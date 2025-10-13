El Gobierno lanzó un concurso público para elegir a los cinco miembros del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

El Gobierno nacional convocó a concurso público de antecedentes para elegir al Directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, mediante la Resolución 388/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El concurso para avanzar en la conformación del nuevo organismo permitirá seleccionar a cinco miembros: un Presidente, un Vicepresidente y tres Vocales. Los mismos deberán ser profesionales "con reconocida trayectoria y experiencia técnica en la industria del gas natural y la electricidad".

Las postulaciones podrán presentarse en un plazo de 10 días hábiles administrativos a contar desde el día siguiente al de la última publicación realizada de la presente medida en el Boletín Oficial que será el miércoles 15 de octubre, por lo cual a partir del jueves se recibirán las presentaciones.

Asimismo, el texto oficial dispuso que se incorporarán automáticamente al proceso los antecedentes presentados en convocatorias anteriores, salvo que los postulantes decidan retirarlos expresamente.

Comité de Selección define ternas para integrar el flamante ente regulador energético

El Comité de Selección, que actuará ad honorem, evaluará los antecedentes y llevará adelante entrevistas para conformar las ternas de candidatos. Estas serán elevadas a la Secretaría de Energía, al Ministerio de Economía y finalmente al Poder Ejecutivo Nacional, que designará a los integrantes definitivos.

Desde el área energética destacaron que "con este paso, el Gobierno avanza en la institucionalización plena del nuevo organismo, que reemplazará y asumirá las funciones del ENARGAS y el ENRE, en el marco del proceso de modernización, eficiencia y simplificación del Estado".

El flamante ente que será conformado en las próximas semanas fue creado por el artículo 161 de la Ley Bases y constituido por el Decreto 452/2025 para dejar atrás al Ente Nacional Regulador de la Electricidad y al Ente Nacional Regulador del Gas.

Sturzenegger celebra cambios que abren la electricidad a la competencia privada

Cuando se anunció la medida, en julio pasado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y destacó que "las modificaciones abren el camino para que cualquier privado pueda contratar la electricidad con el proveedor que quiera (antes solo lo podían hacer los grandes usuarios y las distribuidoras) lo que puede dar origen a una interesante competencia por la provisión de electricidad".

Y agregó: "Eventualmente podríamos recibir una oferta de un productor independiente para proveernos electricidad. Asimismo, se libera bastante la iniciativa privada para las ampliaciones de red eléctrica que debería promover la expansión de la red. Finalmente, se fusionan el ENARGAS y el ENRE con evidentes ahorros de costos y mejor coordinación entre los dos complejos energéticos".