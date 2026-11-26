La inflación esperada bajó al 29,7% anual en noviembre, con una menor brecha entre hogares de distintos ingresos, según la Universidad Di Tella

La inflación esperada en Argentina mostró una fuerte corrección en noviembre. Después del repunte registrado en octubre, los encuestados volvieron a proyectar una suba de precios inferior al 30% para los próximos 12 meses, según la encuesta de expectativas de la Universidad Torcuato Di Tella.

La inflación esperada bajó en noviembre y marcó un promedio anual del 29,7%

El promedio para los próximos 12 meses quedó en el 29,7%, frente al 35,9% del relevamiento anterior. La nueva estimación también dejó atrás el nivel de octubre y se ubicó prácticamente en línea con el 29,8% que se había registrado en septiembre.

El informe escribió este movimiento al señalar que "la inflación esperada de noviembre es similar a la de septiembre, revirtiendo el aumento del mes pasado".

La baja no se limitó a una zona del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la previsión retrocedió 12 puntos, desde el 41,2% hasta el 29,2%. El Gran Buenos Aires también registró una corrección, aunque más moderada: pasó del 37,6% al 31,8%. En el Interior, por su parte, el indicador terminó noviembre en el 28,8%, luego de marcar 34% en octubre.

La brecha de expectativas entre hogares de distintos ingresos se redujo

Otro cambio relevante apareció al comparar las respuestas según el nivel de ingresos. En octubre, los hogares de menores recursos anticipaban una inflación del 38,3% para los siguientes 12 meses; en noviembre, esa estimación descendió al 30,2%.

La previsión de las familias con mayores ingresos también se ajustó a la baja: pasó del 34,9% al 29,5%. La diferencia entre ambos grupos, que un mes antes era de 3,4 puntos porcentuales, quedó reducida a 0,7 puntos. De esta manera, las proyecciones de los dos segmentos convergieron durante noviembre.

La inflación mensual esperada tuvo un leve incremento

El comportamiento fue diferente cuando la consulta se concentró en el plazo inmediato. Para los próximos 30 días, los encuestados calcularon una inflación promedio del 3,45%, apenas por encima del 3,39% estimado en octubre.

La encuesta también midió el grado de coincidencia entre las respuestas. El 25% de las estimaciones más bajas se ubicó en torno al 20%, mientras que el percentil 75 llegó al 40%. La distancia entre esos extremos —conocida como rango intercuartil— permaneció en 20 puntos porcentuales.

Sobre el significado de esa medida, el reporte precisó: "A la diferencia entre ambos percentiles se la conoce como rango intercuartil y es una medida de la variabilidad de las opiniones. Si el rango se expande, quiere decir que hay más variabilidad; si se reduce, menos".

En noviembre, ese indicador no mostró cambios, por lo que la dispersión de las expectativas se mantuvo estable pese a la caída del promedio anual.

El dólar y el riesgo de un nuevo traslado a los precios

La evolución del tipo de cambio es otro de los factores que el mercado sigue de cerca para anticipar qué puede pasar con la inflación en los próximos meses. Durante noviembre, el dólar mayorista acumuló un incremento del 4,5%, un avance que duplicó ampliamente la inflación mensual que los analistas esperaban para ese período.

La diferencia volvió a instalar el interrogante sobre cuánto de esa suba podría trasladarse a los precios de productos y servicios. En ese contexto, la suba del dólar y su posible impacto en los precios volvió a ocupar un lugar central en las proyecciones del mercado.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado a partir de las proyecciones de 45 economistas, la inflación de noviembre se estimaba en el 1,7%. El dato contrastaba con el movimiento del dólar, que avanzaba a un ritmo considerablemente mayor. En octubre, en tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 2,2%. En octubre, en tanto, el Índice de Precios al Consumidor se aceleró al 2,2%.

Sin embargo, los especialistas no anticipaban que el movimiento cambiario provocara automáticamente una aceleración de la inflación. Uno de los argumentos centrales es la debilidad que todavía muestra el consumo, un escenario que limita la posibilidad de que las empresas trasladen todos sus mayores costos a los precios finales.

Fernando Baer, economista jefe de Quantum, sostuvo que el avance del dólar seguramente tendrá algún efecto sobre los precios, aunque aclaró que el alcance del traslado dependerá de la capacidad de la economía para absorber los aumentos. La actividad muestra señales de recuperación, pero también cierta fatiga, lo que condiciona las decisiones de las empresas.

Una mirada similar planteó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores. Según explicó, después de una primera reacción de los comercios, que pueden remarcar para cubrirse ante una suba cambiaria, aparecen promociones, descuentos bancarios y ofertas comerciales para sostener las ventas. Esa dinámica puede moderar el impacto inicial sobre los consumidores.

Isaías Marini, economista de ONE618, también consideró que el traslado podría ser acotado. El especialista recordó que otros episodios recientes de subas del tipo de cambio nominal tuvieron un efecto limitado sobre la inflación y señaló que el estancamiento del consumo interno dificulta que las empresas convaliden aumentos generalizados.

Cuánto podría sumar el dólar a la inflación de diciembre

Las estimaciones relevadas por iProfesional apuntaban a un efecto adicional de entre 10 y 20 puntos básicos sobre la inflación de diciembre como consecuencia del último movimiento cambiario. Marini explicó que ese impacto sería compatible con una aceleración moderada, aunque podría modificar las previsiones que manejaba el mercado.

Antes de la reciente suba del dólar, el REM contemplaba una inflación del 1,8% para diciembre. Con el nuevo escenario, esa proyección podía acercarse al 2%. Se trata de una estimación y no de un resultado confirmado: su evolución dependerá de la trayectoria que siga el tipo de cambio y de la respuesta de los distintos sectores.

El comportamiento del dólar también debe analizarse en perspectiva. Pese al avance de noviembre, el tipo de cambio mayorista acumulaba una suba cercana al 10% en lo que iba de 2026, mientras que la inflación rondaba el 28%. Esa diferencia muestra que el incremento reciente todavía no compensaba el movimiento acumulado de los precios durante el año.

Por eso, la preocupación de los analistas no se limita a la variación de una rueda o de un mes. El punto central será determinar si el dólar mantiene una tendencia alcista durante las próximas semanas y si esa dinámica termina trasladándose a los costos de las empresas.