anuales en distintos períodos, siempre que exista un acuerdo entre el trabajador y el empleador.

La normativa establece que cada tramo debe tener una duración mínima de siete días corridos. De esta manera, las partes pueden distribuir el descanso en diferentes momentos del año sin reducir la cantidad total de días que corresponden por antigüedad.

Por ejemplo, un trabajador que tiene 21 días de vacaciones puede acordar dos períodos de 14 y siete días, o distribuirlos en tres tramos de una semana. En el caso de una persona con 28 días disponibles, podría pactar cuatro períodos de siete días.

El fraccionamiento no puede ser impuesto unilateralmente por ninguna de las partes. El empleador no puede decidir por sí solo que el trabajador deba dividir su licencia y el empleado tampoco puede establecer unilateralmente cómo distribuirla.

Por eso, es conveniente dejar constancia escrita de las fechas acordadas y de la cantidad de días que se utilizarán en cada período.

¿Cuándo se pueden tomar las vacaciones en 2026?

El período general para otorgar las vacaciones continúa siendo el comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

No obstante, la reforma incorporó la posibilidad de que el trabajador y el empleador acuerden que la licencia se disfrute fuera de ese intervalo. Esto permite organizar el descanso en otros momentos del año, siempre que exista conformidad entre ambas partes.

Cuando las vacaciones se otorgan individualmente o por grupos y no de manera simultánea a todo el personal de un establecimiento, sección o sector, debe garantizarse que cada trabajador pueda disfrutarlas durante la temporada de verano al menos una vez cada tres años.

La fecha de inicio tampoco cambió: en términos generales, las vacaciones deben comenzar un lunes o el siguiente día hábil si ese día fuera feriado. Para quienes trabajan habitualmente en días inhábiles, se aplica la regla específica prevista por la LCT.

¿Cuántos días de vacaciones corresponden según la antigüedad?

La reforma no modificó la escala establecida en el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. La cantidad de días depende de la antigüedad que tenga el trabajador al 31 de diciembre del año al que corresponde la licencia.

La escala vigente es la siguiente:

Hasta cinco años de antigüedad: 14 días corridos

Más de cinco y hasta diez años: 21 días corridos

Más de diez y hasta veinte años: 28 días corridos

Más de veinte años: 35 días corridos

Para acceder a la licencia completa, el trabajador debe haber prestado servicios durante al menos la mitad de los días hábiles del año. Para ese cálculo también se consideran determinados períodos de ausencia por causas no imputables al empleado, como licencias legales o convencionales, enfermedades inculpables y accidentes de trabajo.

Si no alcanza ese requisito, corresponde un día de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo, según el artículo 153 de la LCT.

¿Cuándo deben avisar las vacaciones y qué pasa si el empleador no las otorga?

La Ley 27.802 redujo de 45 a 30 días el plazo general de anticipación con el que el empleador debe comunicar por escrito la fecha de inicio de las vacaciones.

Sin embargo, los convenios colectivos pueden establecer plazos diferentes de acuerdo con las particularidades de cada actividad. Por ejemplo, el régimen de Empleados de Comercio contempla una anticipación de 60 días.

Si el empleador no comunica el otorgamiento de las vacaciones dentro del plazo correspondiente, continúa vigente el mecanismo previsto en el artículo 157 de la LCT.

En ese supuesto, el trabajador puede hacer uso de su derecho mediante una notificación fehaciente al empleador, de manera que las vacaciones concluyan antes del 31 de mayo.

¿Se pierden las vacaciones que no se tomaron?

No tomarse las vacaciones dentro del período correspondiente no significa que los días puedan guardarse indefinidamente ni que se transformen automáticamente en dinero.

El artículo 164 de la LCT permite acumular, mediante acuerdo entre las partes, hasta la tercera parte de las vacaciones del período inmediatamente anterior. Ese tiempo debe agregarse a la licencia correspondiente al período siguiente.

Por ejemplo, si a un trabajador le corresponden 21 días, puede acordar utilizar 14 y trasladar los siete restantes al año siguiente.

Esta posibilidad es diferente de la situación en la que el empleador no otorga las vacaciones dentro del período legal. En ese caso, debe analizarse el mecanismo del artículo 157, que permite al trabajador notificar fehacientemente que hará uso del descanso para que finalice antes del 31 de mayo.

Por lo tanto, cuando quedan días pendientes, primero hay que determinar por qué no se utilizaron: si existió un acuerdo de acumulación, si se trata de períodos fraccionados que todavía deben gozarse o si hubo un incumplimiento del empleador.

¿Puede el empleador obligar a dividir las vacaciones?

No. La posibilidad de fraccionar la licencia anual incorporada por la reforma requiere un acuerdo entre el trabajador y la empresa.

Esto significa que el empleador no puede imponer unilateralmente un esquema de vacaciones dividido en varios períodos. Tampoco el trabajador puede decidir por su cuenta cómo distribuir los días que le corresponden.

Si las partes no coinciden en las fechas o en la distribución del descanso, deben contemplarse las reglas generales de otorgamiento de vacaciones y las disposiciones del convenio colectivo aplicable.

En las pequeñas y medianas empresas, además, la Ley 24.467 contempla la posibilidad de que los convenios colectivos modifiquen las formalidades, los requisitos, los avisos y la oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria.

Por eso, las condiciones concretas pueden variar según la actividad y el convenio que corresponda.

¿Qué pasa si el trabajador se enferma durante las vacaciones?

La Ley 27.802 incorporó expresamente al artículo 154 de la LCT una regla para los casos en los que una enfermedad impide que el trabajador disfrute efectivamente de sus vacaciones.

Para que opere la interrupción, el empleado debe comunicar la situación en tiempo y forma y permitir que el empleador ejerza su derecho de control médico. Si se cumplen esas condiciones, las vacaciones se interrumpen y los días que no pudieron ser utilizados deben reprogramarse.

Si el trabajador se recupera antes de finalizar el período originalmente previsto, debe reincorporarse cuando corresponda. En cambio, si continúa imposibilitado de trabajar por la enfermedad, deberá hacerlo una vez concluida la licencia médica correspondiente.

La comunicación y la documentación médica son relevantes para determinar la duración de la interrupción y la cantidad de días de descanso que quedaron pendientes.

¿Se pueden cobrar las vacaciones en lugar de tomarlas?

Mientras la relación laboral se encuentra vigente, las vacaciones no pueden reemplazarse por una compensación económica. La finalidad de la licencia es garantizar un período efectivo de descanso.

La situación cambia cuando termina el contrato de trabajo. En ese caso, el artículo 156 de la LCT establece que corresponde una compensación por las vacaciones proporcionales generadas durante la fracción del año trabajada y que no fueron gozadas.

Esto se aplica tanto si el trabajador renuncia como si es despedido. La suma correspondiente debe incluirse en la liquidación final.

Por lo tanto, tener días pendientes durante una relación laboral vigente no significa que exista un saldo que pueda cobrarse libremente. Es necesario determinar el origen de esos días y si corresponde su acumulación, su otorgamiento o, cuando finaliza el vínculo, su compensación proporcional.

¿Cómo se pagan las vacaciones y cuándo debe cobrar el trabajador?

La reforma laboral no modificó el sistema de cálculo de la remuneración correspondiente a las vacaciones.

Para los trabajadores mensualizados, el artículo 155 de la LCT establece que el sueldo debe dividirse por 25 y multiplicarse por la cantidad de días de licencia.

Por ejemplo, para un trabajador que cobra $1.500.000 mensuales y tiene 14 días de vacaciones:

Sueldo mensual: $1.500.000.

Valor diario: $1.500.000 dividido por 25 = $60.000.

Total correspondiente a 14 días: $840.000.

Para quienes cobran por día, por hora, comisiones, porcentajes u otros componentes variables, se aplican las reglas específicas previstas en la LCT para determinar la remuneración vacacional.

El pago debe realizarse antes del comienzo de las vacaciones.

¿Conviene comprar pasajes antes de tener aprobadas las vacaciones?

La posibilidad de dividir las vacaciones y distribuirlas durante distintos momentos del año también plantea cuestiones prácticas para los trabajadores y las empresas.

Una de ellas es la compra anticipada de pasajes y la reserva de alojamientos. Solicitar determinadas fechas no equivale necesariamente a tenerlas aprobadas, por lo que asumir compromisos económicos antes de recibir la confirmación puede generar inconvenientes.

Según datos de Curubeto & Asociados, las consultas empresariales vinculadas con la organización de vacaciones y los conflictos derivados de su otorgamiento aumentaron un 35% en agosto respecto del mismo mes del año anterior.

El abogado laboralista Juan Manuel Curubeto señaló que entre las situaciones habituales aparecen los pedidos coincidentes de varios empleados, las modificaciones de fechas previamente comunicadas y las reservas de viajes realizadas antes de tener confirmada la licencia.

La organización requiere compatibilizar las fechas solicitadas por los trabajadores con las necesidades operativas de las empresas. Por eso, la confirmación del período y la constancia de las condiciones acordadas son relevantes para evitar diferencias posteriores.

Entre los principales recaudos se encuentran:

Planificar las vacaciones con anticipación para evitar superposiciones

Diferenciar una solicitud de una fecha de su aprobación efectiva

Contar con confirmación antes de comprar pasajes o reservar alojamiento

Dejar constancia de los períodos acordados cuando las vacaciones se fraccionan

Comunicar oportunamente las enfermedades que puedan interrumpir el descanso

Registrar los días utilizados y los que quedaron pendientes

La reforma laboral amplió las alternativas para organizar las vacaciones, pero mantuvo las reglas sobre la cantidad de días, la remuneración y el derecho al descanso. Para determinar cómo se aplica cada modificación, también es necesario considerar el convenio colectivo correspondiente a la actividad del trabajador.