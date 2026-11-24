Cruce entre el funcionario y gremios por el manejo de los recursos marítimos abre el debate sobre impactos económicos y regulatorios del sector

Federico Sturzenegger disparó contra la industria pesquera argentina. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado habló de una "casta naviera pesquera" y sostuvo que el sector "tiene una deuda con la sociedad argentina" por la forma en que accede al recurso. Las cámaras empresarias salieron al cruce y rechazaron la calificación.

El cruce se desató en Agenda Real, el programa de streaming de Canal 8 y La Capital de Mar del Plata. El conductor le preguntó al ministro si era "el ideólogo de que la pesca no tenga los mismos beneficios que otros sectores".

Sturzenegger se rio y respondió: "No me hagas hablar, no me hagas hablar, jaja, porque es un tema que me pone muy nervioso, porque la pesca es un tema muy interesante".

El ministro atacó directo al corazón del modelo pesquero argentino. Sostuvo que los peces del mar son un recurso público y que el sistema actual de asignación de cuotas beneficia a los empresarios que ya tienen barcos, sin que el Estado cobre por ese acceso como sí lo hace con el petróleo.

La crítica de Sturzenegger al sistema de permisos de pesca

El funcionario se remontó a la época de Juan Carlos Onganía para explicar su postura. Según su lectura, "la primera ley de pesca" generó un esquema que favoreció a la industria naval.

"Básicamente dijo: 'Mirá, haceme un barco y yo te regalo la pesca'. Lo estoy simplificando al tema, pero para que se entienda", afirmó Sturzenegger. Agregó que, con el tiempo, el acceso quedó reservado a quienes ya tenían barcos pesqueros.

"Y seguimos los argentinos sin cobrar por los pescados nada. El petróleo sí se cobra regalías, pero sobre los pescados nada", cuestionó el ministro.

Sturzenegger recordó que al inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno propuso que al vencimiento de las concesiones vigentes, los pescadores argentinos compitieran por las cuotas en función de cuánto ofrecía pagar cada uno por capturar el recurso. Según el ministro, la iniciativa quedó sin respaldo en el Congreso.

También cuestionó los reclamos por las retenciones: "Más allá de que ellos protesten y protesten sobre las retenciones, etcétera, yo lo veo al revés".

La respuesta del sector pesquero a la acusación de casta

Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), rechazó la calificación del ministro. "No nos consideramos casta", disparó.

De la Fuente defendió el peso económico del sector: "Somos una industria que genera divisas por u$s2000 millones, trabajo genuino, pagamos tributos y derechos de exportación por más de u$s130 millones."

El empresario calificó como "innecesario ataque a una industria argentina que tiene más de 100 años de desarrollo".

Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), también salió al cruce. Dijo que era "lamentable que un alto funcionario del gobierno nacional descalifique de esa forma a una industria nacional".

Boiero ubicó a la pesca como el octavo complejo exportador del país y destacó su papel en la generación de divisas y empleo. También subrayó su peso en la actividad económica de las ciudades costeras.

El empresario apuntó a la pérdida de rentabilidad del sector. Entre los factores que la afectan mencionó la caída de los precios internacionales. Y en la Argentina, el aumento de los costos internos en dólares y las retenciones.

"La industria pesquera es motor de la economía de muchas ciudades costeras. Cuando el sector está en crisis de rentabilidad, ya sea por cuestiones externas, como la caída de los precios internacionales, o, como ahora, por el costo interno de la Argentina generado por la inflación en dólares y agravado por las retenciones, el impacto en la economía y el entramado social de esas ciudades se siente fuertemente", precisó Boiero.

El marco legal que rige la actividad pesquera en Argentina

Boiero también cuestionó la referencia histórica de Sturzenegger. Señaló que la Ley Federal de Pesca 24.922 se debatió entre 1993 y 1997, durante el gobierno de Carlos Menem.

El Congreso la sancionó tras un trabajo de más de tres años en comisiones y con el consenso de los bloques legislativos. "Más democracia, imposible", afirmó el empresario.

"Por lo tanto tratar de vincular al sector con gobiernos de facto parece tendencioso y de mal gusto además", agregó Boiero.

La norma vigente fue sancionada en 1997 y publicada en enero de 1998. Su artículo 72 derogó, entre otras disposiciones, la Ley 17.500. Esa norma había sido dictada en octubre de 1967 durante el gobierno de Onganía y publicada bajo el título Ley de Pesca.

En cuanto al pago por el recurso, el artículo 29 de la Ley Federal de Pesca establece un derecho único de extracción por especie y modalidad de pesca. El valor lo fija el Consejo Federal Pesquero.

Ese canon se cobra por la extracción y es un concepto distinto de los derechos de exportación que mencionaron los empresarios. La propuesta que recordó Sturzenegger apuntaba a cambiar la forma de asignar las cuotas de captura al vencimiento de las concesiones.

Varias de las objeciones del ministro ya habían sido abordadas por la industria pesquera y naval en un video que difundió Intercámaras. Allí, las entidades cuestionaron la comparación entre el canon pesquero y las regalías petroleras.

También defendieron el régimen de permisos y cuotas. Y respondieron a las críticas sobre la competencia en el sector y la licitación de las capturas.