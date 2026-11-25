Despegar lanzó promociones con financiación de hasta 15 cuotas sin interés en destinos nacionales y 6 cuotas para viajes internacionales

Incluye descuentos hasta 20% en Caribe, 15% en Brasil y otros destinos.

Ofrece cuotas sin interés accesibles (ej. Bariloche) y la opción de pagar en dólares.

Planificar las vacaciones puede parecer un gasto difícil de afrontar de una sola vez. Por eso, en este Black Friday, las agencias de viajes y plataformas online ponen el foco en la financiación y los descuentos para convertir el presupuesto de un viaje en pagos mensuales.

Despegar se sumó a la edición 2026 del evento con promociones que estarán vigentes hasta el 29 de noviembre en su página web, aplicación, sucursales y canales de atención telefónica.

La propuesta combina cuotas sin interés, descuentos en destinos del exterior y beneficios para quienes buscan viajar dentro de la Argentina. Además, la compañía destaca una alternativa para organizar el presupuesto: la posibilidad de pagar directamente en dólares con tarjeta de crédito, una modalidad que presenta como exclusiva en el mercado local.

Cuánto cuesta una cuota para viajar a Bariloche o Florianópolis

Uno de los ejes de la campaña de Despegar es comparar el valor de una cuota de vacaciones con gastos habituales, como comprar helado o salir a cenar.

La empresa toma como referencia un paquete a Bariloche que incluye vuelo y tres noches de alojamiento. El precio informado parte de $384.000 finales por persona, en base doble.

Con una financiación de 12 cuotas sin interés, el valor mensual queda en $32.000 por persona, un monto que la compañía compara con el precio de un kilo de helado artesanal en la Ciudad de Buenos Aires.

Otra de las alternativas es un paquete de seis días a Florianópolis, con vuelo y alojamiento. Según los valores comunicados por la empresa, se puede financiar en seis cuotas de $90.000, equivalentes a $540.000 en total. Despegar compara ese pago mensual con una salida a cenar pizza para dos personas en CABA.

Los precios son referencias informadas por la compañía y pueden variar según la fecha de viaje, la disponibilidad, el alojamiento y las condiciones de cada producto.

Hasta 15 cuotas sin interés para viajar por Argentina

La financiación es uno de los principales atractivos de la campaña. Para los viajes nacionales, Despegar ofrece distintas alternativas según el banco y la tarjeta utilizada.

Entre las opciones anunciadas se encuentran:

Hasta 15 cuotas sin interés con tarjeta Despegar ICBC, en productos nacionales seleccionados y durante fechas específicas.

Hasta 12 cuotas sin interés con ICBC.

Hasta 9 cuotas sin interés con Banco Macro y Comafi, según el producto.

Hasta 6 cuotas sin interés con BBVA, Naranja X y bancos provinciales, en productos nacionales seleccionados.

La oferta puede variar según el tipo de viaje, la tarjeta y el período de compra. Por eso, antes de cerrar la operación, es importante revisar cuántas cuotas se aplican al producto elegido y si la promoción tiene restricciones.

Viajes internacionales en 6 cuotas y pago en dólares

Para quienes buscan viajar al exterior, la plataforma ofrece hasta seis cuotas sin interés en vuelos, hoteles y paquetes internacionales.

La promoción está sujeta a condiciones de fecha: aplica para viajes desde mayo de 2027 y requiere completar el pago total al menos siete días antes de la salida.

Despegar también destaca la posibilidad de pagar directamente en dólares con tarjeta de crédito. Según la empresa, esta modalidad permite elegir la moneda de la operación y organizar el presupuesto de acuerdo con las preferencias del viajero.

La compañía permite combinar distintos medios de pago dentro de una misma compra, aunque cada transacción debe realizarse exclusivamente en pesos o en dólares, sin mezclar ambas monedas en una misma operación.

Descuentos en Brasil, el Caribe y otros destinos

Además de las cuotas, el Black Friday incluye descuentos y cupones para determinados destinos y proveedores.

Entre las promociones comunicadas por Despegar se destacan:

Hasta 20% de descuento en paquetes al Caribe, con un tope de u$s250.

Hasta 15% de descuento en paquetes y vuelos hacia Brasil y Sudamérica, con aerolíneas seleccionadas.

Beneficios en cadenas hoteleras all inclusive, como RIU.

Hasta 25% de descuento en alquiler de autos en destinos seleccionados, con un tope de u$s70.

Hasta 15% de descuento en paquetes nacionales comprando desde la aplicación móvil.

En la página oficial también se publican promociones específicas, como un cupón de 15% de descuento para vuelos y paquetes con Sky Airline, sujeto a un tope de US$150, y una oferta de 25% en alquiler de autos con Avis, con un máximo de US$70.

Los cupones pueden tener límites de disponibilidad, destinos determinados y condiciones de acumulación. En algunos casos, el descuento se aplica ingresando un código promocional durante el proceso de compra.

Por qué conviene comparar un paquete antes de comprar

Despegar recomienda optar por paquetes turísticos que combinan vuelo, alojamiento y otros servicios, y sostiene que pueden generar ahorros de hasta 30% frente a la compra de cada componente por separado.

La conveniencia depende del destino, la fecha y los servicios incluidos. Por eso, antes de elegir una oferta, es recomendable comparar el precio final del paquete con el costo de reservar vuelo y hotel de manera independiente.

También conviene verificar qué incluye la tarifa, las condiciones de equipaje, las políticas de cambio y cancelación, y si los impuestos y cargos están contemplados en el valor publicado.

Las promociones de Black Friday estarán disponibles hasta el 29 de noviembre de 2026, aunque algunas pueden finalizar antes si se agota el cupo previsto por la empresa.