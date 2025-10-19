Lo que no se dice de OpenAI en Argentina: cuÃ¡l serÃ¡ el principal desafÃo que enfrentarÃ¡ el mega proyecto
La interrupciÃ³n en un data center es el mayor temor de las grandes tecnolÃ³gicas que estÃ¡n invirtiendo miles de millones de dÃ³lares en inteligencia artificial para, entre otras cosas, fortalecer el cuidado de los datos. Para que una IA generativa pueda operar eficientemente tiene que recurrir no solo a una alta capacidad de procesamiento sino tambiÃ©n a una base de datos que sirva como entrenamiento del modelo. Y para todo esto se necesitan data centers.
En ese sentido, la noticia de que OpenAI invertirÃ¡ u$s25.000 millones para construir un data center en la Patagonia, mÃ¡s allÃ¡ de lo que significa para el paÃs, pone de relieve un largo debate entre las big tech sobre cÃ³mo conseguir un almacenamiento masivo de datos con altos estÃ¡ndares de seguridad y cÃ³mo lograr la garantÃa de un abastecimiento energÃ©tico adecuado para tal consumo.
SegÃºn datos de Uptime Institute, el 54% de las interrupciones en centros de datos cuestan mÃ¡s de u$s100.000, y el 20% supera el millÃ³n de dÃ³lares. "En un mundo donde la IA depende de la continuidad, la seguridad va mucho mÃ¡s allÃ¡ de proteger los datos de un ciberataque sino de asegurar la no interrupciÃ³n del suministro", comenta Daniel Fiorda, Director de Operaciones de SkyOnline, empresa de data center que se soporta en GPUs Nvidia para procesos de IA.
"Un corte, por breve que sea, no es un simple inconveniente; es una cascada de consecuencias econÃ³micas que se miden en miles de dÃ³lares por minuto, ademÃ¡s del daÃ±o reputacional", agrega Fiorda. Dentro del sector se conoce muy bien que la inactividad se paga muy cara. MÃ¡s aÃºn en la alta competencia tecnolÃ³gica.
OpenAI en Argentina: Â¿cuÃ¡nta energÃa se necesitarÃ¡?
El data center que la firma de Sam Altman abrirÃ¡ en la Patagonia tiene proyectado alcanzar 500 MW (megawatts) de potencia, lo que lo ubicarÃa entre los mÃ¡s grandes del mundo. Tal el anuncio realizado dÃas atrÃ¡s en sociedad son Sur Energy, la pata local de la iniciativa.
Para dimensionar la escala, esto implicarÃa un consumo anual de 4,38 TWh (teravatio-hora), mientras que el consumo total de electricidad en Argentina en el aÃ±o 2024 se situÃ³ en aproximadamente en 138,8 TWh, segÃºn cifras de CAMMESA, la entidad que administra el mercado elÃ©ctrico mayorista en el paÃs. Con Ã©stos nÃºmeros, el consumo del data center equivaldrÃa a cerca del 3% del consumo elÃ©ctrico total de Argentina.
El proyecto de OpenAI serÃ¡ desarrollado junto a la empresa argentina Sur Energy. Aunque todavÃa se desconoce quiÃ©n serÃ¡ el "cloud developer" (profesional que diseÃ±a, desarrolla y mantiene aplicaciones y servicios en la nube) que acompaÃ±arÃ¡ la inversiÃ³n, algunos grandes proveedores energÃ©ticos como Central Puerto y Genneia aparecen como alternativas.
Fiorda estima que el proyecto podrÃa generar presiones en el sistema, pero que el paÃs tiene mucho potencial de generaciÃ³n, incluso en fuentes renovables. TambiÃ©n aclara que el problema excede a Argentina y se trata de una disyuntiva global. SegÃºn se estima, la IA demandarÃ¡ para fines de este aÃ±o 23 gigavatios, el doble de lo que consumen paÃses enteros como PaÃses Bajos, Suiza o Austria.
La opciÃ³n nuclear como energÃa masiva
El gobierno de Javier Milei lanzÃ³ en diciembre pasado un programa para alimentar con energÃa nuclear la futura demanda de energÃa por IA. El programa estÃ¡ a cargo de Demian Reidel, presidente de NucleoelÃ©ctrica Argentina, empresa que opera los tres reactores del paÃs: Atucha I, Atucha II y Embalse.
El proyecto oficial baraja la incorporaciÃ³n de reactores nucleares modulares (SMR) para garantizar un suministro escalable y estable, ademÃ¡s de vender el 44% de las acciones en licitaciones internacionales.
La apuesta por la energÃa nuclear es uno de los principales atractivos para abastecer la demanda. Sin embargo, Fiorda explica: "Un reactor nuclear por mÃ¡s chico que fuere requiere tiempo, lo mismo una lÃnea de transmisiÃ