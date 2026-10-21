Qué tiene que suceder para que se confirme que la economía argentina entró en recesión

La actividad económica volvió a encender señales de alerta luego de que en agosto registrara una recuperación mucho más débil de lo esperado tras el fuerte retroceso de julio. El dato reavivó las dudas sobre la capacidad de la economía argentina para sostener la recuperación y abrió un interrogante central: ¿está el país cerca de entrar nuevamente en recesión?

La respuesta depende de la evolución de los próximos indicadores y, en particular, del resultado del tercer trimestre. Aunque el repunte mensual de agosto fue insuficiente para compensar la caída previa, todavía es necesario analizar el desempeño de la actividad entre julio y septiembre para determinar si se cumplen las condiciones técnicas que definen una recesión.

Qué tiene que pasar para que se confirme que la economía entró en recesión

La economía argentina enfrenta el riesgo de entrar en recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026, luego de que la actividad económica registrara en agosto una recuperación mucho más débil de lo esperado tras el fuerte retroceso de julio. Para que ese escenario se confirme, el Producto Bruto Interno (PBI) deberá mostrar una nueva contracción entre julio y septiembre, luego de la caída registrada en el segundo trimestre.

La definición más difundida de recesión técnica establece que deben registrarse dos trimestres consecutivos de caída del PBI en términos reales y con ajuste estacional, en comparación con el período inmediato anterior. Por lo tanto, no alcanza con que la actividad registre dos meses consecutivos en baja ni con que el indicador mensual muestre una variación interanual negativa: la clave es el desempeño de la economía en períodos trimestrales.

En este contexto, el dato de agosto encendió una señal de alerta. Tras el derrumbe mensual de 2,9% registrado en julio, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó apenas 0,1% en agosto, mientras que anotó una caída de 1,7% interanual. El resultado reflejó que el rebote de la actividad fue insuficiente para compensar el retroceso previo y reforzó las dudas sobre la evolución de la economía en el tercer trimestre.

El próximo paso será determinar si el nivel promedio de actividad entre julio y septiembre queda por debajo del registrado entre abril y junio. Si eso ocurre, y se confirma la contracción del segundo trimestre, la economía argentina habrá acumulado dos trimestres consecutivos de caída, lo que configuraría una recesión técnica. El cálculo debe realizarse sobre los niveles desestacionalizados de cada período, por lo que una mejora mensual en septiembre no garantizaría, por sí sola, un resultado trimestral positivo.

Las estimaciones privadas ya habían advertido sobre la dificultad de revertir el escenario. Analytica había señalado que, bajo determinados supuestos sobre la evolución de la actividad, septiembre necesitaría registrar un fuerte repunte mensual para evitar una nueva caída trimestral. Sin embargo, cualquier proyección de ese tipo debe actualizarse a partir del dato definitivo de agosto y de la evolución del resto de los indicadores.

Más allá del resultado del PBI, el diagnóstico también depende de la amplitud de la desaceleración. La industria y el comercio mostraron retrocesos interanuales en agosto, lo que sugiere que las dificultades no se limitan necesariamente a un sector puntual. A su vez, la evolución de la construcción, el empleo, el consumo y la inversión será determinante para establecer si la debilidad de la actividad se extiende al conjunto de la economía.

La distinción es relevante porque algunos sectores, como la energía y la minería, pueden sostener el crecimiento agregado mientras otras actividades enfrentan dificultades. Por eso, una economía puede mostrar un aumento del PBI en la comparación interanual o en el acumulado del año y, al mismo tiempo, atravesar una recesión técnica en la comparación entre trimestres consecutivos.

"Mucho peor de lo esperado": la reacción del mercado tras dato del EMAE

El economista Gabriel Caamaño analizó el dato del EMAE de agosto con un mensaje contundente en redes: "Mucho peor de lo esperado el EMAE de agosto de 2026, cuya serie con ajuste estacional casi no se recuperó respecto de la caída fuerte de julio. Además está última prácticamente no se modificó. La serie original quedó 1,7% abajo de agosto de 2025 y el acumulado interanual en 1,2%".

"Las estimaciones para 2026 van a volver a corregir a la baja, esto ya esta pegando en el palo del arrastre estadístico que dejó 2025", señaló Caamaño.

En la misma línea, Christian Buteler sostuvo: "Dato preocupante: luego de la fuerte caída de julio se esperaba algún rebote para agosto, el 0.1% es muy marginal".

En definitiva, el débil rebote de agosto incrementó las señales de alerta, pero no alcanza por sí solo para confirmar una recesión. La definición dependerá del resultado del tercer trimestre y de su comparación con el período anterior. Hasta entonces, el escenario más preciso es el de una economía con riesgo de contracción trimestral, en un contexto de recuperación heterogénea y con fuertes diferencias entre sectores.

El dato que se conocerá en los próximos meses será determinante para establecer si la desaceleración queda circunscripta a un episodio puntual o si se convierte en una nueva fase recesiva. Mientras tanto, la evolución del consumo, la industria y la inversión será clave para medir la profundidad del freno económico y las posibilidades de una recuperación sostenida.