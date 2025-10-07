Según la legislación, las distribuidoras tienen derecho a una prórroga de 20 años, siempre que se hayan cumplido las inversiones y prestaciones acordadas

Camuzzi Gas del Sur, Naturgy NOA y Gas NEA reclamaron ante el Enargas extender sus contratos de concesión por dos décadas, hasta 2047, argumentando un "cumplimiento sustancial" de sus obligaciones a pesar de operar más de 20 años sin un marco tarifario vigente.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) concretó la Audiencia Pública 109 para evaluar las solicitudes de extensión de contrato de tres de las principales distribuidoras de gas del país. Las empresas Camuzzi Gas del Sur, Naturgy NOA (cuyas licencias vencen en 2027) y Gas NEA (en 2032) pidieron extender sus licencias por un período adicional de 20 años, tal como prevé la Ley 24.076.

Camuzzi y Naturgy en el sistema

Camuzzi es la principal distribuidora de gas natural de Argentina, con dos concesiones: Camuzzi Gas Pampeana, que opera en gran parte de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa, y Camuzzi Gas del Sur, que abarca el sur de Buenos Aires y las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se convierte asi en: Mayor distribuidora de gas de Argentina : Atiende a más de 2 millones de usuarios en 7 provincias.

Extensa red de distribución : Cuenta con un complejo sistema de gasoductos y redes que supera los 50.000 km lineales.

Cobertura geográfica: Cubre aproximadamente el 45% del territorio nacional.

El proceso de prórroga, que extendería los contratos hasta 2047 en el caso de Camuzzi y Naturgy, se activó tras el análisis de un amplio conjunto de informes técnicos y dictámenes elaborados por diversas gerencias internas del ENARGAS, incluyendo las áreas de Control Económico Regulatorio y de Protección del Usuario.

La presencia de Naturgy se extiende por seis provincias de la Argentina: Buenos Aires, San Juan, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Jujuy. La compañía, que opera bajo las unidades Naturgy BAN, Naturgy SJ y Naturgy NOA, se consolida como un actor fundamental en la matriz energética, alcanzando a más de 2,5 millones de usuarios en el país. Esta amplia cobertura geográfica y de clientes subraya su rol en la distribución de servicios esenciales.

El balance de las distribuidoras de gas

La Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS), que nuclea a las empresas solicitantes, presentó su defensa argumentando que las distribuidoras cumplieron sus obligaciones "en exceso y de manera notoria", a pesar de haber operado "más de 20 años sin la vigencia del marco legal tarifario".

Como prueba de su gestión, el sector destacó que logró duplicar la cantidad de usuarios (+106%) en los 32 años de licencia, sumando 4,7 millones de nuevos clientes y alcanzando un total de 9,3 millones. Además, la red de gasoductos, ramales y redes se expandió en más de 100 mil kilómetros, totalizando 168.197 km, lo que consolida a la Argentina como el país con la red de gas natural más extendida de América Latina.

En términos de inversión, ADIGAS informó que, si bien debieron operar en períodos sin RTI, lograron invertir más de u$s3.800 millones entre 1993 y 2024. El sector se comprometió a invertir otros u$s963 millones en el nuevo período de gestión 2025-2029, siempre que se sostenga la normalización tarifaria. Esta proyección llevaría el promedio de inversión anual a u$s192,6 millones en este lustro.