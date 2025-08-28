Power Mole V2 permite llevar electricidad a patios y terrazas sin reformas, usando energía que atraviesa el vidrio mediante inducción magnética

Disponer de energía en exteriores, como jardines, patios o terrazas, ya no requiere obras ni cables complejos: paneles solares, baterías recargables y nuevas tecnologías permiten electrificar patios y terrazas fácilmente.

Instalaciones tradicionales: qué hay que tener en cuenta

Si se opta por un cableado convencional, es fundamental planificar cuidadosamente el paso de cables por tubos y conductos resistentes a la intemperie. Asimismo, se aconseja incorporar tomas de tierra y sistemas de protección con clasificación IP adecuada para proteger frente a la intemperie.

Power Mole V2 revoluciona la conexión exterior

El dispositivo desarrollado por Acqua Industries permite transmitir electricidad a través del vidrio gracias a un sistema de inducción magnética. Esto elimina la necesidad de alargadores o aperturas en ventanas, ofreciendo energía segura y eficiente para espacios al aire libre.

El funcionamiento es sencillo:

Un transmisor conectado a la corriente dentro de la vivienda envía energía a un receptor colocado en el exterior, adherido al cristal.

La corriente fluye sin necesidad de enchufes tradicionales ni reformas estructurales.

Disponible y mejorado

Actualmente, Power Mole V2 se encuentra en la plataforma de financiación Kickstarter a un precio de 57 euros. Esta versión mejora el diseño lanzado hace 11 años, con un transmisor de 9.8 mm y un receptor de 12.1 mm de grosor, lo que facilita su instalación y lo hace más compacto y eficiente.