El mercado espera señales sobre la actividad y el consumo tras los últimos datos, mientras la incertidumbre impacta en expectativas y decisiones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, un indicador que permitirá completar el balance del tercer trimestre de 2026 y determinar si la economía argentina acumuló dos períodos consecutivos de caída, condición que se conoce como recesión técnica.

Las estimaciones privadas anticipan que la actividad habría registrado una leve recuperación mensual en septiembre, aunque insuficiente para compensar los retrocesos de julio y agosto. De confirmarse esas proyecciones, el Producto Bruto Interno (PBI) habría vuelto a contraerse entre julio y septiembre, luego de la caída del 0,6% registrada en el segundo trimestre respecto del primero.

El resultado de septiembre será determinante para establecer la evolución del período julio-septiembre. Según las estimaciones difundidas por las consultoras, la actividad necesitaría una suba mensual desestacionalizada cercana al 8,5% para evitar que el promedio del tercer trimestre quedara por debajo del registrado entre abril y junio. Se trata de una variación muy superior a los movimientos observados durante 2026.

Qué anticipan las consultoras sobre la actividad económica de septiembre

Las proyecciones privadas coinciden en que septiembre habría mostrado una mejora respecto de agosto, pero difieren en la magnitud de la recuperación y en el resultado acumulado del trimestre.

Las principales estimaciones son las siguientes:

La consultora Equilibra estimó un crecimiento mensual desestacionalizado del 0,5% para septiembre. Sin embargo, calculó una caída interanual del 1% y una contracción del 2,6% en el tercer trimestre frente al período abril-junio

para septiembre. Sin embargo, calculó una caída interanual del 1% y una frente al período abril-junio Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados proyectó un avance mensual del 0,1% en septiembre y una baja interanual del 0,8%. Para el tercer trimestre, su estimación anticipó una retracción del 1,2% respecto del segundo

Las proyecciones se conocen después de que el INDEC informara que la actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto. En los primeros ocho meses del año, el indicador acumuló un crecimiento del 1,2% frente al mismo período de 2025.

El comportamiento de los meses anteriores también explica la dificultad para revertir el resultado trimestral. En julio, la actividad registró una contracción mensual desestacionalizada del 2,8%, mientras que en agosto mostró una recuperación de apenas el 0,1%.

Según el economista de Equilibra Gonzalo Carrera, para que el promedio del tercer trimestre igualara al del período anterior, septiembre debería haber registrado un crecimiento mensual cercano al 8,5%. El analista consideró que alcanzar esa variación era altamente improbable.

Qué significa que la economía entre en recesión técnica

La recesión técnica es una definición que se utiliza cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, de acuerdo con las mediciones desestacionalizadas del PBI. Este criterio permite identificar rápidamente una fase contractiva del ciclo económico, aunque no constituye la única metodología para determinar si un país atraviesa una recesión.

En Estados Unidos, por ejemplo, el National Bureau of Economic Research (NBER) utiliza un análisis más amplio. Su comité de especialistas evalúa distintos indicadores económicos y establece los puntos máximos y mínimos del ciclo, teniendo en cuenta variables como el empleo, los ingresos, la producción industrial y el consumo.

En Argentina, el economista Juan Mario Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en ciclos económicos, sostiene que la economía atraviesa una recesión desde marzo de 2025.

Su diagnóstico se basa en el ICA-Arg, un indicador elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec), que depende de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. La medición reúne distintas variables para identificar las fases de expansión y contracción de la actividad.

Qué sectores explican la caída de la actividad económica

La evolución de la economía durante 2026 muestra diferencias entre las actividades productivas. Mientras algunos sectores primarios registraron crecimiento, la industria, la construcción y el comercio atravesaron un período de menor actividad.

El avance de determinadas ramas vinculadas con la producción agropecuaria y otros sectores primarios no alcanzó para compensar el retroceso de actividades con mayor participación en el empleo y el mercado interno.

El deterioro de la industria, la construcción y el comercio también impactó sobre la dinámica del consumo y la generación de puestos de trabajo. De esta manera, la recuperación de algunos rubros no se trasladó con la misma intensidad al conjunto de la economía.

Caputo anticipa una recuperación, pero el mercado recortó sus proyecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció recientemente que no se cumplieron las previsiones oficiales que anticipaban los que serían los "mejores 18 meses" para la economía.

El funcionario atribuyó parte de las dificultades a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política vinculada con un eventual regreso del kirchnerismo.

Sin embargo, sostuvo que la actividad comenzó a recuperarse desde agosto y proyectó que esa tendencia continuará durante los últimos meses del año.

"Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Las proyecciones de los economistas privados, en tanto, reflejan un ajuste significativo de las expectativas de crecimiento para 2026.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la previsión de expansión de la economía pasó del 3,5% a comienzos del año al 0,7% en la encuesta realizada a fines de octubre.

La nueva estimación representa una reducción de 2,8 puntos porcentuales respecto de la proyección inicial y se ubica por debajo del crecimiento del 5% contemplado en el Presupuesto 2026.

El dato que publicará el INDEC permitirá conocer cómo terminó el tercer trimestre y si se confirmó una segunda caída consecutiva de la actividad. La evolución de los últimos meses del año será determinante para establecer si la economía logra revertir esa tendencia y recuperar el crecimiento.