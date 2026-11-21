Los trabajadores que acreditan 30 años de aportes y cumplan con la edad jubilatoria pueden acceder a una jubilación ordinaria. Cuáles son los valores

Los trabajadores que acreditan 30 años de aportes y cumplan con la edad jubilatoria pueden acceder a una jubilación ordinaria dentro del régimen general. Puntualmente, el haber depende de las remuneraciones registradas durante la trayectoria laboral y de los componentes que establece la legislación previsional.

En diciembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,2% en jubilaciones y pensiones, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de octubre alcanzó ese porcentaje.

Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio pasa a $453.929,95, mientras que el máximo llega a $3.054.518,67. Si el Gobierno mantiene el bono previsional de hasta $70.000, quienes perciban la jubilación mínima y reciban el refuerzo completo alcanzarán un ingreso mensual de $523.929,95.

No obstante, una persona que se jubila con 30 años de aportes puede cobrar un importe diferente de la mínima. Para determinarlo, ANSES considera los años de servicios, las remuneraciones sujetas a aportes y las reglas de cálculo previstas en la Ley 24.241.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en diciembre

Los 30 años de servicios con aportes constituyen el período mínimo exigido para acceder a la jubilación ordinaria del régimen general, junto con el cumplimiento de la edad jubilatoria:

60 años para las mujeres

65 años para los hombres

Una vez reunidas ambas condiciones, la ANSES calcula el haber inicial de acuerdo con la historia laboral de cada solicitante. Por eso, dos personas con la misma edad y 30 años de aportes pueden recibir prestaciones diferentes si tuvieron remuneraciones distintas durante su vida activa.

Si el importe determinado por el cálculo previsional queda por debajo del haber mínimo garantizado, corresponde aplicar ese piso, siempre que se cumplan las condiciones legales para acceder a él.

Los valores estimados para diciembre, luego de aplicar la movilidad del 2,2% sobre los haberes de noviembre, son:

Jubilación mínima: $453.929,95

Jubilación máxima: $3.054.518,67

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $317.750,96

PNC para madres de siete hijos o más: $453.929,95

Los importes corresponden a los haberes mensuales estimados y no incluyen un eventual bono extraordinario. Además, los descuentos y adicionales que correspondan pueden modificar el monto final depositado.

Cómo se calcula una jubilación de la ANSES con 30 años de aportes

El haber inicial de una jubilación ordinaria del régimen general está integrado por distintos componentes establecidos en la Ley 24.241, que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Los principales son:

Prestación Básica Universal (PBU): es un componente del haber previsional al que acceden quienes reúnen los requisitos legales de edad y servicios con aportes. Su importe se actualiza mediante la movilidad previsional y forma parte del cálculo de la jubilación ordinaria

Prestación Compensatoria (PC): reconoce los servicios con aportes realizados antes de julio de 1994, cuando comenzó a regir el sistema previsional creado por la Ley 24.241. Para determinar su importe se consideran los años de servicios y las remuneraciones correspondientes a esos períodos, según las reglas legales

Prestación Adicional por Permanencia (PAP): contempla los servicios con aportes realizados desde julio de 1994 en adelante. Su cálculo también toma en cuenta los años trabajados y las remuneraciones registradas durante esos períodos

La combinación de estos componentes determina el haber inicial. En particular, para los trabajadores en relación de dependencia, las remuneraciones sujetas a aportes que se toman como referencia se actualizan antes de calcular las prestaciones que corresponden.

Por eso, la cantidad de años aportados no alcanza por sí sola para establecer cuánto cobrará una persona. También importa cuánto ganó durante su trayectoria laboral y en qué períodos realizó los aportes.

Cuánto aumenta la jubilación mínima y qué pasa con el bono de $70.000

El INDEC informó que la inflación de octubre fue del 2,2%. Ese porcentaje determina la actualización de diciembre, de acuerdo con el esquema de movilidad previsional establecido por el Decreto 274/2024.

La jubilación mínima de noviembre fue de $444.158,46. Al aplicarle el incremento del 2,2%, el nuevo piso será de $453.929,95.

A ese importe podría sumarse el bono extraordinario de hasta $70.000, cuya continuidad para diciembre debe ser definida por el Gobierno mediante una disposición específica.

Si se mantiene el refuerzo completo, los ingresos quedarían de la siguiente manera:

Haber mínimo: $453.929,95

Bono previsional: $70.000

Total mensual: $523.929,95

El bono no forma parte del haber jubilatorio ni se incorpora a la base sobre la que se calcula la movilidad. Se trata de un refuerzo destinado a determinados beneficiarios de menores ingresos.

Quienes perciben haberes superiores a la mínima pueden recibir un adicional menor, de acuerdo con las condiciones y los topes que establezca la normativa correspondiente.

Cómo consultar cuánto cobra un jubilado en diciembre

Los beneficiarios pueden consultar el importe de su prestación a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la liquidación previsional se detallan el haber mensual, los conceptos adicionales y los descuentos aplicados.

En el caso de quienes están por jubilarse, el monto dependerá de los años de servicios computables y de las remuneraciones registradas durante su trayectoria laboral. Por eso, acreditar 30 años de aportes permite cumplir con uno de los requisitos centrales para acceder al beneficio, pero no determina por sí solo cuánto cobrará cada persona.