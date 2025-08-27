Así lo indica un informe privado: mientras que el valor del metro cuadrado de las casas sube un 6% en 2025, el precio de los departamentos sube un 5,4%.

El precio del metro cuadrado de casas se ubica en 1.828 dólares. En agosto registró un incremento del 0,7%, mientras que en 2025 acumula una suba del 6%, por arriba del aumento de los departamentos (5,4%), de acuerdo a un relevamiento realizado por el portal de clasificados Zonaprop.

Barrios más caros y más baratos para comprar una casa en CABA

Una casa con tres dormitorios tiene un precio medio de 298.993 dólares, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en 493.081 dólares.

Palermo continúa primero en la lista de barrios de la Ciudad de Buenos Aires que registra la oferta más cara para la compra de casas, con un precio medio de 3.527 dólares/m2. Belgrano (2.937 dólares/m2) y Recoleta (2.500 dólares/m2) completan el podio de los barrios más costosos.

En contrapartida, Villa Soldati se presenta como el barrio más económico, con un precio medio de 713 dólares/m2. Le siguen Nueva Pompeya y La Boca, con precios medios de 763 dólares/m2 y 788 dólares/m2, respectivamente.

¿Cuánto cuesta comprar un departamento en la Ciudad?

El metro cuadrado de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires continúa en alza: en agosto subió un 0,4% y se ubicó en 2.450 dólares. En 2025, los valores de este segmento aumentaron un 5,4%, mientras que en los últimos doce meses subieron un 6,5%.

Un monoambiente tiene un valor de 107.530 dólares, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en 129.621 dólares y uno de tres ambientes cuesta 178.698 dólares.

Puerto Madero (6.138 dólares/m2), Palermo (3.426 dólares/m2) y Núñez (3.312 dólares/m2) continúan primeros en la lista de barrios con la oferta más cara de CABA.

Por el contrario, Lugano es el barrio con el valor más bajo para la compra, con un precio de 1.057 dólares/m2. Le siguen Nueva Pompeya (1.440 dólares/m2) y La Boca (1.578 dólares/m2).

Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en julio de 2025 se realizaron 6.651 escrituras, lo que representa un aumento del 34% en comparación con julio de 2024 y constituye el mejor julio de los últimos siete años. Además, los actos con hipoteca bancaria alcanzaron el 21% del total en julio de 2025, siete veces más respecto al mismo mes del año anterior.

El costo de construcción medido en dólares continúa con tendencia a la baja: en agosto cayó un 2,3%. Sin embargo, se ubica un 106% por encima del nivel de octubre de 2023, cuando se realizaron las elecciones presidenciales. Construir hoy cuesta 3,1 veces más de lo que costaba en 2020, mínimo de la serie Zonaprop.

Un departamento de 3 ambientes supera los 900 mil pesos mensuales

El precio medio de un departamento aumentó un 2,1% en agosto. En 2025, el aumento en los valores de los alquileres fue del 24%, por encima de la inflación (19,2%). En los últimos doce meses, el incremento en este segmento fue del 40,4%, por encima de la inflación (33,3%) pero por debajo del ajuste del ICL (51,5%).

Un monoambiente se ubica en 583.215 pesos mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes en la Ciudad se alquila por 682.377 pesos por mes y un departamento de tres ambientes, por 915.882 pesos mensuales.

Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros, un alquiler se ubica en 1.201.649 pesos por mes. Le siguen Palermo (753.093 pesos mensuales) y Núñez (745.656 pesos mensuales)

Por el contrario, Lugano se posiciona como el barrio más económico, con un precio medio de 512.510 pesos mensuales. Parque Patricios (594.749 pesos por mes) y Floresta (600.675 pesos por mes) completan el ranking.

¿Qué barrios son las mejores opciones para invertir?

La relación alquiler/precio retrocede en agosto y se ubica en 5,17% anual. Actualmente se necesitan 19,3 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, un 17,1% menos de lo requerido hace un año atrás.

Lugano, Nueva Pompeya y Parque Avellaneda siguen siendo los mejores barrios para los inversores que buscan renta. En estos barrios, la rentabilidad es mucho más alta que en otros barrios, con retornos brutos de 8,9%, 8,6% y 7,5%, respectivamente.

Por el contrario, Puerto Madero es el barrio con menor rentabilidad, apenas un 3,6%. Le siguen Palermo (4%) y Núñez (4,1%).