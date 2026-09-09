Acciones, bonos y CEDEARs recomendados para invertir en septiembre, con foco en dólar e inflación

Con un precio de dólar e inflación más controlados, analistas de la City nombran cuáles son las acciones, bonos y CEDEARs preferidos para invertir ahora

Los ahorristas están analizando en qué acciones, bonos y CEDEARs pueden invertir en septiembre, luego de haber pasado un mes en el que las cotizaciones tuvieron una baja generalizada, con desplomes que alcanzaron hasta 18% solo en agosto. Y, en un marco en que el precio de dólar e inflación que parecen estar por el momento contenidos por el Gobierno, los expertos de la City son selectivos en sus recomendaciones y aconsejan buscar oportunidades y sectores sólidos.

Cabe recordar que el índice de acciones de empresas líderes, el Merval del ByMA, terminó con una caída en torno al 8% en agosto, en un marco en que los resultados trimestrales de las empresas energéticas fueron buenos.

En tanto, el precio del dólar minorista ascendió 1,3% en todo el mes pasado, mientras que la inflación, según algunos economistas privados, como C&T Consultores, se ubicó en 1,6%.

En este escenario calmo, contrasta que el riesgo país volvió a subir, para posicionarse por encima de los 500 puntos básicos, aunque el apoyo que tuvo el Gobierno en el Congreso de la Nación para aprobar las leyes requeridas, generó cierta calma política. Más allá que la incertidumbre está puesta en el resultado de las elecciones presidenciales del 2027, y de la reafirmación del rumbo económico.

"De cara a septiembre, mantenemos una mirada constructiva sobre el mercado argentino, aunque recomendamos ser selectivos dada la mayor volatilidad a medida que nos acercamos a las elecciones", detalla Matías Migliore, líder de equipo de Mesa IFA en Balanz.

Al respecto suma Milo Farro, analista de Rava Bursátil: "En septiembre, el mercado seguirá de cerca la evolución de los datos económicos y de la variable política, junto con los movimientos de tasas a nivel internacional. Las empresas del sector energético siguen mostrando sólidos fundamentos con un horizonte de largo plazo, aunque la volatilidad del petróleo va a influir en su performance de corto plazo".

Por otro lado, la mirada de los inversores estará enfocada en los 18 nuevos CEDEARs, de los cuales 13 corresponden a acciones de empresas internacionales y 5 de índices sectoriales (ETF), que se pueden adquirir en pesos y es una forma de brindarles a los inversores más alternativas para posicionarse en el exterior.

En qué bonos invertir en septiembre

En este escenario, los analistas relevados por iProfesional aconsejan invertir en bonos más conservadores, aquellos respaldados en dólares y los que siguen a la inflación.

"El principal riesgo de corto plazo sigue siendo una combinación de tasas internacionales altas, menor acumulación de reservas y una anticipación cada vez mayor del escenario electoral de 2027", advierte Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss.

Para Migliore, en títulos públicos soberanos en dólares, mantiene la recomendación para perfiles más agresivos en globales (GD) en el tramo largo y bonares en el tramo corto.

"El spread de tasa (entre 250 a 280 puntos básicos) en el tramo corto le da más atractivo a la legislación local por sobre la extranjera. Sin embargo, para perfiles más conservadores que busquen reducir la volatilidad, preferimos los vencimientos a 2027 (Bopreales serie 1 y AO27), que si bien ofrecen rendimientos bajos comprimirán a medida que lleguen al vencimiento", detalla el analista de Balanz.

Para un perfil de ahorrista moderado, Repetto "prefiere" los títulos en dólares emitidos al 2028 (AO28) y al 2029 (AO29) por "su menor duration y flujo mensual, mientras que para perfiles más agresivos, indica que el Global 2038 (GD38) o AE38 ofrecen "mayor potencial, si vuelve a comprimirse el riesgo país".

En la misma línea, José Bano, economista y especialista en mercados de capitales, ex country manager de IOL invertironline, recomienda a iProfesional invertir, en este momento, en el bono en dólares a octubre de 2028 (AO28), en el título en pesos que ajusta por inflación (CER) que vence en junio de 2028 (TZX28); y, finalmente, en el bono dual de CER y TAMAR que vence en junio de 2029 (TXMJ9).

Estas sugerencias de inversión se enmarcan en un escenario en que el Gobierno está manteniendo al dólar mayorista controlado en torno a los $1.510, donde el deslizamiento del precio se produce de manera lenta y controlada.

Por su parte, Farro propone: "En materia de bonos, el dual TAMAR-Dólar Linked, con vencimiento el 31 de enero de 2028 (TMVE8), se mantiene como una alternativa para quienes buscan cobertura ante una eventual devaluación, con un rendimiento estimado de devaluación más 6% anual".

También Farro recomienda el bono CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28), ya que "ofrece protección frente a la inflación, con un rendimiento de CER más 10% anual. Ambos instrumentos permiten posicionarse en pesos con cobertura ante distintos escenarios macroeconómicos".

Siguiendo en la curva en pesos, Della Sala sugiere: "El rebote de la inflación de julio confirma nuestra visión de que el proceso de desinflación no es lineal y que el mercado puede estar siendo algo optimista con la velocidad de convergencia. En ese contexto, mantenemos nuestra preferencia por el bono CER con vencimiento en marzo de 2027 (TZXM7), como la opción más atractiva en el tramo corto de la curva en pesos. El instrumento ofrece cobertura ante una eventual nueva sorpresa inflacionaria, con una duración acotada que lo hace apropiado para quienes buscan reducir el riesgo de tasa sin resignar poder adquisitivo".

La caída de los precios en los bonos durante agosto abre oportunidades para otros títulos puntuales en dólares.

"Para perfiles más agresivos, la corrección de agosto también abre oportunidades en los bonos soberanos globales, especialmente el emitido al 2030 (GD30). Si se mantiene el equilibrio fiscal, mejora la acumulación de reservas y el mercado empieza a descontar un escenario político favorable hacia 2027, una compresión del riesgo país podría generar una apreciación importante. Sin embargo, es una posición con mucha mayor volatilidad, por lo que la consideramos más adecuada como una apuesta de riesgo dentro de la cartera", detalla Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, iProfesional.

Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, su recomendación es "tomar ganancias en el tramo largo de la curva a aquellos que los tienen desde el piso post-electoral de octubre, y reacomodar, según el perfil de cada inversor. Por eso, para quién busca una devolución de capital más rápida sin resignar toda la exposición soberana, indico el bono en dólares al 2030 (AL30). En tanto, para perfiles moderados que priorizan menor volatilidad, el BOPREAL Serie 4; y para quien todavía quiere jugar fuerte al riesgo argentino a cambio de mejor tasa, el nominado al 2035 (AL35). Y en el segmento corporativo seguimos firmes con ONs de empresas de energía para los perfiles que priorizan solidez".

Por el lado de las Obligaciones Negociables (ON) de empresas argentinas, nominadas bajo ley extranjera, que tienen menor volatilidad, la recomendación de los analistas es apuntar a las firmas con buenos balances, generación de caja y negocios dolarizados.

De ellos, Castro ve "atractivos", por ejemplo, las ON de Vista Energy y de YPF, ya que son dos compañías vinculadas al sector energético y con fuerte exposición a Vaca Muerta.

"Nos parece una alternativa adecuada para inversores que buscan renta en dólares y quieren reducir la exposición directa al riesgo político que tienen las acciones y los bonos soberanos", resume.

Acciones para invertir ahora

Las acciones de empresas argentinas preferidas por los analistas consultados por iProfesional para septiembre siguen rondando los segmentos energético y petrolero, y a ellas se les suman algunos bancos, debido a que en la City se considera que mejorará el crédito de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

Así, para los inversores de largo plazo con mayor apetito por riesgo, los expertos sostienen su preferencia por el sector energético, debido a que son los más dinámicos y cuentan con "menor dependencia" respecto a la recuperación de la actividad económica doméstica.

"Pampa Energía (PAMP), Transportadora de Gas del Sur (TGS) e YPF se mostraron más resilientes durante el mes de corrección y siguen capitalizando la consolidación productiva de Vaca Muerta. A su vez, diversificamos con el sector financiero, ahora sí apostando por una eventual recuperación del crédito con Banco Macro (BMA) y BBVA (BBAR). Creemos que el equipo económico mantiene en la mira la importancia de la reactivación de los créditos, dando varias señales en cuanto a regulación del sector y nuevos programas de créditos hipotecarios", resume Della Sala.

En esta línea, Repetto coincide que "no compraría acciones de manera indiscriminada: priorizaría calidad. Seguimos viendo valor en YPF, Vista y Pampa Energía".

Para Migliore, "muestran valuaciones atractivas" las acciones de Vista Energy, Pampa Energía, Central Puerto (CEPU), Adecoagro (AGRO) y Ternium Argentina (TXAR).

CEDEARs para invertir en septiembre

Por último, los ahorristas pueden invertir, con sus pesos, en los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs), que son fracciones de acciones de empresas e índices (ETF) que cotizan en dólares en el exterior. Estos instrumentos, al tener un precio más accesible que los originales, permiten diversificar posiciones y, al mismo tiempo, brindan una cobertura cambiaria, debido que su valor se mueve tanto por la cotización del dólar contado con liquidación como por el movimiento del activo al que representa.

Por ejemplo, la recomendada Vista Energy, es una acción del exterior y puede ser adquirida en Argentina por medio de su CEDEAR.

"Desde ahora hasta después de las elecciones presidenciales del 2027, yo prefiero estar invertido en CEDEARs, como los de los índices Nasdaq (QQQ) y S&P500 (SPY), Mercado Libre (MELI) y META. Sobre todo teniendo en cuenta también que, después de las elecciones legislativas, que en Estados Unidos son el 3 de noviembre, las acciones en Wall Street han experimentado históricamente impulsos alcistas que se prolongaron por, al menos, unos cuatro meses", destaca Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil, recomienda.

Asimismo, la novedad de septiembre es el lanzamiento de 18 nuevos CEDEARs, de los cuales 13 corresponden a acciones de empresas internacionales y 5 de índices sectoriales (ETF), donde se destacan los que representan a las materias primas agrícolas, como los ETF Maíz (CORN) y ETF de la Soja (SOYB), que son los más recomendados por los analistas.

Entre las novedades, también sobresalen dos pools inmobiliarios (REIT), que permiten invertir en desarrolladoras que brindan utilidades por la colocación en alquiler de un grupo de viviendas y hoteles.

"Los más interesantes me parece que son Welltower (WELL) y Prologis (PLD), que son dos REITs, que son tipos de activos que normalmente no se consiguen localmente, y son la combinación perfecta de todo lo que le gusta a los argentinos: ladrillos y dólares, porque representan a inversiones inmobiliarias", resume Bano.