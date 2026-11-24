Agencias y plataformas lanzan descuentos, cuotas y paquetes para 2027. Qué promociones hay, cuánto cuestan y cuáles sirven para enero y febrero

El Black Friday 2026 tendrá promociones para quienes quieran organizar sus vacaciones para el 2027. Agencias de viajes y plataformas de turismo preparan descuentos en paquetes, hoteles, vuelos y cruceros, además de alternativas de financiación para compras en pesos.

Sin embargo, no todas las ofertas apuntan a los mismos meses ni tienen las mismas condiciones. Algunas se enfocan en el verano, es decir, durante enero y febrero, mientras que otras abarcan fechas menos turísticas como marzo y mayo. Es importante tener en cuenta no solo los descuentos directos, sino también los cupones con topes y las cuotas sin interés.

Viajes Naranja X ofrece cuotas y descuentos para destinos nacionales e internacionales

Una de las campañas con mayor variedad de beneficios es la de Viajes Naranja X, que estará vigente para compras entre el 23 y el 29 de noviembre. La plataforma ofrece hasta 18 cuotas sin interés en hoteles, paquetes, actividades y alquiler de autos seleccionados dentro de Argentina. Para vuelos nacionales seleccionados, el beneficio llega a 14 cuotas sin interés.

La propuesta también contempla descuentos en destinos internacionales. Entre ellos, ofrece hasta 30% de descuento en paquetes seleccionados a Foz de Iguazú, con un tope de $400.000 y un cupo de 12 cupones. Para hoteles de ese destino, el descuento alcanza el 30%, con un límite de $170.000 y 19 cupones disponibles.

Además, la campaña incluye descuentos de hasta 65% en hoteles y paquetes seleccionados del Caribe, hasta 60% en alojamientos de Brasil y hasta 50% en hoteles de Argentina.

Entre las opciones para viajar durante el verano, la plataforma también muestra vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires a Salta por $160.547, con salida el 9 de febrero y regreso el 27 de febrero de 2027, operados por Aerolíneas Argentinas. Es importante tener en cuenta que precio mencionado es una tarifa de referencia y tiene que verificarse durante el proceso de compra.

Asimismo, es importante tener en cuenta que los paquetes se cotizan por persona en base doble, los descuentos tienen cupos limitados y las tarifas promocionales no admiten cambios de fecha ni son reembolsables. Las cuotas sin interés para los productos nacionales seleccionados requieren pagar con Tarjeta Naranja.

Despegar ofrece cupones para viajar a Brasil

Despegar también tiene promociones con vencimiento el 29 de noviembre. Una de ellas ofrece hasta 20% de descuento en vuelos y paquetes a Foz de Iguazú, con un tope de u$s125. Para acceder al beneficio hay que ingresar el código MSIGUAZU26 al realizar la compra.

Otra alternativa alcanza al hotel Porto da Ilha, en Florianópolis. En ese caso, el cupón MSPORTOILHA26 permite obtener hasta 15% de descuento en hoteles y paquetes, con un tope de u$s100.

Viaticum ofrece descuentos en cruceros para enero y febrero

Entre las alternativas para viajar durante el verano también aparecen las promociones de Viaticum Travel. Su Black Week contempla descuentos de hasta 20% en paquetes seleccionados y estará vigente hasta el 30 de noviembre o hasta agotar los cupos disponibles.

Dentro de las propuestas para los primeros meses de 2027, la agencia publica un crucero de siete noches por Turks & Caicos a bordo del Costa Fascinosa, con salidas el 24 de enero y el 7 de febrero, desde 755 dólares por persona. También ofrece un viaje de diez noches en el Costa Serena durante febrero, desde u$s1.340 por persona.

Los valores publicados corresponden a tarifas con base doble, expresadas en dólares y sujeta a cambios y modificaciones. Asimismo, la empresa advierte que pueden no incluye impuestos, tasas y percepciones, por lo que el importe definitivo debe solicitarse al momento de cotizar.

Para viajes entre marzo y mayo, la empresa ofrece paquetes para Brasil, México y el Caribe con descuentos de hasta 20%.

Almundo anuncia promociones durante seis días

Almundo anunció una Black Week entre el 24 y el 29 de noviembre, tanto en su página web como en su red de más de 185 locales físicos. La campaña contempla beneficios en vuelos, hoteles, paquetes y circuitos internacionales.

Entre los descuentos anunciados se encuentran u$s500 de regalo en circuitos internacionales, hasta 200 dólares en paquetes y hasta u$s130 en hoteles internacionales. También informó un 20% de descuento en asistencia al viajero.

Qué revisar antes de reservar un viaje con descuento

Antes de aprovechar una promoción, es conveniente comprobar qué incluye el precio como pasajes, alojamiento, traslados, equipaje y asistencia al viajero. También hay que revisar si el importe contempla impuestos, tasas y percepciones, especialmente en las propuestas en dólares.

El transporte también puede modificar el presupuesto. Por ejemplo, quienes eligen Brasil, viajar en micro durante el verano 2027 puede ser una alternativa frente a los pasajes aéreos, aunque implica trayectos de entre 27 y 44 horas, según el destino

Otro punto importante son las condiciones de cancelación y modificación. Algunas tarifas promocionales no permiten cambios ni devoluciones, mientras que otras tienen cupos limitados o descuentos sujetos a un tope máximo.

Por último, se debe comparar el precio final de una misma fecha y destino con otras empresas para determinar si el descuento representa un ahorro concreto.