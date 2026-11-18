El oficialismo consiguió las firmas que le faltaban para el dictamen y avanza la reforma. Sin colectoras, veda reducida y más cambios

El proyecto de reforma electoral cuyo punto clave para el gobierno de Javier Milei es la suspensión de las PASO entró en la recta final en el Senado, donde el oficialismo hizo varios cambios al texto para cerrar el acuerdo con los aliados y consiguió este miércoles por la noche las últimas firmas para el dictamen, con el objetivo de votarlo en el recinto la próxima semana.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Agustín Coto (LLA) tuvo su última reunión este miércoles y allí la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, informó la decisión de sacar del proyecto el sistema de las listas colectoras o "de ahdesión", un mecanismo que pretendían reinstaurar en acuerdo con gobernadores de la UCR.

Fue la modificación más importante porque, como anticipó iProfesional, la incorporación de las listas colectoras generaba ruido entre los distintos bloques dialoguistas cuyo apoyo necesita LLA. Por caso, el PRO no apoyaba ese punto y tampoco algunos sectores provinciales, lo que complicaba las cuentas tanto para la firma del dictamen como para la votación en el recinto.

Con ese giro, el oficialismo logró el dictamen. En un principio, tanto Bullrich como Coto hicieron saber que tenían 10 firmas aseguradas sobre los 19 integrantes de la comisión. Sin embargo, varias horas después de concluido el debate los libertarios habían conseguido 8. Recién al caer la noche, pudieron conseguir las dos restantes.

Las últimas firmas que consiguió el oficialismo fueron las de la cordobesa Alejandra Vigo, el correntino Carlos "Camau" Espínola y el radical catamarqueño Flavio Fama, quienes firmaron en disidencia y completaron las 11 firmas del dictamen.

Marcha atrás con colectoras y más cambios: ¿qué modifica el Gobierno para aprobar la suspensión de las PASO?

Si bien el Gobierno estaba confiado en tener más de los 37 votos necesarios para suspender las PASO, había distintos puntos del proyecto de reforma electoral que no convencían a todos y el riesgo para LLA era sufrir un desguace del texto en el recinto, como le ocurrió con otras iniciativas. O peor, que se vayera el acuerdo principal en torno a las primarias.

Esa fue una de las razones por las cuales dio marcha atrás con la reinstauración de las listas colectoras que, según fuentes del oficialismo, habían sido un pedido de los gobernadores radicales pero no reunían consenso suficiente. Sin embargo, LLA introdujo más modificaciones para solidifcar el acuerdo.

Uno de los cambios más importantes -en este caso para los votantes- es que cuando las elecciones en una provincia se realicen el mismo día que las nacionales, los cargos locales podrán votarse mediante boleta única, algo que hasta ahora estaba prohibido. No será obligatorio, pero la provincia tendrá esta opción cuando los comicios sean simultánteos.

Otra modificación es la reducción al 50% de la publicidad electoral en radio y televisión financiada por el Estado, que el proyecto original eliminaba por completo. El objetivo es "generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas", explicò Bullrich. Atendió con ello uno de los planteos que hicieron aliados y opositores.

Además, se propone modificar el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales y permitir que la publicidad electoral pueda seguir "incluso por fuera del plazo previsto" hoy en el Código Electoral. Es decir, cambiará la veda electoral como se la conoce hoy. Bullrich señaló que la prohibición de comercios y eventos por motivo de las elecciones "responde a un tipo de sociedad que ya no existe".

Por otro lado, el debate entre los candidatos presidenciales dejará de ser obligatorio para las generales y quedará únicamente para los casos en los que haya balotaje. Su organización quedará a cargo de la Cámara Nacional Electoral.

En relación con la elección de los parlamentarios del Mercosur, la senadora explicó que la propuesta para el dictamen establece que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. En tanto, los 19 representantes correspondientes al distrito único serían elegidos 12 por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

¿Cómo es la compleja negociación del Gobierno par aprobar la reforma electoral?

El oficialismo tiene los votos para aprobar la suspensión de las PASO, que es el punto central de la reforma electoral para Milei. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, negocia hace meses con los gobernadores y siempre afirmó que los tenía. Bullrich no estaba tan segura pero se convenció luego de que el PRO, buena parte de la UCR y la cordobesa Alejandra Vigo -esposa del exgobernador Juan Schiaretti- adelantaran su apoyo.

Pero el problema pasaron a ser las listas colectoras. El Gobierno propuso restituir ese mecanismo -prohibido desde 2019- para que los gobernadores pudieran eventualmente "colgar" listas de diputados y senadores nacionales de la candidatura presidencial de Milei, quien a su vez llevaría dos nóminas: una proopia y una aliada. Fuentes del oficialismo afirmaron que había sido un pedido de los gobernadores radicales, con el mendocino Alfredo Cornejo a la cabeza.

Con el correr de las horas, la polémica por este mecanismo fue creciendo, con distintas aristas. Además de las acusaciones a Milei de recurrir a viejas mañas de la "casta" que supuestamente vino a combatir, hubo advertencias sobre la posible inconstitucionalidad de la medida respecto de la elección de senadores, porque existía la posibilidad de que los tres de representantes de una provincia respondieran a una misma alianza.

"Molestó mucho que esto se le endilgara a Cornejo", aseguró una fuente de la UCR a iProfesional. En el radicalismo incluso deslizaron que en realidad fue una proopuesta del Gobierno y que los jefes provinciales la apoyaron, pero no la reclamaron como condición.

En ese marco, el tema de las colectoras perdió peso. Dos fuentes importantes del bloque de la UCR señalaron que además se "empezó a avanzar en los acuerdos políticos para el armado electoral" entre La Libertad Avanza y los gobernadores, algo que también ayudó a acercar posiciones para el proyecto de reforma electoral.

Santilli trabaja en esos acuerdos. También Eduardo "Lule" Menem, aunque con menor intensidad. Según distintas fuentes del oficialismo, los Menem prefieren llevar candidatos propios de LLA en las provincias y no despejarles el terreno a los gobernadores para que reelijan o pongan a sus delfines, como conversan con Santilli.

El Gobierno se encamina a aprobar la suspensión de las PASO

Lo concreto es que con estos cambios Milei tiene el camino bastante despejado para aprobar la suspensión de las PASO, que considera una pieza clave para la campaña por su reelección porque, según evalúan en la Casa Rosada, sin primarias será más complicado para la oposición resolver sus internas y se quitaría una instancia electoral que puede disparar el precio del dólar si el resultado no es favorable al oficialismo.

"Hoy tenemos más o menos 40 votos para suspender las PASO", aseguran en LLA. Si los cambios anunciados por Bullrich reúnen el consenso esperado, todo el proyecto de reforma electoral se aprobaría con ese número y el riesgo de que algún capítulo salga rechazado se reduciría.

La Libertad Avanza tiene 21 votos propios en el recinto y necesita al menos 16 más para alcanzar la mayoría absoluta de 37 que requieren las leyes electorales. Durante los últimos meses, Santilli consiguió el respaldo de varios gobernadores que manejan senadores.

Rolando Figueroa (Neuquén) fue uno de los primeros en confirmar su apoyo y el Gobierno confía en contar también con el respaldo de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y de Ignacio Torres (Chubut), quien parrticipó de la reunión de la mesa ejecutiva del PRO donde se decidió finalmente acompañar la suspensión de las PASO.

Con esos gobernadores, los tres votos del PRO, el senador correntino Carlos "Camau" Espínola -que no tiene jefe político directo y es un aliado de LLA- y la cordobesa Vigo, el oficialismo alcanza 31 votos a favor de suspender las PASO. En tanto, dos senadores de la UCR aseguraron a iProfesional que, por ahora, los 10 integrantes de la bancada radical están para votar a favor.

De esta forma, el gobierno de Javier Milei está muy cerca de lograr su objetivo. La sesión se prevé para el jueves 26 de noviembre, un día después de que Santilli asista al Senado a dar su informe de gestión. Si se aprueba, la reforma electoral deberá pasar luego por la Cámara de Diputados. El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tener tiempo de sancionar la ley antes de que termine diciembre.