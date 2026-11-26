Diputados aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Qué cambia en las reservas, la emisión, las utilidades y sus autoridades.

Se limita la emisión monetaria para financiar al Tesoro y se restringen transferencias.

Se regulan estrictamente la designación de sus autoridades y la remoción de sus cargos.

El BCRA centrará su objetivo exclusivamente en preservar el valor de la moneda.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que modifica las funciones, las atribuciones y el funcionamiento de la autoridad monetaria.

El proyecto había obtenido media sanción en Diputados, pero regresó a la Cámara baja luego de que el Senado introdujera modificaciones durante su tratamiento. El principal cambio incorporado por los senadores estuvo relacionado con el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del organismo.

Los 9 cambios que se aplicarán en el Banco Central, tras la reforma

La reforma establece como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda, introduce nuevas restricciones para financiar al Tesoro y modifica las condiciones para transferir utilidades al Estado nacional.

También establece nuevas reglas para administrar las reservas internacionales, operar con instrumentos financieros y regular los sistemas de pago.

Estos son los nueve principales cambios que introduce la reforma del Banco Central.

1. El Banco Central tendrá un único objetivo: preservar el valor de la moneda

Uno de los cambios centrales de la reforma es la modificación del artículo 1 de la Carta Orgánica del BCRA.

La nueva redacción establece que la función única, primaria y fundamental de la entidad será preservar el valor de la moneda.

De esta manera, se reemplaza el esquema incorporado en 2012, que establecía objetivos más amplios para la autoridad monetaria.

Hasta ahora, el Banco Central debía promover, en el marco de las políticas del Gobierno nacional, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Con la reforma, esos objetivos dejarán de tener el mismo reconocimiento dentro de la Carta Orgánica. El organismo concentrará sus atribuciones en la estabilidad del valor de la moneda.

Como consecuencia, el directorio dejará de tener entre sus facultades la posibilidad de orientar el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas o las economías regionales. Según los fundamentos del proyecto, esas funciones corresponden a una banca de fomento y no a un banco central.

2. Se modifican las condiciones para designar y remover a las autoridades del BCRA

La reforma establece un nuevo mecanismo para designar al presidente y a los directores del Banco Central.

El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de proponer a los integrantes del directorio, pero sus designaciones necesitarán el acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

Los funcionarios tendrán mandatos de seis años y podrán ser designados nuevamente.

También se modificó el procedimiento para removerlos. La nueva redacción establece causales específicas, como una incapacidad sobreviniente, determinadas inhabilidades o una falta grave y manifiesta, sustentada en hechos precisos e inequívocos.

El cambio surgió durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta. La iniciativa original contemplaba un mecanismo que requería la intervención del Poder Ejecutivo y el aval de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes.

Con la modificación, el Poder Ejecutivo no podrá apartar unilateralmente a las autoridades monetarias. La remoción deberá ajustarse a las causales y al procedimiento establecidos en la nueva normativa.

Además, se elimina la intervención de la comisión bicameral creada en 2010 para participar en el seguimiento de la actividad del Banco Central.

3. Se limita el financiamiento del Banco Central al Tesoro

Otro de los ejes de la reforma es restringir los mecanismos mediante los cuales el Banco Central puede financiar al Estado nacional.

La iniciativa apunta a evitar que la autoridad monetaria sea utilizada para cubrir las necesidades de financiamiento del Tesoro mediante la emisión de dinero.

El Gobierno sostiene que la asistencia monetaria al sector público constituye uno de los factores que contribuyeron a los desequilibrios monetarios y a los procesos inflacionarios de las últimas décadas.

En ese esquema, el Tesoro deberá afrontar sus necesidades de financiamiento mediante los recursos presupuestarios, la recaudación y los mecanismos de endeudamiento previstos, sin recurrir a la asistencia monetaria del BCRA en los términos que restringe la reforma.

El objetivo es separar las necesidades fiscales de las decisiones de política monetaria y limitar la utilización de la emisión como fuente de financiamiento público.

4. Cambian las reglas para los adelantos transitorios y las letras intransferibles

La reforma también introduce modificaciones en el tratamiento de las obligaciones que el Estado nacional mantiene con el Banco Central.

Uno de los instrumentos alcanzados son los adelantos transitorios, que representan una forma de asistencia financiera mediante la cual el BCRA transfiere recursos al Tesoro.

El proyecto establece que sus plazos de vencimiento se extenderán automáticamente hasta que las obligaciones sean canceladas en su totalidad.

En cuanto a las letras intransferibles, la iniciativa dispone que conservarán las condiciones y los vencimientos definidos al momento de su emisión, junto con las disposiciones que establezca cada ley de presupuesto.

Ambos instrumentos forman parte de los pasivos que el Estado nacional mantiene con la autoridad monetaria.

Mientras esas obligaciones continúen pendientes, una parte de las ganancias anuales del Banco Central deberá destinarse exclusivamente a su cancelación. El mecanismo busca avanzar en el ordenamiento del balance de la entidad.

5. El BCRA tendrá nuevas restricciones para transferir utilidades al Tesoro

La reforma modifica las condiciones bajo las cuales el Banco Central puede distribuir sus ganancias al Estado nacional, en su carácter de accionista de la entidad.

A partir de la nueva normativa, solamente podrán transferirse utilidades líquidas y realizadas. Esto significa que no podrán girarse al Tesoro resultados que respondan exclusivamente a variaciones contables.

En particular, quedarán excluidas las ganancias originadas por cambios en la cotización de las divisas o por modificaciones en el precio del oro.

Esos resultados deberán incorporarse al capital del Banco Central. En tanto, las ganancias que todavía no se hayan concretado quedarán inmovilizadas en una reserva especial hasta que efectivamente se realicen.

El objetivo es impedir que el organismo transfiera recursos al Tesoro bajo la denominación de utilidades cuando provengan únicamente de ajustes contables derivados de la variación del tipo de cambio o del precio de los activos.

6. Se fija un piso de reservas antes de distribuir ganancias

La reforma también establece un requisito patrimonial para habilitar transferencias de utilidades al Estado.

Antes de cualquier giro, la reserva general y las restantes reservas de resultados deberán representar, como mínimo, el 50% del capital del Banco Central.

Además, cuando se autoricen transferencias de fondos al Tesoro, esos recursos solamente podrán destinarse al pago de deuda pública.

El objetivo de este mecanismo es evitar que la entidad distribuya recursos que no representan ganancias efectivamente obtenidas y preservar una estructura patrimonial mínima antes de realizar transferencias al Estado.

7. Se declara la inembargabilidad de las reservas internacionales

Otro cambio importante alcanza a las reservas internacionales del Banco Central.

El proyecto establece expresamente que los activos que integran esas reservas serán inembargables.

La protección busca reforzar el resguardo jurídico de los recursos que administra la autoridad monetaria y que forman parte de sus activos internacionales.

La reforma también especifica cuáles son los activos que podrán utilizarse para invertir las reservas, entre ellos el oro y otros instrumentos financieros líquidos.

Hasta ahora, esta protección estaba contemplada en disposiciones de la Ley de Convertibilidad de 1991. La nueva normativa incorpora el criterio dentro del marco legal del Banco Central.

8. Se amplían las facultades para operar con títulos y otros instrumentos financieros

La iniciativa introduce modificaciones en las operaciones que puede realizar el Banco Central.

El organismo podrá negociar títulos públicos, monedas y otros instrumentos financieros para cumplir con sus objetivos monetarios, cambiarios, financieros o crediticios.

Estas operaciones deberán realizarse a valores de mercado. Cuando no exista una referencia disponible, deberán utilizarse parámetros técnicos equivalentes.

Además, la reforma habilita el uso de reservas internacionales como garantía en operaciones propias de un banco central y establece excepciones para determinados contratos financieros internacionales respecto de una limitación legal vigente.

9. El Banco Central concentrará la regulación de los sistemas de pago

Por último, la reforma introduce cambios en las facultades regulatorias del organismo.

El Banco Central concentrará la regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras.

Esto implica que la autoridad monetaria tendrá un rol central en la supervisión de las infraestructuras que permiten procesar transferencias, compensar operaciones y liquidar pagos dentro del sistema financiero.

El proyecto también elimina una norma vinculada con la intervención cambiaria y otras disposiciones que permanecían vigentes desde el régimen de convertibilidad de los años 90.

Qué busca el Gobierno con la reforma del Banco Central

El Gobierno sostiene que la modificación de la Carta Orgánica permitirá fortalecer la independencia funcional y financiera del BCRA, limitar su utilización como fuente de financiamiento del sector público y concentrar su mandato en la preservación del valor de la moneda.

En los fundamentos del proyecto, el oficialismo plantea que la multiplicidad de objetivos que tenía la entidad dificultaba evaluar su desempeño y podía generar conflictos entre las decisiones monetarias y las necesidades de financiamiento del Estado.

Con la nueva normativa, el Banco Central tendrá un mandato más acotado, mayores restricciones para transferir recursos al Tesoro y nuevas reglas para administrar sus activos y resultados.

La reforma modifica así el marco institucional que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria y establece las condiciones bajo las cuales podrá intervenir en el sistema financiero argentino.