Un informe advierte que el efecto sobre los precios no terminará cuando se enfríe el Pacífico. Los futuros del cacao ya acumulan una suba del 40%

Cacao, arroz, azúcar y café son los más vulnerables. Argentina verá beneficios en el campo, pero precios más altos para el consumidor.

El fenómeno climático El Niño no solo cambia el clima: también empezó a mover los precios en los mercados de materias primas. Y, según un nuevo análisis de JPMorgan, su efecto sobre los alimentos podría sentirse hasta bien entrado 2027, incluso después de que el calentamiento del océano Pacífico comience a ceder.

La advertencia es de Sarah Kapnick, directora global de Asesoría Climática del banco y ex científica jefe de la agencia oceánica y atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Forma parte del informe The Long Tail of El Niño: What to Watch in 2027, publicado recientemente, en noviembre de 2026. Kapnick anticipa que el impacto será inflacionario.

Por qué el efecto dura más que el fenómeno

En su texto, Kapnick explica que el océano funciona como una gigantesca batería de calor: aunque el Pacífico pase de El Niño a La Niña a mitad de 2027, lo que tampoco puede ser confirmado aún, el calor que ya liberó a la atmósfera tarda más en disiparse.

Además, el segundo año de un episodio suele ser el más caluroso del planeta. Y el punto de partida ya es extremo: los científicos prevén que 2026 sea el año más cálido registrado de la Historia, y que 2027 lo supere.

Los cuatro productos bajo presión

Los futuros son contratos que fijan hoy el precio de entregas futuras. Reflejan expectativas del mercado, no lo que se paga hoy en la góndola. Desde que se declaró El Niño en junio de 2026, los futuros de cuatro alimentos acumulan estas subas:

Cacao: 40%

Arroz: 37%

Azúcar: 25%

Café: 17%

Según el informe de Kapnick, el cacao y el café son especialmente vulnerables porque se cultivan en regiones tropicales y necesitan rangos muy específicos de temperatura y lluvias.

Un Niño intenso elevó en el pasado hasta 9% los precios mundiales de los alimentos básicos, con un pico unos 16 meses después de su inicio. JPMorgan advierte que las proyecciones actuales podrían no reflejar un riesgo muy concreto: que el calor extremo del próximo verano en el hemisferio norte recorte todavía más la oferta.

Cómo impactará en Argentina

Para el país, el fenómeno no es solo una mala noticia. Citi y UBS anticiparon que las lluvias podrían beneficiar al campo argentino y mejorar las cosechas de soja y maíz. Pero para el consumidor la ecuación es distinta: el traslado de los precios internacionales a los locales no es automático y depende de costos, tipo de cambio y de cada cadena de producción.

El contexto interno tampoco ayuda. En octubre, iProfesional señaló que los alimentos acumulaban varias semanas consecutivas de subas por encima del índice general, según un relevamiento de la consultora LCG, con el Súper Niño como un factor más de riesgo.