El gremio rechazó la oferta salarial por "insuficiente", acusando a las empresas de precarizar a los trabajadores y lucrar. Piden una propuesta superadora.

La paritaria de choferes y empresas fracasó por tercera vez. Una reunión clave este martes definirá si la UTA iniciará medidas de fuerza como un paro.

La paritaria de los choferes de colectivos entra en etapa de definiciones. La semana pasada se llevó a cabo la tercera reunión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los representantes de las cámaras empresariales, registrando un nuevo fracaso, por lo que pasó a un cuarto intermedio hasta este martes a las 14.

Fuentes consultadas por iProfesional revelaron que, en caso de no llegar a un acuerdo, el gremio anunciaría el estado de alerta y movilización, sin descartar un cese de actividades, aunque sin fecha concreta, teniendo en cuenta que todavía hay instancias de negociación. Las discusiones entre las partes se están realizando en forma virtual bajo el arbitraje de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que además monitorea un conflicto sensible para el Gobierno, por el malestar que genera un paro en la población.

Para el gremio, la propuesta es "insuficiente" y "mal intencionada"

En el último cónclave, las patronales (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) hicieron una nueva oferta que fue rechazada en forma terminante por la UTA que encabeza Roberto Fernández, calificándola como "insuficiente" y "mal intencionada". Remarcó que las empresas "ganan por todas las partes" y pretenden "ganar también a costa de nuestros sueldos".

Manifestó que "vuelven a hacer una propuesta arbitraria, sin atender la dignidad y las necesidades de los trabajadores y sus familias, manteniendo el conflicto y evidenciando que pretenden la precarización de los trabajadores", agregando que "esto no es una paritaria, es una imposición del patrón. No lo vamos a permitir. Los trabajadores no vamos a permitir que se bajen nuestros sueldos ante el aumento del costo de vida y el techo que pretenden imponer a nuestros salarios".

Asimismo, señaló que "vemos que mes a mes renuevan las flotas, compran vehículos 0Km, eléctricos y con GNC, lo cual dista mucho de un sector acuciado por una profunda crisis como indican", al tiempo que denunció incumplimientos en la prestación de los servicios, observando que:

"Nos dicen que somos servicios trascendentales, sin embargo, no realizan los servicios nocturnos "

" "Abandonan a los pasajeros durante la noche, y la autoridad de transporte no hace nada por garantizar los servicios"

"Tampoco cumplen los servicios mínimos declarados"

De cuánto fue la oferta salarial de los empresarios

La última oferta empresaria consistió en el pago de una suma no remunerativa de $300.000, divididos en tres pagos de $100.000 para el 30 de noviembre, el 28 de diciembre y el 20 de enero, más un 7% de aumento remunerativo en febrero próximo sobre el básico de septiembre. Además incluyó:

Una suba de los viáticos de $22.000 a $25.000 a partir del 1° de febrero

a partir del 1° de febrero Una contribución extraordinaria de $15.000 por trabajador a favor del gremio, en el marco del artículo 2° del Decreto 612/2026

Las cámaras argumentaron que la oferta representaba "el máximo esfuerzo posible" en un contexto de "profunda crisis económica y financiera" del sector, agravada por la falta de previsiones salariales en las estructuras de costos de la Ciudad y la Provincia.

Las patronales rechazaron las acusaciones de malas intenciones y declararon que "continuamos prestando los servicios en favor de los usuarios en debida forma y con estricto cumplimiento de las normas", explicaron que las eventuales adquisiciones de material rodante "no persiguen otro propósito que preservar la sustentabilidad económica indispensable para el cumplimiento de su objeto social y mantener la estructura operativa necesaria para garantizar la continuidad de los servicios".

Al respecto, la UTA insistió en que las dificultades financieras de los empresarios "deben ser abordadas por las autoridades competentes, sin trasladar sus consecuencias a los trabajadores" y solicitó a las cámaras una propuesta superadora. Si bien el encuentro de esta jornada no será determinante para la aplicación de medidas de fuerza, comenzará a definir posiciones ante el reclamo de los trabajadores, que plantean un atraso salarial y la necesidad urgente de resolver el tema.