La Cámara de Diputados aprobó la ley tras un debate breve, con los cambios que hizo el Senado. Fin de financiamiento al Tesoro y un hito para Milei

Tras varios meses de dilaciones la ley que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA) fue aprobada por la Cámara de Diputados y el presidente Javier Milei puede festejar haber logrado una de las transformaciones que planteó como parte fundamental de su gestión y haber dado una señal al mercado sobre su política monetaria.

La iniciativa se aprobó y se convirtió en ley con 141 votos a favor, 99 abstenciones y ninguno en contra, casi todas del peronismo y la Izquierda. El resultado se dio tras discursos breves, en la misma sesión donde el oficialismo buscaba la aprobación del Presupuesto 2027, entre otros temas.

El texto ya había sido votado por la Cámara baja en agosto, pero volvió desde el Senado con una modificación en los artículos que fijan las reglas para la remoción del directorio de la entidad. Además, el oficialismo trató de aprobarlo la semana pasada pero no tuvo quórum para sesionar. Esta vez las cosas salieron como esperaba.

Aunque la atención del Gobierno está en el Presupuesto y en la reforma electoral que se trataba en paralelo en el Senado, la reforma del BCRA nunca dejó de ser un tema de máximo interés para Milei, que logró finalmente consagrar en una ley la prohibición de que el Central financie al Tesoro vía emisión, un mecanismo que para él representa "el robo de la política".

Milei prometió en 2023 que "prender fuego" el Banco Central. Cerrarlo. Esa insólita idea quedó claramente de lado cuando llegó a la Presidencia. Con la sanción de la ley que reforma la carta orgánica al menos logró imponerle monetaria las reglas que se ajustan a su visión de la macroeconomía, en lo que concierne a la máima autoridad monetaria.

¿Por qué la reforma del BCRA es para Milei un logró importante de su gestión?

El Presidente mostró la importancia que le otorga a la reforma de la carta orgánica del BCRA al utilizar la cadena nacional para anunciar el envío del proyecto al Congreso. En su mensaje el Presidente señaló que el proyecto "viene poner fin a la estafa de emitir dinero para financiar a la alta política", cuya "manifestación más evidente es la tasa de inflación".

"El BCRA fue una herramienta que posibilitó el robo de la alta política", sentenció el mandatario. En efecto, la prohibición expresa para que el BCRA financie al Tesoro resume su ideología económica y también política. Así, la ley de reforma que aprobó Diputados es para Milei una bandera de su gestión y también parte de su legado.

Además, en el Ministerio de Economía que encabeza Luis "Toto" Caputo consideraban que la aprobación de la ley podía funcionar como una señal a los mercados de que la rígida política monetaria y fiscal del gobierno libertario puede consolidarse y extenderse en el tiempo.

De hecho, luego de la aprobación del Senado el mercado financiero había celebrado el avance de la iniciativa y calculado que la sanción de la ley podría fortalecer el peso. También estimaron como otro efecto posible una baja del riesgo país. Ahora, con ese índice subiendo junto con el precio del dólar, sería más importante para Caputo que esas estimaciones se cumplan.

El cambió que hizo el Senado y que Diputados avaló para no demorar más la ley

El proyecto original del Gobierno aprobado por Diputados el 27 de agosto establecía que el presidente y los directores del Banco Central serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple pero para removerlos, en cambio, exigía la aprobación de ambas Cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios.

Cuando la iniciativa llegó al Senado los bloques dialoguistas reclamaron a la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, modificarlo. Finalmente, se estableció que el mecanismo para remover a las autoridades del BCRA sea igual que para su designación: en ambos casos, la aprobación solo del Senado con una mayoría absoluta de 37 votos (la mitad más uno del pleno).

La Cámara alta aprobó la iniciativa en general con 46 votos a favor y 22 en contra -todos del peronismo- el 24 de septiembre con esa modificación, que obligó a devolver el texto a Diputados en segunda revisión.

Pero además, el cambio -que se dio puntualmente en los artículos 2 y 3- se aprobó con una mayoría de 66 votos, muy superior a los dos tercios de los senadores presentes. Fue una jugada del peronismo, que sumó sus votos con el fin de dejar blindado ese mecanismo de remoción en la Cámara de Diputados, donde LLA no llega a los dos tercios para insistir con la versión original.

Los diputados de La Libertad Avana (LLA) encabezados por Gabriel Bornoroni y coordinados por la experimentada Silvana Giudici llegaron a la sesión con la decisión de aceptar la versión modificada por el Senado, aunque tampoco parecía posible que lograran el número para revertirlo.

¿Cuáles son los puntos principales de la reforma del BCRA?

La reforma que impulsa Milei busca establecer como única función del Banco Central "preservar el valor de la moneda", tal y como establecía la carta orgánica anterior a 2012, cuando la gestión de Cristina Kirchner la modificó e incorporó otros objetivos para la entidad, vinculados a la promoción de la estabilidad financiera, del empleo y del "desarrollo económico con equidad social".

Pero la pata central del proyecto para Milei pasa por impedir que la máxima entidad monetaria pueda financie al Gobierno con emisión. La iniciativa deroga los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa al BCRA para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios.

Por otro lado, establece que la entidad no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

También propone la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.

Otro de los puntos principales es el que cambia las condiciones para la remoción del presidente y los directores de la entidad. Con el cambio que hizo el Senado, el proyecto establece que "la designación requerirá el acuerdo del Senado de la Nación por mayoría absoluta por el término de seis años y la eventual remoción deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con la previa aprobación del Senado con mayoría absoluta".