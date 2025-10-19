La mega inversiÃ³n de OpenAI en la Argentina plantea una serie de retos y desafÃ­os que despiertan algunas dudas entre los expertos

La interrupciÃ³n en un data center es el mayor temor de las grandes tecnolÃ³gicas que estÃ¡n invirtiendo miles de millones de dÃ³lares en inteligencia artificial para, entre otras cosas, fortalecer el cuidado de los datos. Para que una IA generativa pueda operar eficientemente tiene que recurrir no solo a una alta capacidad de procesamiento sino tambiÃ©n a una base de datos que sirva como entrenamiento del modelo. Y para todo esto se necesitan data centers.

En ese sentido, la noticia de que OpenAI invertirÃ¡ u$s25.000 millones para construir un data center en la Patagonia, mÃ¡s allÃ¡ de lo que significa para el paÃ­s, pone de relieve un largo debate entre las big tech sobre cÃ³mo conseguir un almacenamiento masivo de datos con altos estÃ¡ndares de seguridad y cÃ³mo lograr la garantÃ­a de un abastecimiento energÃ©tico adecuado para tal consumo.

SegÃºn datos de Uptime Institute, el 54% de las interrupciones en centros de datos cuestan mÃ¡s de u$s100.000, y el 20% supera el millÃ³n de dÃ³lares. "En un mundo donde la IA depende de la continuidad, la seguridad va mucho mÃ¡s allÃ¡ de proteger los datos de un ciberataque sino de asegurar la no interrupciÃ³n del suministro", comenta Daniel Fiorda, Director de Operaciones de SkyOnline, empresa de data center que se soporta en GPUs Nvidia para procesos de IA.

"Un corte, por breve que sea, no es un simple inconveniente; es una cascada de consecuencias econÃ³micas que se miden en miles de dÃ³lares por minuto, ademÃ¡s del daÃ±o reputacional", agrega Fiorda. Dentro del sector se conoce muy bien que la inactividad se paga muy cara. MÃ¡s aÃºn en la alta competencia tecnolÃ³gica.

OpenAI en Argentina: Â¿cuÃ¡nta energÃ­a se necesitarÃ¡?

El data center que la firma de Sam Altman abrirÃ¡ en la Patagonia tiene proyectado alcanzar 500 MW (megawatts) de potencia, lo que lo ubicarÃ­a entre los mÃ¡s grandes del mundo. Tal el anuncio realizado dÃ­as atrÃ¡s en sociedad son Sur Energy, la pata local de la iniciativa.

Para dimensionar la escala, esto implicarÃ­a un consumo anual de 4,38 TWh (teravatio-hora), mientras que el consumo total de electricidad en Argentina en el aÃ±o 2024 se situÃ³ en aproximadamente en 138,8 TWh, segÃºn cifras de CAMMESA, la entidad que administra el mercado elÃ©ctrico mayorista en el paÃ­s. Con Ã©stos nÃºmeros, el consumo del data center equivaldrÃ­a a cerca del 3% del consumo elÃ©ctrico total de Argentina.

El proyecto de OpenAI serÃ¡ desarrollado junto a la empresa argentina Sur Energy. Aunque todavÃ­a se desconoce quiÃ©n serÃ¡ el "cloud developer" (profesional que diseÃ±a, desarrolla y mantiene aplicaciones y servicios en la nube) que acompaÃ±arÃ¡ la inversiÃ³n, algunos grandes proveedores energÃ©ticos como Central Puerto y Genneia aparecen como alternativas.

Fiorda estima que el proyecto podrÃ­a generar presiones en el sistema, pero que el paÃ­s tiene mucho potencial de generaciÃ³n, incluso en fuentes renovables. TambiÃ©n aclara que el problema excede a Argentina y se trata de una disyuntiva global. SegÃºn se estima, la IA demandarÃ¡ para fines de este aÃ±o 23 gigavatios, el doble de lo que consumen paÃ­ses enteros como PaÃ­ses Bajos, Suiza o Austria.

La opciÃ³n nuclear como energÃ­a masiva

El gobierno de Javier Milei lanzÃ³ en diciembre pasado un programa para alimentar con energÃ­a nuclear la futura demanda de energÃ­a por IA. El programa estÃ¡ a cargo de Demian Reidel, presidente de NucleoelÃ©ctrica Argentina, empresa que opera los tres reactores del paÃ­s: Atucha I, Atucha II y Embalse.

El proyecto oficial baraja la incorporaciÃ³n de reactores nucleares modulares (SMR) para garantizar un suministro escalable y estable, ademÃ¡s de vender el 44% de las acciones en licitaciones internacionales.

La apuesta por la energÃ­a nuclear es uno de los principales atractivos para abastecer la demanda. Sin embargo, Fiorda explica: "Un reactor nuclear por mÃ¡s chico que fuere requiere tiempo, lo mismo una lÃ­nea de transmisiÃ