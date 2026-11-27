Claudio Zuchovicki analizó el escenario económico de cara a 2027, explicó por qué considera que algunos activos argentinos están sobrecastigados y señaló un problema de fondo que condiciona las decisiones de ahorro: la desconfianza y la falta de hábitos financieros.

Durante una entrevista con Florencia Donovan en el ciclo LA NACION +cerca, el especialista en finanzas defendió el rumbo económico del Gobierno, aunque planteó que existen aspectos de la gestión que todavía pueden discutirse. También se refirió al comportamiento del dólar, la situación de las empresas, el consumo y las oportunidades de invertir en acciones, bonos y CEDEARs en un año que estará atravesado por las elecciones.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con la valuación de los activos locales. "Estos precios de los activos argentinos me parece que están sobrecastigados", sostuvo. En esa línea, consideró que tener una participación en una compañía rentable puede funcionar como una forma de preservar el capital: "Tener parte de una empresa que gana, para mí es resguardo de valor. Una propiedad es resguardo de valor".

El problema de los argentinos para ahorrar e invertir, según Zuchovicki

Para Zuchovicki, la dificultad de los argentinos para ahorrar no se explica solamente por la falta de conocimientos financieros. A su entender, existe una cuestión cultural que influye directamente en la forma en que las personas administran sus ingresos y eligen dónde conservar sus ahorros.

"Argentina tiene un problema más serio que educación financiera. Es un tema de hábito, es un tema de cultura. Tenemos mucho miedo", afirmó.

El especialista también cuestionó la idea de que los argentinos tengan una preferencia natural por el dólar. Según su interpretación, esa conducta responde principalmente a la desconfianza hacia la moneda local. "No es que el argentino está enamorado del dólar: el argentino odia su propia moneda", expresó.

En ese contexto, planteó que las decisiones de inversión requieren analizar el escenario y evitar quedarse inmóvil por temor a equivocarse. "No tomar decisiones en el mundo de hoy, para mí es más peligroso que esperar", señaló.

También advirtió que las expectativas del mercado pueden anticipar buena parte de los movimientos de los precios. "Los mercados castigan los consensos. Si todo el mundo cree que algo va a pasar, ya pasó; no es que va a pasar: está pasando", explicó.

Qué observa en las empresas y en la economía argentina

El analista sostuvo que el escenario actual exige prestar más atención a la situación particular de cada compañía. "Es la primera vez en mucho tiempo que discuto la micro y la micro depende de cada una de las empresas", afirmó.

En esa línea, describió un contexto en el que las firmas necesitan aumentar sus ventas para compensar la reducción de los márgenes. "Ahora necesito vender y en cantidad, porque los márgenes hicieron esto [se achicaron]", resumió.

También se refirió al impacto que tuvo el cambio de precios relativos sobre los ingresos de los hogares. "Durante muchos años nos subsidiaron transporte, energía, luz (...) Nosotros, los que vivimos acá, perdimos salario real porque de nuestro ingreso usamos más en pagar servicios que antes no usábamos", sostuvo.

Al analizar las cuentas externas, Zuchovicki señaló que el superávit comercial también está vinculado con el nivel de actividad y las importaciones. "Hoy tenés un superávit generado por exportaciones y, si querés, porque se quedó la economía, por menos importaciones", explicó.

Sobre la deuda, agregó: "La Argentina está cancelando deuda, está roleando parte de la deuda".

Su mirada sobre el rumbo económico y Javier Milei

Zuchovicki manifestó su respaldo a la orientación general del programa económico, aunque diferenció esa posición de su evaluación sobre la velocidad y la implementación de las medidas.

"Yo soy de los que están a favor del rumbo. Entonces, puedo discutir algo de la velocidad y puedo discutir la forma, no el rumbo", afirmó.

De todos modos, consideró que todavía hay margen para introducir cambios, especialmente en materia tributaria. "Bajaría impuestos, urgente (...) Hay muchas cosas para mejorar, pero entendamos las restricciones que tiene cada uno antes de opinar libremente", planteó.

También se refirió al escenario político de cara a las elecciones de 2027 y sostuvo que el desempeño de la gestión será determinante para las posibilidades de continuidad del Presidente.

"El principal enemigo de Javier Milei es él mismo: si su gestión es buena, creo que va a ser reelegido. Si su gestión es mala, el problema que tenemos es una mala gestión más allá de un presidente", afirmó.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó que se atribuyan las dificultades de las empresas exclusivamente a la política. "Una empresa en serio no habla de política. Solo un prebendario te habla de política", sostuvo.

Además, defendió la actividad productiva y rechazó que determinadas inversiones deban considerarse ajenas a la generación de empleo. "El que gana en el campo e invierte en un departamento para que su hijo vaya a estudiar a Córdoba, Rosario, Mar de Plata o Buenos Aires, ¿en serio no genera laburo?", preguntó.

Las expectativas del mercado y las decisiones de inversión

El especialista también llamó a tener en cuenta cuánto de las expectativas económicas ya está incorporado en los precios de los activos. "A veces yo creo que subestimamos la cultura de la gente y mucho ya forma parte de los precios", señaló.

Su planteo apunta a que las oportunidades no dependen únicamente de anticipar qué puede ocurrir, sino también de evaluar qué expectativas ya fueron descontadas por el mercado y qué margen existe para que cambien las valuaciones.

En ese escenario, insistió en que la situación de cada empresa debe analizarse de manera individual y que los activos argentinos pueden ofrecer oportunidades si sus precios no reflejan adecuadamente su potencial. Su advertencia, al mismo tiempo, fue sobre la necesidad de superar los temores y desarrollar hábitos de ahorro e inversión más sólidos.