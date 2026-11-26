El mercado podría recibir este jueves, después de tantas malas noticias, una buena: el principio del fin de las PASO. El Senado debatirá el proyecto para suspender las elecciones primarias de 2027 y, según trascendidos, el oficialismo cuenta con los votos para aprobarlo y pasarlo a Diputados, donde tiene mayor apoyo. La iniciativa es muy bien vista por el mercado: asume que le quita una herramienta a la oposición para fortalecerse, lo que jugaría a favor de la reelección de Javier Milei. Pero los operadores no muestran mucho optimismo y descartan un rally de activos o cambio de tendencia.

Si bien podría incentivar un rebote en acciones y bonos en dólares por mejoras en las expectativas electorales, a corto plazo el mercado le asigna más peso al clima internacional, que sigue muy volátil, y a señales más contundentes que apunten a una recuperación en el apoyo social hacia Milei, como crecimiento en la actividad económica, empleo y consumo. Además, es posible que parte de la eventual suspensión de las PASO ya esté incorporada en los precios de los activos.

La iniciativa llega en momentos de tensión y pesimismo en el mercado local:

Merval: u$s1.300 (índice anterior)

(índice anterior) Riesgo país: 1.060 puntos

Dólar oficial mayorista: $1.604

Dólar MEP y CCL: $1.670 y $1.780

Brecha oficial-CCL: 11%

De todas maneras, la reacción del mercado, de darse, no se reflejaría del todo de manera inmediata: este jueves es feriado en Estados Unidos, por lo que no habrá operaciones en Wall Street, y la jornada del viernes en esa plaza será con horario reducido. La parálisis de aquel mercado y posterior jornada limitada se reflejará en una baja contundente del volumen operado en la plaza local. A partir del próximo lunes, cuando se retome la operatoria por completo, se podrá observar con mayor claridad la reacción de los inversores.

El mercado celebraría la suspensión de las PASO, pero reclama señales más contundentes

"Una eventual suspensión de las PASO podría generar una reacción inicial positiva en el mercado. Podría interpretarse como una señal favorable en términos de previsibilidad política, al despejar parcialmente el calendario electoral y reducir una fuente de incertidumbre en el corto plazo. No necesariamente esperamos un rebote fuerte o generalizado, pero sí podría contribuir a mejorar el humor del mercado y darle algo de aire a activos que vienen deteriorados, en un contexto de expectativas golpeadas respecto al futuro político y económico", afirma Gustavo Araujo, líder de research de Criteria.

Andrés Azicri, presidente de Vector Investments, coincide en que la suspensión de las PASO sería una noticia favorable en pro de la reelección de Milei. Pero afirma que, más allá del kirchnerismo, que "inevitablemente remite a un pasado nefasto para los mercados", para obtener calma, en un contexto internacional complejo, se necesita empezar a percibir que Milei conserva la gobernabilidad y tiene apoyo para aprobar leyes y reformas estructurales que permitan fortalecer la confianza.

Para los analistas de Mills Capital, una eventual suspensión de las PASO de 2027 podría generar una reacción favorable de corto plazo en las acciones y bonos soberanos en dólares y, por consiguiente, en el riesgo país. El movimiento se daría en la medida en que los inversores interpreten que la suspensión ayudará a reducir la incertidumbre asociada al calendario electoral. Pero resaltan que la magnitud de la eventual reacción también dependerá de cuánto de la expectativa ya esté incorporada en los precios de los activos.

"Los fundamentos económicos y financieros seguirán teniendo un peso relevante en la valuación de los activos. En el caso de los bonos en dólares, siguen siendo determinantes las definiciones sobre el financiamiento de vencimientos en 2027 y la acumulación de reservas. Por otro lado, independientemente de la realización de las PASO, el mercado seguirá evaluando también lo que reflejen las encuestas, la definición de las candidaturas y las señales de los espacios políticos respecto a la previsibilidad de las políticas económicas más allá de los ciclos electorales", agregan.

A la espera de mejores datos económicos y mejora del clima internacional

Diego Martínez Burzaco, country manager en Inviu, estima que, más que la suspensión de las PASO, los inversores necesitan calma en los mercados globales y mejoras en los datos económicos locales, los cuales impulsarían el apoyo social a Milei y, por consiguiente, tendría más chances de ser reelegido. Cree que todo lo demás son especulaciones de corto plazo vinculadas a posibles estrategias políticas. La mejor noticia para el mercado, sostiene, sería un cambio de tendencia positivo en la actividad económica tras el reciente ingreso a una recesión técnica.

"El mercado está priceando un escenario de continuidad o no de Milei. A diez meses de las elecciones, la expectativa luce negativa. Una suspensión de las PASO ayudaría a mejorar el humor, pero la clave está en la actividad económica: que repunten los sectores que no están traccionando, como construcción, manufacturas y comercio. Es clave porque son rubros que no la están pasando bien y necesitan percibir una mejora en el bolsillo. Esto ayudaría a bajar la espuma del pesimismo", agrega Juan Diedrichs, asesor de inversiones en Latin Securities.

Gustavo Neffa, director de Research for Traders, resalta que la expectativa respecto a la suspensión de las PASO es positiva para el mercado, ya que es favorable para Milei. En un comienzo, destaca, la especulación era que se mantuvieran las PASO con acuerdos políticos a favor del Gobierno, lo cual fue mal visto por el mercado. Ahora, en principio, el oficialismo estaría en condiciones de aprobar en el Senado la suspensión de estos comicios, aunque la votación todavía no está completamente asegurada. Se necesita la mayoría absoluta de los 72 senadores. Es decir, como mínimo, 37 votos. La estimación es que ya cuenta con 38 votos.