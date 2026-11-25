El secretariado nacional de la Asociación Bancaria (AB) anunció un cese de actividades en el Banco Santander, en rechazo a lo que consideran como un "plan de ajuste" con despidos y cierre de sucursales, como así también denunció el "incumplimiento" del convenio colectivo de trabajo 18/75 que rige para toda la actividad.

La medida de fuerza se cumplirá el 1 y 2 de diciembre en todo el país, durante las 3 últimas horas de atención al público y se enmarca en las protestas puntuales que encabeza la organización gremial, que hace pocos días acordó una actualización de los ingresos para el mes de noviembre que llevó el básico a casi $2.700.000.

Para el gremio, no hay respuestas a sus demandas

La Bancaria explicó que "el 18 de noviembre pasado, en la audiencia en la secretaría de Trabajo, se exhortó a las partes a mantener abiertos los canales de diálogo y a extremar los esfuerzos para encontrar una solución" y apuntó que "hemos manifestado nuestra voluntad de seguir dialogando a la espera de respuestas concretas".

Sin embargo, a través de un documento, señaló que "el Santander hizo lo contrario: sigue con los despidos y con el cierre de sucursales, como ocurre ahora con la de Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba, entre otros", subrayando que la huelga convocada es "ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la entidad".

El gremio que lidera Sergio Palazzo consideró que "a los despidos encubiertos y a los cierres se suman los incumplimientos del convenio colectivo, la tercerización de servicios, el incorrecto encuadramiento convencional y la exigencia de metas comerciales inalcanzables", advirtiendo que "eso representa el modelo de una empresa que descarga su ajuste sobre las trabajadoras y los trabajadores".

Un conflicto que viene de larga data

El conflicto en el Santander no es nuevo. Después de una serie de protestas que incluyó hasta una movilización a la embajada de España, para reclamar una intervención directa de la casa matriz, las negociaciones parecían encarrilarse. Sin embargo, ahora vuelven con más potencia y no se descarta que se anuncie en breve la profundización del plan de lucha.

La Bancaria también denunció "el avasallamiento de la representación gremial y la intromisión del banco en el proceso electoral de nuestra organización, con trabas a la participación de las y los representantes de los trabajadores de la entidad", afirmando que "es una vulneración abierta de la libertad sindical y de la autonomía de nuestro sindicato".

Sobre el cese de actividades que cumplirán el 1 y 2 de diciembre, durante las tres últimas horas de atención al público, el sindicato manifestó que "lo hacemos ante la intransigencia de una patronal insensible, que frente a su falta de políticas comerciales inteligentes solo sabe responder con ajuste permanente".

Asimismo, declaró que "estas medidas son en defensa de los puestos de trabajo, de los derechos convencionales y de la plena vigencia de la libertad sindical. Hacemos responsable a las autoridades del Banco Santander de la continuidad y profundización de este conflicto, y de las consecuencias que puedan derivarse de las medidas dispuestas".

Cuáles son los argumentos del Santander

En tanto, las autoridades del Santander sostienen que "estamos evolucionando nuestro modelo de atención para acompañar cómo hoy las personas se vinculan con la banca: actualmente, el 90% de las transacciones se realizan de manera digital" y revelaron que "en ese contexto, la app Santander se posiciona entre las aplicaciones financieras más valoradas del mercado, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo un 30%, año a año".

Plantearon que "esta evolución se apoya en una inversión de u$s230 millones prevista para este año, destinada a seguir llevando innovación y tecnología a nuestra app, para que el banco esté disponible en el celular de cada cliente, combinando disponibilidad digital 24/7 con atención humana especializada cuando realmente agrega valor".

La entidad crediticia indicó que "los clientes podrán seguir operando de varias maneras, incluso con más flexibilidad que hoy. Por un lado, a través de la app Santander, que permite hacer prácticamente todas las gestiones de forma digital, sin filas y en cualquier momento del día" e indicó que "desde hace años contamos con corresponsalías, que son puntos físicos de atención con los que el banco tiene acuerdos comerciales y donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla".