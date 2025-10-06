La Secretaría de Energía fijó nuevos precios mínimos para biodiesel y bioetanol, regulando mezcla obligatoria y condiciones de pago

El gobierno actualizó los nuevos precios para el biodiesel y bioetanaol que se utilizan para la mezcla obligatoria con combustibles fósiles. La Secretaría de Energía publicó las Resoluciones Nros. 385/2025 y 386/2025 en el Boletín Oficial de este lunes.

A través de la Resolución 385/2025, Energía fijó en $1.508.704 por tonelada el precio mínimo de adquisición del biodiesel. Este precio corresponde al biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640.

Cómo impactan los nuevos precios de biodiesel y bioetanol en el surtidor

La normativa aclara que este valor regirá para las operaciones que se lleven a cabo durante el mes de octubre de 2025 y hasta que un nuevo precio lo reemplace.

En cuanto a las condiciones comerciales, el plazo de pago del biodiesel no podrá superar, en ningún caso, los siete días corridos a contar desde la fecha de la factura.

Bioetanol

Mediante la Resolución 386/2025, la autoridad de aplicación estableció los precios mínimos para el bioetanol, un producto destinado a su mezcla obligatoria con nafta bajo la Ley N° 27.640.

Se fijaron dos precios, dependiendo de la materia prima:

El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se estableció en $891,286 por litro.

se estableció en El bioetanol elaborado a base de maíz se fijó en $816,887 por litro.

Estos precios mínimos de adquisición regirán para las operaciones que se efectúen durante octubre de 2025.

El plazo de pago para el bioetanol se estableció en un máximo de treinta días corridos desde la fecha de la factura correspondiente.

Ambas resoluciones consideran la posibilidad de efectuar modificaciones en los procedimientos de determinación de precios en caso de detectar desfasajes entre los valores resultantes y los costos reales de elaboración, o si el precio puede generar distorsiones en los precios del combustible fósil en el surtidor.

Otros aumentos de octubre: así impactan las tarifas de colectivos, subte y peajes

Desde el miércoles 1 de octubre, los usuarios del transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense enfrentan un nuevo aumento en las tarifas de colectivos, subte, Premetro y peajes urbanos. La suba, que representa un 3,9% para este mes, se aplica conforme a la fórmula vigente desde marzo, que combina el índice de inflación con un ajuste adicional.

El incremento impacta a los colectivos bajo jurisdicción porteña y provincial, al subte, al Premetro y a los peajes urbanos. En términos monetarios, los pasajeros de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abonarán aproximadamente 550 pesos por boleto, mientras que quienes utilizan el subte capitalino deberán pagar más de 1.100 pesos por viaje.

El cálculo se realizó sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que registró un aumento de 1,9%, al que se sumó un 2% adicional determinado por la actualización automática anual según la normativa vigente.

CABA

La Secretaría de Transporte de CABA informó que el boleto mínimo de las 30 líneas de colectivos gestionadas por la ciudad se ubica en 546,54 pesos para recorridos de hasta 3 kilómetros. Para viajes de entre 3 y 6 kilómetros, el precio es de 608,85 pesos; de 6 a 12 kilómetros, 655,76 pesos; y de 12 a 27 kilómetros, 702,70 pesos.

GBA

Para las líneas provinciales y municipales del conurbano, el boleto mínimo (0 a 3 kilómetros) asciende a 550,42 pesos con SUBE registrada, mientras que el valor de la tarifa social es de 247,50 pesos. Las tarjetas no registradas implican un costo de 874,66 pesos.

Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa es de 612,40 pesos y 275,85 pesos con tarifa social; de 6 a 12 kilómetros, 660,02 pesos y 297,01 pesos con tarifa social; de 12 a 27 kilómetros, 707,35 pesos y 318,53 pesos; y para trayectos superiores a 27 kilómetros, 754,61 pesos y 339,19 pesos para la tarifa social. En caso de usar SUBE no registrada, el boleto puede alcanzar 1.198,60 pesos.