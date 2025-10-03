Apoyo histórico a YPF: doce países y organismos se unen a la Argentina contra la entrega de acciones

Respaldo inédito ante la Corte de Nueva York por YPF: Doce amicus curiae se presentaron en defensa de la inmunidad soberana de la Argentina

Doce países y organizaciones se presentaron formalmente como amicus curiae ante los tribunales de Nueva York, en el marco de la apelación a la orden judicial que obliga al Estado argentino a la entrega del 51% de las acciones de YPF, al finalizar el plazo previsto para esa participación, de acuerdo a lo informado por la Procuración del Tesoro de la Nación.

El nivel de presentaciones fue considerado por las autoridades nacionales como un apoyo histórico para la Argentina en la defensa de su posición contraria a esta orden, logrado a través del trabajo coordinado entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras áreas del gobierno para lograr sumar el apoyo internacional.

El subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalijá, recordó que, en ese contexto, el gobierno de los Estados Unidos reiteró por tercera ocasión en un año su apoyo a la República Argentina a través de la presentación de un amicus curiae, advirtiendo en sus argumentos que la postura de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario.

Este apoyo se suma a las presentaciones anteriores que el Departamento de Justicia realizó en noviembre de 2024 bajo la administración Biden y en julio de 2025 bajo la presidencia de Donald Trump, apoyando la defensa argentina.

En el caso de Israel, es la primera vez que ese gobierno se presenta como amicus curiae en una causa de esta naturaleza. En respaldo de la posición argentina, afirmó que la orden en cuestión resulta contraria a principios de inmunidad estatal del derecho consuetudinario internacional y podría dar lugar un régimen de inmunidad global totalmente impredecible.

Apoyo histórico a YPF: cuáles son las 12 presentaciones como amicus curiae

Las presentaciones en apoyo de la Argentina en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, se dan a la espera de la audiencia de apelación del turnover que será fijada después del 12 de diciembre.

El listado está compuesto por Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (quien envió una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association.

En el caso de AmCham, comunicó que presentó un escrito como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. en el caso que ordena a la República Argentina transferir a acreedores privados su participación mayoritaria (51%) en YPF S.A.

Esta decisión se basa, según manifestó la Cámara, en "el respaldo irrestricto a la República Argentina en particular por los efectos negativos del fallo, dado que: obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional; debilita el Estado de derecho y la previsibilidad, condiciones esenciales para las inversiones extranjeras. La sentencia puede desestabilizar la economía argentina y genera un riesgo inédito para empresas argentinas y estadounidenses que operan en ambos países".

El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la Argentina a pagar u$s16.000 millones más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF, ocurrida tras la sanción por amplia mayoría de una ley correspondiente por parte del Congreso nacional.

El Gobierno nacional continuará ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país, procurando una solución justa y compatible con el marco jurídico vigente.

El caso YPF en la Justicia de los Estados Unidos en etapa crucial

La situación legal que enfrenta la Argentina en la Corte de Apelaciones, derivada de la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, se encuentra en una etapa crucial. El país apela la sentencia de primera instancia emitida por la jueza Loretta Preska, que la condenó a pagar una cifra que supera los u$s16.000 millones a los fondos litigantes liderados por Burford Capital.

La defensa argentina se concentra en dos frentes principales: la revisión del millonario monto indemnizatorio y la anulación de la orden que exige la transferencia del 51% de las acciones de YPF a un fideicomiso. El próximo 29 de octubre se celebrará una audiencia oral clave, donde los representantes legales argentinos presentarán sus argumentos para revertir el fallo de fondo.

El argumento central de la defensa argentina ante el tribunal de alzada se basa en la violación de la inmunidad soberana y en una supuesta interpretación errónea del derecho de Nueva York, así como en la inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) al caso.

Buscan demostrar que la expropiación fue un acto soberano legítimo, aunque el litigio se centra en el incumplimiento del estatuto de YPF que, según los demandantes, obligaba a lanzar una OPA por el 100% de las acciones.

En un frente paralelo, la Corte de Apelaciones está analizando la apelación contra la orden de turnover, que exigía a la Argentina depositar el 51% de las acciones de YPF. Aunque el país logró una suspensión temporal de esta medida, la amenaza de una ejecución que afecte directamente al control estatal de la principal petrolera argentina sigue latente.

El resultado de las audiencias en el Segundo Circuito de Nueva York, y la posterior decisión del panel de jueces, determinarán el futuro inmediato de este mega-juicio. Aunque la audiencia del 29 de octubre por la cuestión de fondo es decisiva, se estima que el tribunal podría demorar varios meses en emitir su veredicto.

El apoyo de los gobernadores a la causa de YPF

Esta semana, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo y de Santa Cruz, Claudio Vidal, presentaron un recurso ante la Justicia Federal para ser querellantes en la causa YPF. Los mandatarios buscan participar activamente del proceso que investiga la compra de acciones realizada por el Grupo Petersen en 2007, dando origen al multimillonario pleito judicial que enfrenta en Estados Unidos el Estado argentino por la expropiación de la petrolera.

"Las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece", aseguraron los mandatarios al presentarse presentaron en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga supuestas irregularidades vinculadas al ingreso de la familia Eskenazi a YPF en 2007.

"De ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal", adelantaron los mandatarios.