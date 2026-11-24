El EMAE anotó una mejora del 1,1% frente al mes anterior, pero no alcanzó para revertir la caída en el trimestre. En la variación interanual cayó 1,2%

La actividad económica mejoró en septiembre, en línea con lo que esperaba el mercado, pero no alcanzó para evitar una caída en el trimestre. De esta manera, se confirmó que ingresó en recesión técnica, término que se utiliza cuando se registran dos trimestres consecutivos de caída de actividad en la medición desestacionalizada.

Según informó INDEC, en el segundo trimestre del año, el PBI registró una caída del 0,6% respecto del primero.

Si bien la confirmación del resultado trimestral se conocerá con la difusión del PBI el próximo 16 de diciembre, y puede presentar algún ajuste, el EMAE permite anticipar los datos.

Según los datos desestacionalizados difundidos en el EMAE, la economía se contrajo 2,5% mensuale en julio y mostró una mejora de solo 0,4% en agosto y del 1,1% en septiembre.

Qué pasó con la actividad económica en septiembre

En septiembre de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 1,2% en la comparación interanual (i.a.) y un incremento de 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada (s.e.).

Con relación a igual mes de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre. Se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1% i.a.) y Electricidad, gas y agua (4,0% i.a.). Estas actividades, junto con Construcción (3,5% i.a.), fueron a su vez las de mayor incidencia positiva. La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-48,6% i.a.). Este sector, junto con Intermediación financiera (-11,5% i.a.) e Industria manufacturera (-1,8% i.a.), tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 p.p. a la variación interanual del EMAE.

Qué significa que la economía entre en recesión técnica

La recesión técnica es una definición que se utiliza cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, de acuerdo con las mediciones desestacionalizadas del PBI. Este criterio permite identificar rápidamente una fase contractiva del ciclo económico, aunque no constituye la única metodología para determinar si un país atraviesa una recesión.

En Estados Unidos, por ejemplo, el National Bureau of Economic Research (NBER) utiliza un análisis más amplio. Su comité de especialistas evalúa distintos indicadores económicos y establece los puntos máximos y mínimos del ciclo, teniendo en cuenta variables como el empleo, los ingresos, la producción industrial y el consumo.

En Argentina, el economista Juan Mario Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en ciclos económicos, sostiene que la economía atraviesa una recesión desde marzo de 2025.

Su diagnóstico se basa en el ICA-Arg, un indicador elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec), que depende de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. La medición reúne distintas variables para identificar las fases de expansión y contracción de la actividad.

Qué sectores explican la caída de la actividad económica

La evolución de la economía durante 2026 muestra diferencias entre las actividades productivas. Mientras algunos sectores primarios registraron crecimiento, la industria, la construcción y el comercio atravesaron un período de menor actividad.

El avance de determinadas ramas vinculadas con la producción agropecuaria y otros sectores primarios no alcanzó para compensar el retroceso de actividades con mayor participación en el empleo y el mercado interno.

El deterioro de la industria, la construcción y el comercio también impactó sobre la dinámica del consumo y la generación de puestos de trabajo. De esta manera, la recuperación de algunos rubros no se trasladó con la misma intensidad al conjunto de la economía.

Caputo anticipa una recuperación, pero el mercado recortó sus proyecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció recientemente que no se cumplieron las previsiones oficiales que anticipaban los que serían los "mejores 18 meses" para la economía.

El funcionario atribuyó parte de las dificultades a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política vinculada con un eventual regreso del kirchnerismo.

Sin embargo, sostuvo que la actividad comenzó a recuperarse desde agosto y proyectó que esa tendencia continuará durante los últimos meses del año.

"Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Las proyecciones de los economistas privados, en tanto, reflejan un ajuste significativo de las expectativas de crecimiento para 2026.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la previsión de expansión de la economía pasó del 3,5% a comienzos del año al 0,7% en la encuesta realizada a fines de octubre.

La nueva estimación representa una reducción de 2,8 puntos porcentuales respecto de la proyección inicial y se ubica por debajo del crecimiento del 5% contemplado en el Presupuesto 2026.

El dato que publicará el INDEC permitirá conocer cómo terminó el tercer trimestre y si se confirmó una segunda caída consecutiva de la actividad. La evolución de los últimos meses del año será determinante para establecer si la economía logra revertir esa tendencia y recuperar el crecimiento.