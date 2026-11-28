La forma en que se calculan los haberes considera los sueldos, los años trabajados y los factores que determina el sistema previsional vigente

En diciembre de 2026, la jubilación mínima asciende a $453.796,70, sumando aguinaldo y un posible bono extra.

El haber inicial no es único; varía por salarios históricos y componentes (PBU, PC, PAP), no solo por años.

Las personas que alcanzan la edad jubilatoria y acreditan 30 años de aportes pueden acceder a una jubilación ordinaria. Sin embargo, cumplir con los requisitos del régimen general no significa que todos reciban el mismo importe: el haber inicial depende de los salarios percibidos durante la vida laboral, los períodos computados y los componentes que establece la Ley 24.241.

En diciembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,17% en las jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Con esta actualización, la jubilación mínima llegará a $453.796,70, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $363.037,36.

Además, durante el último mes del año se liquidará la segunda cuota del aguinaldo. También podría sumarse un bono extraordinario de hasta $70.000, aunque su pago para diciembre depende de la correspondiente confirmación oficial.

Por lo tanto, una persona que se jubile con 30 años de aportes puede cobrar más que la mínima, pero no existe un monto único para quienes reúnen esa cantidad de servicios. Para determinar cuánto recibirá cada beneficiario, ANSES debe calcular el haber inicial a partir de su historia laboral y de las remuneraciones sujetas a aportes.

Qué edad y cuántos años de aportes se necesitan para jubilarse

El régimen previsional general establece dos requisitos centrales para acceder a una jubilación ordinaria:

Mujeres: tener 60 años de edad y acreditar 30 años de servicios con aportes

Hombres: tener 65 años de edad y acreditar 30 años de servicios con aportes

Estas condiciones están contempladas en el artículo 19 de la Ley 24.241. Los años de servicios pueden corresponder a uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad previsional.

Los 30 años constituyen el período mínimo exigido por el régimen general. No obstante, existen mecanismos para reconocer determinados períodos de servicios, como el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para mujeres y personas gestantes, y la posibilidad de compensar parte de los años faltantes mediante el exceso de edad, en las condiciones previstas por la normativa.

También existen regímenes diferenciales para determinadas actividades, que pueden establecer requisitos específicos de edad y cantidad de años de servicios.

Una vez acreditadas las condiciones para acceder al beneficio, ANSES determina el haber inicial según los antecedentes laborales de cada solicitante. Por eso, dos personas que se jubilan con la misma edad y los mismos años de aportes pueden recibir prestaciones diferentes.

Cuánto cobra un jubilado en diciembre de 2026

Con la actualización del 2,17%, los principales valores previsionales de diciembre quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $453.796,70

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.037,36

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $317.657,69

PNC para madres de siete hijos o más: $453.796,70

Los importes corresponden a los haberes mensuales y no incluyen el aguinaldo ni el eventual bono extraordinario. La jubilación mínima de noviembre fue de $444.158,46.

Es importante distinguir estos valores del cálculo de una jubilación nueva. La mínima funciona como un piso garantizado para quienes reúnen las condiciones legales, pero el haber inicial puede ser superior según las remuneraciones y los servicios computables de cada trabajador.

Cómo calcula ANSES una jubilación con 30 años de aportes

La Ley 24.241 establece que el haber inicial de una jubilación ordinaria del régimen general está integrado por tres componentes principales: la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

Cada uno reconoce distintos aspectos de la trayectoria previsional: la PBU reconoce el cumplimiento de los requisitos generales, la PC considera los servicios con aportes antes de julio de 1994, y la PAP contempla los servicios desde julio de 1994 en adelante.

Prestación Básica Universal (PBU): es un componente del haber que reconoce el cumplimiento de los requisitos generales de edad y servicios. Su importe se actualiza mediante la movilidad previsional.

Prestación Compensatoria (PC): reconoce los servicios con aportes realizados antes de julio de 1994, cuando comenzó a regir el sistema previsional creado por la Ley 24.241.

Prestación Adicional por Permanencia (PAP): contempla los servicios con aportes realizados desde julio de 1994 en adelante.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, para calcular la Prestación Compensatoria se considera el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes de los últimos diez años de actividad, actualizadas mediante los índices oficiales. Se toman los 120 meses con remuneraciones y no se incluye el aguinaldo ni los períodos de inactividad.

La normativa establece un reconocimiento equivalente al 1,5% por cada año de servicios computables, hasta un máximo de 35 años, aplicado sobre el promedio salarial correspondiente para determinar la Prestación Compensatoria.

La Prestación Adicional por Permanencia también contempla un reconocimiento del 1,5% por cada año de aportes realizado al régimen previsional público desde julio de 1994, de acuerdo con las reglas específicas de ese componente.

Los trabajadores autónomos tienen reglas particulares: para determinar la prestación se consideran las categorías en las que estuvieron inscriptos y los períodos con aportes. Cuando una persona combinó empleo en relación de dependencia y actividad autónoma, el cálculo contempla ambos tipos de servicios.

En consecuencia, tener 30 años de aportes no permite establecer por sí solo cuánto cobrará una persona. También resulta determinante cuánto ganó durante su trayectoria laboral, qué remuneraciones quedaron registradas y cómo se distribuyen los servicios entre los períodos anteriores y posteriores a julio de 1994.

Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo en diciembre

En diciembre, ANSES también liquidará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El importe equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre. Si el beneficiario tuvo derecho a la prestación durante una parte del período, el pago se calcula en forma proporcional.

Para quienes cobran la jubilación mínima, la liquidación estimada quedará conformada de la siguiente manera:

Haber mínimo: $453.796,70

Medio aguinaldo: $226.898,35

Total entre haber y aguinaldo: $680.695,05

A esa suma podría agregarse el bono extraordinario de hasta $70.000. Si el Gobierno confirma el refuerzo completo para diciembre, el ingreso bruto total alcanzaría los $750.695,05.

El bono no se incorpora al cálculo del aguinaldo, ya que se trata de un refuerzo extraordinario y no de un componente del haber jubilatorio. Además, quienes perciben prestaciones superiores a la mínima pueden recibir un bono proporcional, de acuerdo con los topes que se establezcan.

El pago del aguinaldo se realiza junto con la jubilación de diciembre, sin necesidad de iniciar un trámite adicional.

Cuándo cobran los jubilados en diciembre de 2026

ANSES estableció que los pagos de diciembre comenzarán el miércoles 9 y finalizarán el miércoles 23. El cronograma contempla la liquidación del haber mensual y la segunda cuota del aguinaldo, y se organiza según la terminación del DNI y el monto de la prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

DNI terminados del 4 al 9: viernes 11 de diciembre

El calendario fue establecido por ANSES mediante la Resolución 349/2025.

Cómo se actualizan los salarios para calcular una nueva jubilación

Para determinar el haber inicial, ANSES no utiliza directamente los salarios históricos tal como fueron percibidos en su momento. Las remuneraciones que se toman como referencia deben actualizarse mediante índices oficiales.

Este mecanismo es diferente de la movilidad mensual que reciben quienes ya están jubilados: mientras la movilidad modifica los haberes en curso, la actualización salarial permite llevar los ingresos de años anteriores a valores comparables para calcular una nueva prestación.

Entre las disposiciones aplicables se encuentra la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, que estableció los índices correspondientes a las remuneraciones de trabajadores en relación de dependencia.

Por su parte, la Resolución 304/2026 de ANSES, que fijó los valores previsionales de noviembre, precisó su aplicación para quienes cesaran en su actividad desde el 31 de octubre de 2026 o, en determinados casos de continuidad laboral, solicitaran la prestación desde el 1 de noviembre.

Cómo consultar los aportes antes de iniciar la jubilación

Las personas próximas a cumplir la edad jubilatoria pueden revisar sus antecedentes laborales a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la plataforma pueden consultar la información registrada sobre sus empleos y aportes. Si existen períodos trabajados que no aparecen en el sistema, pueden presentar documentación que permita acreditar esos servicios.

Antes de iniciar el trámite, resulta importante verificar que estén registrados los años de actividad y las remuneraciones correspondientes. Esa información será determinante para que ANSES reconozca los servicios y calcule el haber inicial.

De esta manera, quienes acreditan 30 años de aportes y cumplen la edad requerida pueden acceder a una jubilación ordinaria, pero el importe que recibirán no depende solamente de la cantidad de años trabajados: también está condicionado por los salarios computables y los períodos de aportes que integran su historia previsional.